https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/500-bin-liralik-soruyu-actirdi-karariyla-herkesi-sasirtti-1097647869.html

500 bin liralık soruyu açtırdı, kararıyla herkesi şaşırttı

500 bin liralık soruyu açtırdı, kararıyla herkesi şaşırttı

Sputnik Türkiye

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı İbrahim Tuğsuz, 500 bin TL değerindeki soruya ulaştı. Ancak aldığı kararla yarışmadan çekildi ve 300 bin TL kazandı. 07.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-07T07:11+0300

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yaşam

kim milyoner olmak i̇ster

yarışma

yarışma programı

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ATV’nin en çok izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta yine heyecan dolu anlara sahne oldu. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen yarışmada, yarışmacı İbrahim Tuğsuz performansıyla dikkat çekti.'Temizlik hastasıydım'Yarışmada kendisinden söz ettiren İbrahim Tuğsuz, daha önce bir süre akıl hastanesinde yattığını belirtti. Obsesif bozukluğu olduğunu söyleyen Tuğsuz, “En başta rahatsızlığımı ben fark ettim. Temizlik hastasıydım ve hastalanırım diye evden çıkmıyordum” dedi.İlk barajı ve ikinci aşamaları başarıyla geçen yarışmacı, 500 bin TL değerindeki 11’inci soruya ulaşmayı başardı.Karşısına çıkan soru şu oldu:Yarışmacı, son kalan joker hakkı olan seyirci jokerini kullandı ancak soruya cevap vermeyip yarışmadan çekilme kararı aldı. Böylece yarışmacı, 300 bin TL ödülle yarışmaya veda etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/kim-milyoner-olmak-isterde-sorulan-antofobi-ne-demek-iste-dogru-cevap-1097605055.html

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