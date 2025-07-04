Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan antofobi ne demek? İşte doğru cevap

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: '100. gün mitingine katılmama talimatını ben verdim'
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İklim Kanunu’na muhalefet neden tepkili?
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Gazeteci Mustafa Hoş: 'Emekliye sadaka verir gibi maaş ödeniyor'
11:06
68 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
"İklim Kanunu" Meclis'te kabul edildi
12:14
73 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:27
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Küresel yapay zeka rekabeti
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Orman yangınlarının önüne nasıl geçilir?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Ukrayna’yı Avrupa’nın kucağına bıraktılar, faturayı da Almanya’ya ödetecekler’
16:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
ÖZEL HABER
‘Netanyahu öz evlat, Zelenskiy üvey evlat oldu’
17:48
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Tophane yangınından savaş meydanlarına: Bir deyimin doğuşu
18:11
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Ümit Özdağ: ‘Teşkilatımı önce sözlü, sonra yazılı olarak mitinge katılmamaları konusunda uyardım’
18:18
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Hasan Türkyılmaz: 'Yangın söndürmede insan gücü açığı var'
19:23
28 dk
ÖZEL HABER
Türkiye ve dünyada lüks otellerin karşılaştırması
19:53
4 dk
YEŞİLÇAM'IN GÜLEN YÜZÜ
'Atamın vefat ettiği günde doğum günümü kutlayamam'
20:00
5 dk
ÖZEL HABER
Eurofighter’a alternatif Rus ve Çin uçakları neler?
20:12
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın: 'CHP’ye karşı bir tasarım var, bu dava yok hükmündedir'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Mustafa Balbay: 'Kılıçdaroğlu, 31 Mart 2024 seçimlerinden başarısızlık bekliyordu'
09:08
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
9 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Emekli maaşına zam düzenlemesi
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
ANKARA FARKI
Orman yangınlarının önüne nasıl geçilir?
15:01
56 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
9 Eylül 1999 ve 1 Mayıs 2008 arası işe girenlerin hakları neler?
15:06
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:03
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
TÜRKİYE'Yİ HÜZNE BOĞAN SANATÇI
Beyaz Saray’ı nasıl eleştirmişti?
17:48
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
EDEBİYATIN GÜÇLÜ KADINI
Hangi şairler ona hayrandı?
18:10
5 dk
ÖZEL HABER
Schengen çıkmazında umut ışığı: Pasaportsuz ve vizesiz yol haritası
18:18
4 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:26
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
'Kılıçdaroğlu, 31 Mart'ta başarısızlık bekliyordu'
18:36
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye obezitede Avrupa birincisi: Sağlıklı yaşam uzak mı?
18:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/kim-milyoner-olmak-isterde-sorulan-antofobi-ne-demek-iste-dogru-cevap-1097605055.html
Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan antofobi ne demek? İşte doğru cevap
Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan antofobi ne demek? İşte doğru cevap
Sputnik Türkiye
ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan “Antofobi nedir?” sorusu izleyicilerin dikkatini çekti. Yarışma sonrası internet... 04.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-04T15:51+0300
2025-07-04T15:51+0300
yaşam
oktay kaynarca
rabia birsen göğercin
arda ayten
kim milyoner olmak i̇ster
tl
atv
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/18/1096479981_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_84f8a540cff1b6c8441b98b3a2b713b0.jpg
ATV’de yayınlanan ve milyonlarca izleyicisi bulunan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da dikkat çeken sorularıyla gündeme geldi. Yarışmada çıkan “Antofobi nedir?” sorusu, sosyal medyada kısa sürede konuşulmaya başlandı.Soru şu şekildeydi:Antofobi nedir?A) Söz verme korkusuB) Çiçek korkusuC) Tavuk korkusuD) Karınca korkusu🌸 Antofobi ne korkusudur?Doğru cevap: B) Çiçek korkusuAntofobi, bireyin çiçeklere karşı duyduğu yoğun ve mantıksız korku anlamına gelir. Yunanca kökenli bir kelime olan antofobi, “anthos” (çiçek) ve “phobos” (korku) kelimelerinin birleşiminden oluşur. Psikolojik bir fobi olarak sınıflandırılan antofobi, nadir görülse de bazı bireylerde çiçekleri görme ya da onlara temas etme durumunda kaygı yaratabilir.Antofobi hangi durumlarda görülür?Antofobi, terapilerle ve maruz kalma terapisi gibi yöntemlerle zamanla kontrol altına alınabilir. Psikolojik danışmanlık hizmeti alınması önerilir.Kim Milyoner Olmak İster hakkında merak edilenler
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/1097599272.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/18/1096479981_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_84f7f0ae2fe16d7f9721d6cb7951f508.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
oktay kaynarca, rabia birsen göğercin, arda ayten, kim milyoner olmak i̇ster, tl, atv
oktay kaynarca, rabia birsen göğercin, arda ayten, kim milyoner olmak i̇ster, tl, atv

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan antofobi ne demek? İşte doğru cevap

15:51 04.07.2025
© AA / Mert Alper DervışNiagara-on-the-Lake’de bulunan lale tarlası görüntülendi
Niagara-on-the-Lake’de bulunan lale tarlası görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2025
© AA / Mert Alper Dervış
Abone ol
ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan “Antofobi nedir?” sorusu izleyicilerin dikkatini çekti. Yarışma sonrası internet aramaları hız kazandı. İşte doğru cevap ve detaylar...
ATV’de yayınlanan ve milyonlarca izleyicisi bulunan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da dikkat çeken sorularıyla gündeme geldi. Yarışmada çıkan “Antofobi nedir?” sorusu, sosyal medyada kısa sürede konuşulmaya başlandı.
Soru şu şekildeydi:
Antofobi nedir?
A) Söz verme korkusu
B) Çiçek korkusu
C) Tavuk korkusu
D) Karınca korkusu

🌸 Antofobi ne korkusudur?

Doğru cevap: B) Çiçek korkusu
Antofobi, bireyin çiçeklere karşı duyduğu yoğun ve mantıksız korku anlamına gelir. Yunanca kökenli bir kelime olan antofobi, “anthos” (çiçek) ve “phobos” (korku) kelimelerinin birleşiminden oluşur. Psikolojik bir fobi olarak sınıflandırılan antofobi, nadir görülse de bazı bireylerde çiçekleri görme ya da onlara temas etme durumunda kaygı yaratabilir.

Antofobi hangi durumlarda görülür?

Çocukluk travmaları
Alerjik geçmişe sahip bireyler
Kötü bir anıya dayalı çiçek teması
Antofobi, terapilerle ve maruz kalma terapisi gibi yöntemlerle zamanla kontrol altına alınabilir. Psikolojik danışmanlık hizmeti alınması önerilir.

Kim Milyoner Olmak İster hakkında merak edilenler

Yayın Günü: Pazar
Kanal: ATV
Saat: 20.00
Sunucu: Günümüzde yarışmayı Oktay Kaynarca sunuyor.
Yayın Yeri: İstanbul Eyüpsultan’daki Turkuvaz Medya stüdyoları
Yaş Sınırı: 18 yaşından büyük herkes başvurabilir.
Başlangıç Tarihi: İlk kez 2 Ağustos 2011’de yayınlandı.
Büyük Ödül Kazananlar:
1 milyon TL kazananlar: Arda Ayten, Rabia Birsen Göğercin
5 milyon TL kazanan: Berk Göktaş
Karaman’daki İbrala Barajı’nda kuraklık nedeniyle balık ölümleri görüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2025
MULTİMEDYA
Karaman’daki İbrala Barajı kurudu, binlerce balık can verdi
11:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала