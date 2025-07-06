https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/rus-hava-savunma-sistemleri-ukrayna-ordusuna-ait-48-iha-dusurdu-1097645769.html
Rus hava savunma sistemleri Ukrayna ordusuna ait 48 İHA düşürdü
Rus hava savunma sistemleri Ukrayna ordusuna ait 48 İHA düşürdü
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin Ukrayna’ya ait 48 insansız hava aracı (İHA) düşürdüğünü, bunların 6’sının başkent Moskova’ya doğru uçtuğunu... 06.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-06T22:17+0300
2025-07-06T22:17+0300
2025-07-06T22:17+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
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i̇ha
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
hava savunma sistemi
hava savunma
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görevdeki hava savunma sistemleri Moskova saati ile 14.20 ile 19.30 (TSİ ile aynı) arasında Ukrayna’ya ait 48 uçak tipi İHA imha etti ve önledi.İHA’lardan 13’ünün Kaluga Bölgesi, 10’unun Bryansk Bölgesi, 9’unun ise Moskova Bölgesi üzerinde düşürüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, imha edilen İHA’lardan 6’sının Moskova’ya uçtuğu kaydedildi.Açıklamaya göre ayrıca Belgorod ve Smolensk bölgelerinde 6’şar İHA, Leningrad Bölgesi üzerinde 2 İHA, Kursk ve Novgorod bölgelerinde de birer İHA etkisiz hale getirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/udmurtyanin-baskenti-ijevskte-iha-saldirisi-sonucu-3-kisi-oldu-1097494863.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, moskova, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), hava savunma sistemi, hava savunma
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, moskova, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), hava savunma sistemi, hava savunma
Rus hava savunma sistemleri Ukrayna ordusuna ait 48 İHA düşürdü
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin Ukrayna’ya ait 48 insansız hava aracı (İHA) düşürdüğünü, bunların 6’sının başkent Moskova’ya doğru uçtuğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görevdeki hava savunma sistemleri Moskova saati ile 14.20 ile 19.30 (TSİ ile aynı) arasında Ukrayna’ya ait 48 uçak tipi İHA imha etti ve önledi.
İHA’lardan 13’ünün Kaluga Bölgesi, 10’unun Bryansk Bölgesi, 9’unun ise Moskova Bölgesi üzerinde düşürüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, imha edilen İHA’lardan 6’sının Moskova’ya uçtuğu kaydedildi.
Açıklamaya göre ayrıca Belgorod ve Smolensk bölgelerinde 6’şar İHA, Leningrad Bölgesi üzerinde 2 İHA, Kursk ve Novgorod bölgelerinde de birer İHA etkisiz hale getirildi.