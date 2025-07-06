https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/sakarya-valiligi-duyurdu-mescitte-pornografik-goruntu-izleyen-2-kiz-yakalandi-1097639240.html

Sakarya Valiliği duyurdu: Mescitte pornografik görüntü izleyen 2 kız yakalandı

Sakarya Valiliği duyurdu: Mescitte pornografik görüntü izleyen 2 kız yakalandı

Sputnik Türkiye

Sakarya Valiliği, sosyal medyada tepki çeken paylaşım yapan iki kız öğrencinin gözaltına alındığını duyurdu. Paylaşımda, mescitte uygunsuz içerik izlediklerini... 06.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-06T15:09+0300

2025-07-06T15:09+0300

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Sakarya'da mescitte uygunsuz içerikli paylaşım yapan iki kız öğrenci gözaltına alındı.Betty kullanıcı adlı bir sosyal medya hesabından yapılan paylaşım kamuoyunda tepki topladı. Paylaşımda, “Arkadaşıma mescitte gay filmi izletiyorum, ambiyans harika. Bir de pizza söyledik ama kolamız yok maalesef, kolası olan gelsin” ifadelerine yer verildi. Mescit gibi kutsal bir mekanda yapılan bu uygunsuz davranış ve ifadeler sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından eleştirilirken, yetkililer harekete geçti.'Şahıslar yakalanarak adli işlemler başlatıldı'Sakarya Valiliği sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/kredi-ve-yurtlar-genel-mudurlugu-bayburttaki-ogrenci-yurdunda-cinayet-iddiasini-yalanladi-1095265219.html

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