https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/kim-milyoner-olmak-isterde-sorulan-antofobi-ne-demek-iste-dogru-cevap-1097605055.html
Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan antofobi ne demek? İşte doğru cevap
Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan antofobi ne demek? İşte doğru cevap
Sputnik Türkiye
ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan “Antofobi nedir?” sorusu izleyicilerin dikkatini çekti. Yarışma sonrası internet... 04.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-04T15:51+0300
2025-07-04T15:51+0300
2025-07-04T15:51+0300
yaşam
oktay kaynarca
rabia birsen göğercin
arda ayten
kim milyoner olmak i̇ster
tl
atv
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ATV’de yayınlanan ve milyonlarca izleyicisi bulunan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da dikkat çeken sorularıyla gündeme geldi. Yarışmada çıkan “Antofobi nedir?” sorusu, sosyal medyada kısa sürede konuşulmaya başlandı.Soru şu şekildeydi:Antofobi nedir?A) Söz verme korkusuB) Çiçek korkusuC) Tavuk korkusuD) Karınca korkusu🌸 Antofobi ne korkusudur?Doğru cevap: B) Çiçek korkusuAntofobi, bireyin çiçeklere karşı duyduğu yoğun ve mantıksız korku anlamına gelir. Yunanca kökenli bir kelime olan antofobi, “anthos” (çiçek) ve “phobos” (korku) kelimelerinin birleşiminden oluşur. Psikolojik bir fobi olarak sınıflandırılan antofobi, nadir görülse de bazı bireylerde çiçekleri görme ya da onlara temas etme durumunda kaygı yaratabilir.Antofobi hangi durumlarda görülür?Antofobi, terapilerle ve maruz kalma terapisi gibi yöntemlerle zamanla kontrol altına alınabilir. Psikolojik danışmanlık hizmeti alınması önerilir.Kim Milyoner Olmak İster hakkında merak edilenler
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/1097599272.html
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oktay kaynarca, rabia birsen göğercin, arda ayten, kim milyoner olmak i̇ster, tl, atv
oktay kaynarca, rabia birsen göğercin, arda ayten, kim milyoner olmak i̇ster, tl, atv
Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan antofobi ne demek? İşte doğru cevap
ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan “Antofobi nedir?” sorusu izleyicilerin dikkatini çekti. Yarışma sonrası internet aramaları hız kazandı. İşte doğru cevap ve detaylar...
ATV’de yayınlanan ve milyonlarca izleyicisi bulunan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da dikkat çeken sorularıyla gündeme geldi. Yarışmada çıkan “Antofobi nedir?” sorusu, sosyal medyada kısa sürede konuşulmaya başlandı.
Antofobi nedir?
A) Söz verme korkusu
B) Çiçek korkusu
C) Tavuk korkusu
D) Karınca korkusu
🌸 Antofobi ne korkusudur?
Doğru cevap: B) Çiçek korkusu
Antofobi, bireyin çiçeklere karşı duyduğu yoğun ve mantıksız korku anlamına gelir. Yunanca kökenli bir kelime olan antofobi, “anthos” (çiçek) ve “phobos” (korku) kelimelerinin birleşiminden oluşur. Psikolojik bir fobi olarak sınıflandırılan antofobi, nadir görülse de bazı bireylerde çiçekleri görme ya da onlara temas etme durumunda kaygı yaratabilir.
Antofobi hangi durumlarda görülür?
Alerjik geçmişe sahip bireyler Kötü bir anıya dayalı çiçek teması
Antofobi, terapilerle ve maruz kalma terapisi gibi yöntemlerle zamanla kontrol altına alınabilir. Psikolojik danışmanlık hizmeti alınması önerilir.
Kim Milyoner Olmak İster hakkında merak edilenler
Sunucu:
Günümüzde yarışmayı Oktay Kaynarca
sunuyor.
Yayın Yeri:
İstanbul Eyüpsultan’daki Turkuvaz Medya stüdyoları
Yaş Sınırı:
18 yaşından büyük herkes başvurabilir.
Başlangıç Tarihi:
İlk kez 2 Ağustos 2011’de yayınlandı.
Büyük Ödül Kazananlar:
1 milyon TL kazananlar: Arda Ayten, Rabia Birsen Göğercin
5 milyon TL kazanan: Berk Göktaş