https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/sakarya-valiligi-duyurdu-mescitte-pornografik-goruntu-izleyen-2-kiz-yakalandi-1097639240.html
Sakarya Valiliği duyurdu: Mescitte pornografik görüntü izleyen 2 kız yakalandı
Sakarya Valiliği duyurdu: Mescitte pornografik görüntü izleyen 2 kız yakalandı
Sputnik Türkiye
Sakarya Valiliği, sosyal medyada tepki çeken paylaşım yapan iki kız öğrencinin gözaltına alındığını duyurdu. Paylaşımda, mescitte uygunsuz içerik izlediklerini... 06.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-06T15:09+0300
2025-07-06T15:09+0300
2025-07-06T15:09+0300
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Sakarya'da mescitte uygunsuz içerikli paylaşım yapan iki kız öğrenci gözaltına alındı.Betty kullanıcı adlı bir sosyal medya hesabından yapılan paylaşım kamuoyunda tepki topladı. Paylaşımda, “Arkadaşıma mescitte gay filmi izletiyorum, ambiyans harika. Bir de pizza söyledik ama kolamız yok maalesef, kolası olan gelsin” ifadelerine yer verildi. Mescit gibi kutsal bir mekanda yapılan bu uygunsuz davranış ve ifadeler sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından eleştirilirken, yetkililer harekete geçti.'Şahıslar yakalanarak adli işlemler başlatıldı'Sakarya Valiliği sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/kredi-ve-yurtlar-genel-mudurlugu-bayburttaki-ogrenci-yurdunda-cinayet-iddiasini-yalanladi-1095265219.html
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Sakarya Valiliği duyurdu: Mescitte pornografik görüntü izleyen 2 kız yakalandı
Sakarya Valiliği, sosyal medyada tepki çeken paylaşım yapan iki kız öğrencinin gözaltına alındığını duyurdu. Paylaşımda, mescitte uygunsuz içerik izlediklerini belirten ifadeler yer alırken konuya ilişkin adli işlemler başlatıldı.
Sakarya'da mescitte uygunsuz içerikli paylaşım yapan iki kız öğrenci gözaltına alındı.
Betty kullanıcı adlı bir sosyal medya hesabından yapılan paylaşım kamuoyunda tepki topladı. Paylaşımda, “Arkadaşıma mescitte gay filmi izletiyorum, ambiyans harika. Bir de pizza söyledik ama kolamız yok maalesef, kolası olan gelsin” ifadelerine yer verildi. Mescit gibi kutsal bir mekanda yapılan bu uygunsuz davranış ve ifadeler sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından eleştirilirken, yetkililer harekete geçti.
'Şahıslar yakalanarak adli işlemler başlatıldı'
Sakarya Valiliği sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Twitter (X) isimli sosyal medya platformunda 'betty' rumuzlu kullanıcı tarafından, mescit olduğu değerlendirilen bir ortamda dizüstü bilgisayar vasıtasıyla pornografik içerik izlenirken çekilmiş görüntülerin, “Arkadaşıma mescitte gay filmi izletiyorum ambiyans harika bir de pizza söyledik ama kolamız yok maalesef kolası olan gelsin” açıklamasıyla paylaşıldığı tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda, söz konusu paylaşımı bir öğrenci yurdunda kalan 2 kız öğrencinin gerçekleştirdiği belirlenmiş olup, şahıslar yakalanarak haklarında adli işlemler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.