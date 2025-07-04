https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/kim-milyoner-olmak-isterde-sorulan-antofobi-ne-demek-iste-dogru-cevap-1097605055.html

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan antofobi ne demek? İşte doğru cevap

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan antofobi ne demek? İşte doğru cevap

Sputnik Türkiye

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan “Antofobi nedir?” sorusu izleyicilerin dikkatini çekti. Yarışma sonrası internet... 04.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-04T15:51+0300

2025-07-04T15:51+0300

2025-07-04T15:51+0300

yaşam

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kim milyoner olmak i̇ster

tl

atv

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ATV’de yayınlanan ve milyonlarca izleyicisi bulunan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da dikkat çeken sorularıyla gündeme geldi. Yarışmada çıkan “Antofobi nedir?” sorusu, sosyal medyada kısa sürede konuşulmaya başlandı.Soru şu şekildeydi:Antofobi nedir?A) Söz verme korkusuB) Çiçek korkusuC) Tavuk korkusuD) Karınca korkusu🌸 Antofobi ne korkusudur?Doğru cevap: B) Çiçek korkusuAntofobi, bireyin çiçeklere karşı duyduğu yoğun ve mantıksız korku anlamına gelir. Yunanca kökenli bir kelime olan antofobi, “anthos” (çiçek) ve “phobos” (korku) kelimelerinin birleşiminden oluşur. Psikolojik bir fobi olarak sınıflandırılan antofobi, nadir görülse de bazı bireylerde çiçekleri görme ya da onlara temas etme durumunda kaygı yaratabilir.Antofobi hangi durumlarda görülür?Antofobi, terapilerle ve maruz kalma terapisi gibi yöntemlerle zamanla kontrol altına alınabilir. Psikolojik danışmanlık hizmeti alınması önerilir.Kim Milyoner Olmak İster hakkında merak edilenler

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/1097599272.html

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Sputnik Türkiye

oktay kaynarca, rabia birsen göğercin, arda ayten, kim milyoner olmak i̇ster, tl, atv