https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/fatih-terim-al-shababdan-ayriliyor-1097065351.html

Fatih Terim, Al-Shabab'dan ayrılıyor

Fatih Terim, Al-Shabab'dan ayrılıyor

Sputnik Türkiye

Ünlü teknik adam Fatih Terim'in Suudi Arabistan ekibi Al - Shabab'tan ayrılacağı belirtildi. 16.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-16T16:10+0300

2025-06-16T16:10+0300

2025-06-16T16:10+0300

spor

suudi arabistan

fatih terim

al-shabab

teknik direktör

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1d/1092154594_0:162:2047:1313_1920x0_80_0_0_47910e663b4a4d4f1c8829224d0ecd89.jpg

Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ı çalıştıran ünlü teknik direktör Fatih Terim'in gelecek sezon takımının başında olmayacağı belirtildi. 23 maça çıktıHT Spor'un haberine göre, geçtiğimiz sezonun devre arasında Al-Shabab ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Fatih Terim'in gelecek sezon takımın başında olmayacağı belirtildi. Suudi Arabistan ekibi ile sözleşmesinde uzatma opsiyonu yer alan deneyimli teknik adam, Al Shabab'ta devam etmeme kararı aldı. Al Shabab ile 23 maça çıkan Fatih Terim, 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/fatih-terim-suudi-arabistanda-cildirdi-bu-hakemle-yari-final-olmaz-1095051950.html

suudi arabistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

suudi arabistan, fatih terim, al-shabab, teknik direktör