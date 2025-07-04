https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/new-jersey-ve-teksasta-siddetli-firtina-afette-en-az-3-kisi-oldu-1097614950.html
New Jersey ve Teksas’ta şiddetli fırtına: Afette en az 3 kişi öldü
New Jersey ve Teksas’ta şiddetli fırtına: Afette en az 3 kişi öldü
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ABD'nin New Jersey ve Teksas eyaletlerinde etkili olan şiddetli fırtınalar nedeniyle en az 3 kişi hayatını kaybederken, Plainfield şehrinde devrilen ağaçlar... 04.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-04T20:28+0300
2025-07-04T20:28+0300
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New Jersey ve Teksas'ta şiddetli fırtınaların yol açtığı yıkım sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti.New Jersey'nin Plainfield kentinde devrilen ağaçlar altında kalan 79 ve 25 yaşlarındaki iki kişi hayatını kaybederken, eyalet genelinde yüzlerce evde elektrik kesintileri yaşandı. Yetkililer, fırtınanın yol açtığı yıkım nedeniyle 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarını iptal etme kararı aldı.Plainfield Belediye Başkanı Adrian O. Mapp yaptığı açıklamada, "Bu trajedi, doğanın gücünü ve hayatın ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha hatırlattı" ifadelerini kullandı. Fırtınaların bölgede 'derin yaralar' bıraktığını belirten Mapp, tüm çabaların iyileşme sürecine odaklandığını vurguladı.Öte yandan, Güney New England bölgesinde de etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle yollar su altında kalırken, Connecticut'ta dolu yağışı ve devrilen ağaçlar ulaşımı olumsuz etkiledi. Yetkililer, hava muhalefetinin etkilerinin bir süre daha devam edebileceği uyarısında bulunarak halktan tedbirli olmalarını istedi.
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teksas, abd, new jersey, fırtına, sel, sel felaketi, amerika, kuzey amerika, amerika birleşik devletleri
teksas, abd, new jersey, fırtına, sel, sel felaketi, amerika, kuzey amerika, amerika birleşik devletleri
New Jersey ve Teksas’ta şiddetli fırtına: Afette en az 3 kişi öldü
ABD'nin New Jersey ve Teksas eyaletlerinde etkili olan şiddetli fırtınalar nedeniyle en az 3 kişi hayatını kaybederken, Plainfield şehrinde devrilen ağaçlar araçları vurarak ölümlere yol açtı. Yetkililer, fırtınanın yol açtığı yıkım nedeniyle 4 Temmuz kutlamalarını iptal etti.
New Jersey ve Teksas'ta şiddetli fırtınaların yol açtığı yıkım sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti.
New Jersey'nin Plainfield kentinde devrilen ağaçlar altında kalan 79 ve 25 yaşlarındaki iki kişi hayatını kaybederken, eyalet genelinde yüzlerce evde elektrik kesintileri yaşandı. Yetkililer, fırtınanın yol açtığı yıkım nedeniyle 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarını iptal etme kararı aldı.
Plainfield Belediye Başkanı Adrian O. Mapp yaptığı açıklamada, "Bu trajedi, doğanın gücünü ve hayatın ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha hatırlattı" ifadelerini kullandı. Fırtınaların bölgede 'derin yaralar' bıraktığını belirten Mapp, tüm çabaların iyileşme sürecine odaklandığını vurguladı.
Öte yandan, Güney New England bölgesinde de etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle yollar su altında kalırken, Connecticut'ta dolu yağışı ve devrilen ağaçlar ulaşımı olumsuz etkiledi. Yetkililer, hava muhalefetinin etkilerinin bir süre daha devam edebileceği uyarısında bulunarak halktan tedbirli olmalarını istedi.