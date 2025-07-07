https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/akaryakitta-artis-icin-tarih-verildi-motorine-buyuk-zam-geliyor-1097653907.html
Akaryakıtta artış için tarih verildi: Motorine büyük zam geliyor
Akaryakıtta artış için tarih verildi: Motorine büyük zam geliyor
Sputnik Türkiye
Uluslararası piyasalarda motorin fiyatlarının yükselmesi, yurt içinde de akaryakıt zammını beraberinde getirdi. Çarşamba günü itibarıyla motorine 1.70 TL zam... 07.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-07T10:50+0300
2025-07-07T10:50+0300
2025-07-07T10:50+0300
ekonomi̇
benzin
benzin fiyatları
motorin
akaryakıt
akaryakıt zammı
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Uluslararası piyasalarda motorin fiyatlarının artması, iç piyasada akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam beklentisini doğurdu. Alınan bilgilere göre, 10 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla motorin litre fiyatına 1.70 TL zam yapılması öngörülüyor. Bu gelişme, araç sahiplerini yeniden pompa fiyatlarına kilitledi.Zamla birlikte yeni fiyatlar ne olacak?Beklenen motorin zammı sonrası litre fiyatları illere göre şu şekilde değişecek:7 Temmuz akaryakıt fiyatlarıGüncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/altin-fiyatlari-geriliyor-gram-ve-ceyrek-altinda-son-durum-1097652696.html
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motorine zam, akaryakıt fiyatları, motorin fiyatları, güncel benzin fiyatları, i̇stanbul motorin, ankara motorin, i̇zmir motorin, 10 temmuz zam, akaryakıt zammı, motorin litre fiyatı
motorine zam, akaryakıt fiyatları, motorin fiyatları, güncel benzin fiyatları, i̇stanbul motorin, ankara motorin, i̇zmir motorin, 10 temmuz zam, akaryakıt zammı, motorin litre fiyatı
Akaryakıtta artış için tarih verildi: Motorine büyük zam geliyor
Uluslararası piyasalarda motorin fiyatlarının yükselmesi, yurt içinde de akaryakıt zammını beraberinde getirdi. Çarşamba günü itibarıyla motorine 1.70 TL zam yapılması bekleniyor. Yeni zamla birlikte motorin litre fiyatı İstanbul’da 54.06 TL’ye, İzmir’de 55.25 TL’ye ulaşacak.
Uluslararası piyasalarda motorin fiyatlarının artması, iç piyasada akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam beklentisini doğurdu. Alınan bilgilere göre, 10 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla motorin litre fiyatına 1.70 TL zam yapılması öngörülüyor. Bu gelişme, araç sahiplerini yeniden pompa fiyatlarına kilitledi.
Zamla birlikte yeni fiyatlar ne olacak?
Beklenen motorin zammı sonrası litre fiyatları illere göre şu şekilde değişecek:
7 Temmuz akaryakıt fiyatları
Güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:
Şehir
Benzin (TL)
Motorin (TL)
İstanbul
51.05 – 51.19
52.25 – 52.36
Ankara
51.87
53.22
İzmir
52.19
53.55