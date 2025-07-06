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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/rus-ordusu-iki-yerlesim-birimini-daha-ele-gecirdi-1097635217.html
Rus ordusu, iki yerleşim birimini daha ele geçirdi
Rus ordusu, iki yerleşim birimini daha ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekatın hedeflerine ulaşmak için durmak bilmeden silahlı faaliyetlerini sürdüren Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donbass ve Ukrayna'da kontrolünde... 06.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-06T13:02+0300
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ukrayna
rusya savunma bakanlığı
rusya karadeniz filosu
rusya
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) Poddubnoye ile Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ndeki Sobolevka yerleşimlerinde kontrolü sağladığını duyurdu.Bakanlığın açıklamasına göre 'Zapad' (Batı) askeri grubu kararlı eylemler sonucunda Harkov Bölgesi'nin Sobolevka köyünü ele geçirirken 'Vostok' (Doğu) askeri grubu da DHC'nin Poddubnoye köyündeki Ukrayna askeri varlığına son verdi.Rus güçler, Ukrayna'daki bir hava üssünü, SİHA fabrikalarını, mühimmat depolarını, İHA montaj ve depolama noktalarını düzenlediği bombardımanlarla yerle bir etti.Ukrayna ordusu, son 24 saat içinde yaşanan çatışmalarda 1.170 askerini daha kaybetti.Rusya Karadeniz Filosu'na bağlı güçler, Karadeniz havzasında 3 insansız hücumbotunu imha etti.Rus hava savunma sistemleri, son 24 saat içinde Ukrayna'ya ait 298 İHA ile 6 güdümlü hava bombasını etkisiz hale getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/rdif-baskani-dmitriyev-rus-enerjisini-reddeden-avrupa-sinai-intihar-gerceklestirdi-1097634337.html
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ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya karadeniz filosu, rusya, özel askeri harekat
ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya karadeniz filosu, rusya, özel askeri harekat

Rus ordusu, iki yerleşim birimini daha ele geçirdi

13:02 06.07.2025
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Multimedya arşivine gidinБоевая работа расчетов САУ "Гиацинт-С" ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа расчетов САУ Гиацинт-С ЦВО на Авдеевском направлении - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2025
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Özel askeri harekatın hedeflerine ulaşmak için durmak bilmeden silahlı faaliyetlerini sürdüren Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donbass ve Ukrayna'da kontrolünde tuttuğu toprakları genişletiyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) Poddubnoye ile Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ndeki Sobolevka yerleşimlerinde kontrolü sağladığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre 'Zapad' (Batı) askeri grubu kararlı eylemler sonucunda Harkov Bölgesi'nin Sobolevka köyünü ele geçirirken 'Vostok' (Doğu) askeri grubu da DHC'nin Poddubnoye köyündeki Ukrayna askeri varlığına son verdi.

Rus güçler, Ukrayna'daki bir hava üssünü, SİHA fabrikalarını, mühimmat depolarını, İHA montaj ve depolama noktalarını düzenlediği bombardımanlarla yerle bir etti.

Ukrayna ordusu, son 24 saat içinde yaşanan çatışmalarda 1.170 askerini daha kaybetti.

Rusya Karadeniz Filosu'na bağlı güçler, Karadeniz havzasında 3 insansız hücumbotunu imha etti.

Rus hava savunma sistemleri, son 24 saat içinde Ukrayna'ya ait 298 İHA ile 6 güdümlü hava bombasını etkisiz hale getirdi.
El director general del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), Kirill Dmitriev - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2025
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