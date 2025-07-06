https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/rus-hava-savunma-sistemleri-ukrayna-ordusuna-ait-48-iha-dusurdu-1097645769.html

Rus hava savunma sistemleri Ukrayna ordusuna ait 48 İHA düşürdü

Rus hava savunma sistemleri Ukrayna ordusuna ait 48 İHA düşürdü

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin Ukrayna’ya ait 48 insansız hava aracı (İHA) düşürdüğünü, bunların 6’sının başkent Moskova’ya doğru uçtuğunu... 06.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-06T22:17+0300

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ukrayna kri̇zi̇

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görevdeki hava savunma sistemleri Moskova saati ile 14.20 ile 19.30 (TSİ ile aynı) arasında Ukrayna’ya ait 48 uçak tipi İHA imha etti ve önledi.İHA’lardan 13’ünün Kaluga Bölgesi, 10’unun Bryansk Bölgesi, 9’unun ise Moskova Bölgesi üzerinde düşürüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, imha edilen İHA’lardan 6’sının Moskova’ya uçtuğu kaydedildi.Açıklamaya göre ayrıca Belgorod ve Smolensk bölgelerinde 6’şar İHA, Leningrad Bölgesi üzerinde 2 İHA, Kursk ve Novgorod bölgelerinde de birer İHA etkisiz hale getirildi.

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