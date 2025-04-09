https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/kredi-ve-yurtlar-genel-mudurlugu-bayburttaki-ogrenci-yurdunda-cinayet-iddiasini-yalanladi-1095265219.html
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, 'Bayburt'taki öğrenci yurdunda cinayet' iddiasını yalanladı
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, 'Bayburt'taki öğrenci yurdunda cinayet' iddiasını yalanladı
Sputnik Türkiye
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM), bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Bayburt'ta bulunan GSB Sultan Fahriye Kız Öğrenci Yurdu'nda cinayet'... 09.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-09T23:40+0300
2025-04-09T23:40+0300
2025-04-09T23:42+0300
türki̇ye
bayburt
kredi ve yurtlar kurumu (kyk)
kyk
iddia
yalanlama
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Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Bayburt’ta bir kız öğrenci yurdunda cinayet işlendiği' iddiası yalanlandı.KYGM'nin X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Söz konusu açıklama, "Konuyla ilgili olarak adli makamlar tarafından inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" cümlesiyle sonlandırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/ibb-genel-sekreter-yardimcisi-polat-cezaevinden-tahliye-edildi-su-an-sadece-dinlenmem-lazim-1095264394.html
türki̇ye
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bayburt, bayburt öğrenci yurdu, bayburt cinayet iddiası, bayburt sultan fahriye kız öğrenci yurdu
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, 'Bayburt'taki öğrenci yurdunda cinayet' iddiasını yalanladı
23:40 09.04.2025 (güncellendi: 23:42 09.04.2025)
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM), bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Bayburt'ta bulunan GSB Sultan Fahriye Kız Öğrenci Yurdu'nda cinayet' iddiasının doğru olmadığını duyurdu.
Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Bayburt’ta bir kız öğrenci yurdunda cinayet işlendiği' iddiası yalanlandı.
KYGM'nin X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
'Bayburt'ta bulunan GSB Sultan Fahriye Kız Öğrenci Yurdunda cinayet' iddiası doğru değildir. Yurtta barınan bir öğrencimiz mescitte tek başınayken kendisine zarar vermiştir. Hastaneye kaldırılan ve yapılan muayenenin ardından öğrencinin durumunun iyi olduğu bildirilmiştir. Öğrencinin, daha sonra arkadaşını telefonla arayıp durumunu anlattığı ortaya çıkmıştır. Yurtta kalan diğer öğrencilerin yaşanan olayı farklı yorumlaması üzerine yurt yönetimine yönelik protesto eylemi yapılmıştır. Protesto yapan öğrencilere yaşanan olayla ilgili olarak yapılan doğru bilgilendirmelerin ardından öğrenciler dağılmıştır.
Söz konusu açıklama, "Konuyla ilgili olarak adli makamlar tarafından inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" cümlesiyle sonlandırıldı.