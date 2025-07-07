https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/almanya-merkezli-banka-turkiye-icin-yilsonu-dolar-ve-euro-beklentileri-acikladi-1097669065.html

Almanya merkezli banka Türkiye için yılsonu dolar ve euro beklentileri açıkladı

Almanya merkezli banka Türkiye için yılsonu dolar ve euro beklentileri açıkladı

Sputnik Türkiye

Almanya merkezli Commerzbank, yıl sonunda euro için 51 lira, dolar için 44 lira olarak beklentisini açıkladı. 07.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-07T14:53+0300

2025-07-07T14:53+0300

2025-07-07T14:53+0300

ekonomi̇

commerzbank

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dolar/tl

euro

euro/tl

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Almanya merkezli Commerzbank, euro/TL ve dolar/TL için yıl sonu tahminlerini açıkladı. Banka yıl sonunda euro için 51 lira, dolar içinse 44 lira olan beklentisini yeniledi. Sabah saatlerinde güne yükselişle başlayan dolar bir süre 40 lira seviyesinin üzerine çıktı. Dolar en son bu seviyesi 19 Mart tarihinde görmüştü. Bankanın tahminleri şu şekilde; Banka, euro için Eylül ayında 48.30 lira, Aralık ayında 51.04 lira, Mart 2026'da 52.65 lira, Haziran 2026'da 54.28 lira, Eylül 2026'da 56.40 lira olacağı tahminini yapmıştı. Commerbank eylül ayında dolar için 42 lira, Aralık ayında 44 lira, Mart 2026'da 45 lira, Haziran 2026'da 46 lira, Eylül 2026'da da 47 lira tahmininde bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/dolar-ve-euro-haftaya-nasil-basladi-1097652730.html

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