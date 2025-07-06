Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) Poddubnoye ile Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ndeki Sobolevka yerleşimlerinde kontrolü sağladığını duyurdu.



Bakanlığın açıklamasına göre 'Zapad' (Batı) askeri grubu kararlı eylemler sonucunda Harkov Bölgesi'nin Sobolevka köyünü ele geçirirken 'Vostok' (Doğu) askeri grubu da DHC'nin Poddubnoye köyündeki Ukrayna askeri varlığına son verdi.



Rus güçler, Ukrayna'daki bir hava üssünü, SİHA fabrikalarını, mühimmat depolarını, İHA montaj ve depolama noktalarını düzenlediği bombardımanlarla yerle bir etti.



Ukrayna ordusu, son 24 saat içinde yaşanan çatışmalarda 1.170 askerini daha kaybetti.



Rusya Karadeniz Filosu'na bağlı güçler, Karadeniz havzasında 3 insansız hücumbotunu imha etti.



Rus hava savunma sistemleri, son 24 saat içinde Ukrayna'ya ait 298 İHA ile 6 güdümlü hava bombasını etkisiz hale getirdi.