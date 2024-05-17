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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/1083911345.html
Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları'nda üçüncü gün tamamlandı
Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları'nda üçüncü gün tamamlandı
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları'nda üçüncü gün tamamlandı. 17.05.2024, Sputnik Türkiye
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Yarışın üçüncü gününde sınıflarına göre dereceye giren yatlar ve dümencileri şu şekilde: IRC-11- Eker 40 (Alexey Chilikin)2- Wildwest (Tora Kutoğlu)3- X Prime (Musikhin Sergei)IRC-21- Olga (Gusev Boris)2- Fox-L (Aliaksandr Racheuski)3- St Anna (Vlas Kadetov)IRC-31- Hit Ten Ten (Alexsandr Perezhosin)2- Wind Master (Leonid Kleimann)3- Tokyo (Boris Burmentev)IRC-41- Space Jockey (Viktor Zakharov)2- Lettland (Igors Bukovskis)3- İzmir Yelken (Skachkova Yulia)IRCCHR-11- Imagine (Siarhei Martynkou)2- Taurus 6 (Iurii Taperov)3- Petra (Savelii Tumanov)IRCCHR-21- Storm Dancer (Gorbunov Pavel)2- Sita (Puzanov Igor)3- Northberry Blu (Vavilov Nikita)IRCCHR-31- Oiron (Andrei Morozov)2- Vega (Belkevich Maxim)3- Batukaan (Ilya Strakh)
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фото, muğla, yelken, fotoğraf
фото, muğla, yelken, fotoğraf

Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları'nda üçüncü gün tamamlandı

01:05 17.05.2024
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları'nda üçüncü gün tamamlandı.
© AA / Göcek Yat Kulübü

Göcek Yat Kulübü (GYK) tarafından Fethiye Körfezi ve Göcek koylarında düzenlenen yarışlarda, 13 ülkeden 66 teknede 513 sporcu mücadele ediyor.

Göcek Yat Kulübü (GYK) tarafından Fethiye Körfezi ve Göcek koylarında düzenlenen yarışlarda, 13 ülkeden 66 teknede 513 sporcu mücadele ediyor. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Göcek Yat Kulübü

Göcek Yat Kulübü (GYK) tarafından Fethiye Körfezi ve Göcek koylarında düzenlenen yarışlarda, 13 ülkeden 66 teknede 513 sporcu mücadele ediyor.

© AA / Göcek Yat Kulübü

Zeytin Adası'ndan start alan yelkenliler, üçgen rotada yarıştı.

Zeytin Adası&#x27;ndan start alan yelkenliler, üçgen rotada yarıştı. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Göcek Yat Kulübü

Zeytin Adası'ndan start alan yelkenliler, üçgen rotada yarıştı.

© AA / Göcek Yat Kulübü

Yarışlar, bugün sona erecek.

Yarışlar, bugün sona erecek. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Göcek Yat Kulübü

Yarışlar, bugün sona erecek.

© AA / Göcek Yat KulübüAtatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları'nda üçüncü gün tamamlandı
Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları'nda üçüncü gün tamamlandı - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Göcek Yat Kulübü
Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları'nda üçüncü gün tamamlandı
© AA / Göcek Yat KulübüAtatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları'nda üçüncü gün tamamlandı
Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları'nda üçüncü gün tamamlandı - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Göcek Yat Kulübü
Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları'nda üçüncü gün tamamlandı
Yarışın üçüncü gününde sınıflarına göre dereceye giren yatlar ve dümencileri şu şekilde:
IRC-1
1- Eker 40 (Alexey Chilikin)
2- Wildwest (Tora Kutoğlu)
3- X Prime (Musikhin Sergei)
IRC-2
1- Olga (Gusev Boris)
2- Fox-L (Aliaksandr Racheuski)
3- St Anna (Vlas Kadetov)
IRC-3
1- Hit Ten Ten (Alexsandr Perezhosin)
2- Wind Master (Leonid Kleimann)
3- Tokyo (Boris Burmentev)
IRC-4
1- Space Jockey (Viktor Zakharov)
2- Lettland (Igors Bukovskis)
3- İzmir Yelken (Skachkova Yulia)
IRCCHR-1
1- Imagine (Siarhei Martynkou)
2- Taurus 6 (Iurii Taperov)
3- Petra (Savelii Tumanov)
IRCCHR-2
1- Storm Dancer (Gorbunov Pavel)
2- Sita (Puzanov Igor)
3- Northberry Blu (Vavilov Nikita)
IRCCHR-3
1- Oiron (Andrei Morozov)
2- Vega (Belkevich Maxim)
3- Batukaan (Ilya Strakh)
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