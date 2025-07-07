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500 bin liralık soruyu açtırdı, kararıyla herkesi şaşırttı
500 bin liralık soruyu açtırdı, kararıyla herkesi şaşırttı
Sputnik Türkiye
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı İbrahim Tuğsuz, 500 bin TL değerindeki soruya ulaştı. Ancak aldığı kararla yarışmadan çekildi ve 300 bin TL kazandı. 07.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-07T07:11+0300
2025-07-07T07:11+0300
yaşam
kim milyoner olmak i̇ster
yarışma
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ATV’nin en çok izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta yine heyecan dolu anlara sahne oldu. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen yarışmada, yarışmacı İbrahim Tuğsuz performansıyla dikkat çekti.'Temizlik hastasıydım'Yarışmada kendisinden söz ettiren İbrahim Tuğsuz, daha önce bir süre akıl hastanesinde yattığını belirtti. Obsesif bozukluğu olduğunu söyleyen Tuğsuz, “En başta rahatsızlığımı ben fark ettim. Temizlik hastasıydım ve hastalanırım diye evden çıkmıyordum” dedi.İlk barajı ve ikinci aşamaları başarıyla geçen yarışmacı, 500 bin TL değerindeki 11’inci soruya ulaşmayı başardı.Karşısına çıkan soru şu oldu:Yarışmacı, son kalan joker hakkı olan seyirci jokerini kullandı ancak soruya cevap vermeyip yarışmadan çekilme kararı aldı. Böylece yarışmacı, 300 bin TL ödülle yarışmaya veda etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/kim-milyoner-olmak-isterde-sorulan-antofobi-ne-demek-iste-dogru-cevap-1097605055.html
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kim milyoner olmak i̇ster, yarışma, yarışma programı
kim milyoner olmak i̇ster, yarışma, yarışma programı

500 bin liralık soruyu açtırdı, kararıyla herkesi şaşırttı

07:11 07.07.2025
© Fotoğraf500 bin liralık soruyu açtırdı, kararıyla herkesi şaşırttı
500 bin liralık soruyu açtırdı, kararıyla herkesi şaşırttı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2025
© Fotoğraf
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Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı İbrahim Tuğsuz, 500 bin TL değerindeki soruya ulaştı. Ancak aldığı kararla yarışmadan çekildi ve 300 bin TL kazandı.
ATV’nin en çok izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta yine heyecan dolu anlara sahne oldu. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen yarışmada, yarışmacı İbrahim Tuğsuz performansıyla dikkat çekti.

'Temizlik hastasıydım'

Yarışmada kendisinden söz ettiren İbrahim Tuğsuz, daha önce bir süre akıl hastanesinde yattığını belirtti. Obsesif bozukluğu olduğunu söyleyen Tuğsuz, “En başta rahatsızlığımı ben fark ettim. Temizlik hastasıydım ve hastalanırım diye evden çıkmıyordum” dedi.
İlk barajı ve ikinci aşamaları başarıyla geçen yarışmacı, 500 bin TL değerindeki 11’inci soruya ulaşmayı başardı.
Karşısına çıkan soru şu oldu:

“2014'te 27 aylık bir bebek vücut sıcaklığı kaç santigrat dereceye düştükten sonra kurtarılmış ve bu olay Guinness Dünya Rekorları'na girmiştir?”

Yarışmacı, son kalan joker hakkı olan seyirci jokerini kullandı ancak soruya cevap vermeyip yarışmadan çekilme kararı aldı. Böylece yarışmacı, 300 bin TL ödülle yarışmaya veda etti.
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