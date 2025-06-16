https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/fatih-terim-al-shababdan-ayriliyor-1097065351.html
Fatih Terim, Al-Shabab'dan ayrılıyor
Fatih Terim, Al-Shabab'dan ayrılıyor
Sputnik Türkiye
Ünlü teknik adam Fatih Terim'in Suudi Arabistan ekibi Al - Shabab'tan ayrılacağı belirtildi. 16.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-16T16:10+0300
2025-06-16T16:10+0300
2025-06-16T16:10+0300
spor
suudi arabistan
fatih terim
al-shabab
teknik direktör
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Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ı çalıştıran ünlü teknik direktör Fatih Terim'in gelecek sezon takımının başında olmayacağı belirtildi. 23 maça çıktıHT Spor'un haberine göre, geçtiğimiz sezonun devre arasında Al-Shabab ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Fatih Terim'in gelecek sezon takımın başında olmayacağı belirtildi. Suudi Arabistan ekibi ile sözleşmesinde uzatma opsiyonu yer alan deneyimli teknik adam, Al Shabab'ta devam etmeme kararı aldı. Al Shabab ile 23 maça çıkan Fatih Terim, 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/fatih-terim-suudi-arabistanda-cildirdi-bu-hakemle-yari-final-olmaz-1095051950.html
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suudi arabistan, fatih terim, al-shabab, teknik direktör
suudi arabistan, fatih terim, al-shabab, teknik direktör
Fatih Terim, Al-Shabab'dan ayrılıyor
Ünlü teknik adam Fatih Terim'in Suudi Arabistan ekibi Al - Shabab'tan ayrılacağı belirtildi.
Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ı çalıştıran ünlü teknik direktör Fatih Terim'in gelecek sezon takımının başında olmayacağı belirtildi.
HT Spor'un haberine göre, geçtiğimiz sezonun devre arasında Al-Shabab ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Fatih Terim'in gelecek sezon takımın başında olmayacağı belirtildi. Suudi Arabistan ekibi ile sözleşmesinde uzatma opsiyonu yer alan deneyimli teknik adam, Al Shabab'ta devam etmeme kararı aldı. Al Shabab ile 23 maça çıkan Fatih Terim, 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.