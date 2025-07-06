https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/rdif-baskani-dmitriyev-rus-enerjisini-reddeden-avrupa-sinai-intihar-gerceklestirdi-1097634337.html

RDIF Başkanı Dmitriyev: Rus enerjisini reddeden Avrupa, sınai intihar gerçekleştirdi

RDIF Başkanı Dmitriyev: Rus enerjisini reddeden Avrupa, sınai intihar gerçekleştirdi

Sputnik Türkiye

Putin'in özel temsilcilerinden Dmitriyev, Avrupa'nın Rus karşıtı politikalarla sanayisinde büyük bir gedik oluşturduğunu belirtti. 06.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-06T11:39+0300

2025-07-06T11:39+0300

2025-07-06T11:39+0300

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Rusya Devlet Başkanlığı Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Avrupa'nın Rus enerjisini reddederek ve 'yeşil dogmayı' benimseyerek sanayisini yok ettiğinin altını çizdi.Almanya, Fransa ve İngiltere'de sanayi elektriği fiyatlarında 2020'den sonra yaşanan ciddi artışın tabloyla sergilendiği bir gönderiye dikkat çeken Dmitriyev, bu tablonun Avrupa'nın Rusya karşıtı politikalarının bir sonucu olduğunu vurguladı.X hesabından açıklama yapan Dmitriyev, "Avrupa'daki sınai intihar tek grafikte. Rus enerjisini reddetmenin, aşırı regülasyonu ve kendi kendine empoze edilen yeşil dogmayı benimsemenin sonucu sanayisizleşme ve ekonomik durgunluk" ifadelerini kullandı. Dmitriyev'in ABD'li ekonomist Michael Arouet'in gönderisini alıntılayarak paylaştığı grafik, İngiltere, Fransa ve Almanya'da sanayi elektriği fiyatlarında ABD, Kanada ve Japonya'ya kıyasla yaşanan büyüme gözler önüne seriliyor.Arouet, mesajında "Tek bir grafikte sınai intihar gerçekleştiren Avrupa. Fakat sanayiye kimin ihtiyacı var ki? Amerikalı turistler için açık hava müzesi olmak da bir seçenek" yazdı.

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