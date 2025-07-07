https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/akaryakitta-artis-icin-tarih-verildi-motorine-buyuk-zam-geliyor-1097653907.html

Akaryakıtta artış için tarih verildi: Motorine büyük zam geliyor

Akaryakıtta artış için tarih verildi: Motorine büyük zam geliyor

Sputnik Türkiye

Uluslararası piyasalarda motorin fiyatlarının yükselmesi, yurt içinde de akaryakıt zammını beraberinde getirdi. Çarşamba günü itibarıyla motorine 1.70 TL zam... 07.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-07T10:50+0300

2025-07-07T10:50+0300

2025-07-07T10:50+0300

ekonomi̇

benzin

benzin fiyatları

motorin

akaryakıt

akaryakıt zammı

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Uluslararası piyasalarda motorin fiyatlarının artması, iç piyasada akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam beklentisini doğurdu. Alınan bilgilere göre, 10 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla motorin litre fiyatına 1.70 TL zam yapılması öngörülüyor. Bu gelişme, araç sahiplerini yeniden pompa fiyatlarına kilitledi.Zamla birlikte yeni fiyatlar ne olacak?Beklenen motorin zammı sonrası litre fiyatları illere göre şu şekilde değişecek:7 Temmuz akaryakıt fiyatlarıGüncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/altin-fiyatlari-geriliyor-gram-ve-ceyrek-altinda-son-durum-1097652696.html

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