Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları'nda üçüncü gün tamamlandı
Abone ol
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları'nda üçüncü gün tamamlandı.
© AA / Göcek Yat Kulübü
Göcek Yat Kulübü (GYK) tarafından Fethiye Körfezi ve Göcek koylarında düzenlenen yarışlarda, 13 ülkeden 66 teknede 513 sporcu mücadele ediyor.
1/5
© AA / Göcek Yat Kulübü
Göcek Yat Kulübü (GYK) tarafından Fethiye Körfezi ve Göcek koylarında düzenlenen yarışlarda, 13 ülkeden 66 teknede 513 sporcu mücadele ediyor.
© AA / Göcek Yat Kulübü
Zeytin Adası'ndan start alan yelkenliler, üçgen rotada yarıştı.
2/5
© AA / Göcek Yat Kulübü
Zeytin Adası'ndan start alan yelkenliler, üçgen rotada yarıştı.
© AA / Göcek Yat Kulübü
Yarışlar, bugün sona erecek.
3/5
© AA / Göcek Yat Kulübü
Yarışlar, bugün sona erecek.
© AA / Göcek Yat KulübüAtatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları'nda üçüncü gün tamamlandı
4/5
© AA / Göcek Yat Kulübü
Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları'nda üçüncü gün tamamlandı
© AA / Göcek Yat KulübüAtatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları'nda üçüncü gün tamamlandı
5/5
© AA / Göcek Yat Kulübü
Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları'nda üçüncü gün tamamlandı
Yarışın üçüncü gününde sınıflarına göre dereceye giren yatlar ve dümencileri şu şekilde:
IRC-1
1- Eker 40 (Alexey Chilikin)
2- Wildwest (Tora Kutoğlu)
3- X Prime (Musikhin Sergei)
IRC-2
1- Olga (Gusev Boris)
2- Fox-L (Aliaksandr Racheuski)
3- St Anna (Vlas Kadetov)
IRC-3
1- Hit Ten Ten (Alexsandr Perezhosin)
2- Wind Master (Leonid Kleimann)
3- Tokyo (Boris Burmentev)
IRC-4
1- Space Jockey (Viktor Zakharov)
2- Lettland (Igors Bukovskis)
3- İzmir Yelken (Skachkova Yulia)
IRCCHR-1
1- Imagine (Siarhei Martynkou)
2- Taurus 6 (Iurii Taperov)
3- Petra (Savelii Tumanov)
IRCCHR-2
1- Storm Dancer (Gorbunov Pavel)
2- Sita (Puzanov Igor)
3- Northberry Blu (Vavilov Nikita)
IRCCHR-3
1- Oiron (Andrei Morozov)
2- Vega (Belkevich Maxim)
3- Batukaan (Ilya Strakh)