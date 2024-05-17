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Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları'nda üçüncü gün tamamlandı

Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları'nda üçüncü gün tamamlandı

Sputnik Türkiye

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları'nda üçüncü gün tamamlandı. 17.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-17T01:05+0300

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multimedya

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Yarışın üçüncü gününde sınıflarına göre dereceye giren yatlar ve dümencileri şu şekilde: IRC-11- Eker 40 (Alexey Chilikin)2- Wildwest (Tora Kutoğlu)3- X Prime (Musikhin Sergei)IRC-21- Olga (Gusev Boris)2- Fox-L (Aliaksandr Racheuski)3- St Anna (Vlas Kadetov)IRC-31- Hit Ten Ten (Alexsandr Perezhosin)2- Wind Master (Leonid Kleimann)3- Tokyo (Boris Burmentev)IRC-41- Space Jockey (Viktor Zakharov)2- Lettland (Igors Bukovskis)3- İzmir Yelken (Skachkova Yulia)IRCCHR-11- Imagine (Siarhei Martynkou)2- Taurus 6 (Iurii Taperov)3- Petra (Savelii Tumanov)IRCCHR-21- Storm Dancer (Gorbunov Pavel)2- Sita (Puzanov Igor)3- Northberry Blu (Vavilov Nikita)IRCCHR-31- Oiron (Andrei Morozov)2- Vega (Belkevich Maxim)3- Batukaan (Ilya Strakh)

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