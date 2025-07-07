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Akaryakıtta artış için tarih verildi: Motorine büyük zam geliyor
Akaryakıtta artış için tarih verildi: Motorine büyük zam geliyor
Sputnik Türkiye
Uluslararası piyasalarda motorin fiyatlarının yükselmesi, yurt içinde de akaryakıt zammını beraberinde getirdi. Çarşamba günü itibarıyla motorine 1.70 TL zam... 07.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-07T10:50+0300
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akaryakıt
akaryakıt zammı
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Uluslararası piyasalarda motorin fiyatlarının artması, iç piyasada akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam beklentisini doğurdu. Alınan bilgilere göre, 10 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla motorin litre fiyatına 1.70 TL zam yapılması öngörülüyor. Bu gelişme, araç sahiplerini yeniden pompa fiyatlarına kilitledi.Zamla birlikte yeni fiyatlar ne olacak?Beklenen motorin zammı sonrası litre fiyatları illere göre şu şekilde değişecek:7 Temmuz akaryakıt fiyatlarıGüncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:
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Akaryakıtta artış için tarih verildi: Motorine büyük zam geliyor

10:50 07.07.2025
© AA / Ahmet Serdar EserBenzin ve motorin
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2025
© AA / Ahmet Serdar Eser
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Uluslararası piyasalarda motorin fiyatlarının yükselmesi, yurt içinde de akaryakıt zammını beraberinde getirdi. Çarşamba günü itibarıyla motorine 1.70 TL zam yapılması bekleniyor. Yeni zamla birlikte motorin litre fiyatı İstanbul’da 54.06 TL’ye, İzmir’de 55.25 TL’ye ulaşacak.
Uluslararası piyasalarda motorin fiyatlarının artması, iç piyasada akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam beklentisini doğurdu. Alınan bilgilere göre, 10 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla motorin litre fiyatına 1.70 TL zam yapılması öngörülüyor. Bu gelişme, araç sahiplerini yeniden pompa fiyatlarına kilitledi.

Zamla birlikte yeni fiyatlar ne olacak?

Beklenen motorin zammı sonrası litre fiyatları illere göre şu şekilde değişecek:

7 Temmuz akaryakıt fiyatları

Güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

Şehir

Benzin (TL)

Motorin (TL)

İstanbul

51.05 – 51.19

52.25 – 52.36

Ankara

51.87

53.22

İzmir

52.19

53.55

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