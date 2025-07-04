https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/new-jersey-ve-teksasta-siddetli-firtina-afette-en-az-3-kisi-oldu-1097614950.html

New Jersey ve Teksas’ta şiddetli fırtına: Afette en az 3 kişi öldü

New Jersey ve Teksas’ta şiddetli fırtına: Afette en az 3 kişi öldü

Sputnik Türkiye

ABD'nin New Jersey ve Teksas eyaletlerinde etkili olan şiddetli fırtınalar nedeniyle en az 3 kişi hayatını kaybederken, Plainfield şehrinde devrilen ağaçlar... 04.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-04T20:28+0300

2025-07-04T20:28+0300

2025-07-04T20:28+0300

dünya

teksas

abd

new jersey

fırtına

sel

sel felaketi

amerika

kuzey amerika

amerika birleşik devletleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/04/1097614779_15:0:1421:791_1920x0_80_0_0_ec1887ca660593619d998982c746e374.jpg

New Jersey ve Teksas'ta şiddetli fırtınaların yol açtığı yıkım sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti.New Jersey'nin Plainfield kentinde devrilen ağaçlar altında kalan 79 ve 25 yaşlarındaki iki kişi hayatını kaybederken, eyalet genelinde yüzlerce evde elektrik kesintileri yaşandı. Yetkililer, fırtınanın yol açtığı yıkım nedeniyle 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarını iptal etme kararı aldı.Plainfield Belediye Başkanı Adrian O. Mapp yaptığı açıklamada, "Bu trajedi, doğanın gücünü ve hayatın ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha hatırlattı" ifadelerini kullandı. Fırtınaların bölgede 'derin yaralar' bıraktığını belirten Mapp, tüm çabaların iyileşme sürecine odaklandığını vurguladı.Öte yandan, Güney New England bölgesinde de etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle yollar su altında kalırken, Connecticut'ta dolu yağışı ve devrilen ağaçlar ulaşımı olumsuz etkiledi. Yetkililer, hava muhalefetinin etkilerinin bir süre daha devam edebileceği uyarısında bulunarak halktan tedbirli olmalarını istedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/abd-et-yiyen-kurtcuklarla-mucadele-icin-milyarlarca-sinek-uretip-ucaklardan-atacak-1097542884.html

teksas

new jersey

amerika

kuzey amerika

amerika birleşik devletleri

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

teksas, abd, new jersey, fırtına, sel, sel felaketi, amerika, kuzey amerika, amerika birleşik devletleri