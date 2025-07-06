Brezilya, 17. BRICS Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor
© AP Photo / Eraldo PeresEl presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la sesión de apertura de la Primera Reunión de Sherpas en preparación para la reunión BRICS de julio en Brasil, el 26 de febrero de 2025
© AP Photo / Eraldo Peres
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Geçen yıl Rusya'da düzenlenen BRICS Zirvesi'nin 17.'si bugün Brezilya'da başlıyor. Putin ve Şi'nin video konferans yöntemiyle katılacağı zirvede Rusya'yı Dışişleri Bakanı Lavrov temsil edecek. Türk Dışişleri Bakanı Fidan da iki gün boyunca BRICS Zirvesi etkinliklerinde yer alacak.
BRICS dönem başkanı Brezilya, 6-7 Temmuz 2025 tarihlerinde Rio de Janeiro kentindeki Modern Sanat Müzesi'nde gerçekleştirilecek BRICS Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS Zirvesi'nin ana oturumuna video konferans yöntemiyle katılarak bir konuşma yapacak.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Brezilya hükümetinin, daha önce Putin hakkında tutuklama kararı çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin talepleri bağlamında Rus liderin zirveye katılmasına izin verecek net bir tutum sergileyemediğini, bu nedenle Devlet Başkanı'nın zirveye Moskova'dan iştirak edeceğini vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS Zirvesi'nin ana oturumuna video konferans yöntemiyle katılarak bir konuşma yapacak.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Brezilya hükümetinin, daha önce Putin hakkında tutuklama kararı çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin talepleri bağlamında Rus liderin zirveye katılmasına izin verecek net bir tutum sergileyemediğini, bu nedenle Devlet Başkanı'nın zirveye Moskova'dan iştirak edeceğini vurguladı.
Uluslararası gündemdeki güncel meseleler masada
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, zirvede uluslararası gündemdeki güncel meselelerin yanı sıra barış ve güvenlik, küresel yönetişim reformu, siyasi, ticari, ekonomik ve kültürel-insani alanlarda işbirliği konularının masaya yatırılacağını belirtti.
Peskov, zirve sonunda üye ülkelerin bir nihai bildirgeyi kabul etmesinin beklendiğini söyledi.
Peskov, zirve sonunda üye ülkelerin bir nihai bildirgeyi kabul etmesinin beklendiğini söyledi.
Dışişleri Bakan Fidan da katılıyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 17. BRICS Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılıyor.
Fidan, üye olmayan ülkelerin de davet edildiği 'Çok Taraflılığın Güçlendirilmesi, Ekonomik-Mali Meseleler ve Yapay Zeka' ile 'Çevre, COP30 ve Küresel Sağlık' başlıklı oturumlara katılacak.
Bakan Fidan, 10-11 Haziran 2024'te Rusya’nın Nijnıy Novgorod şehrinde düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında gerçekleştirilen 'BRICS+' oturumuna da katılmıştı.
Fidan, üye olmayan ülkelerin de davet edildiği 'Çok Taraflılığın Güçlendirilmesi, Ekonomik-Mali Meseleler ve Yapay Zeka' ile 'Çevre, COP30 ve Küresel Sağlık' başlıklı oturumlara katılacak.
Bakan Fidan, 10-11 Haziran 2024'te Rusya’nın Nijnıy Novgorod şehrinde düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında gerçekleştirilen 'BRICS+' oturumuna da katılmıştı.
Çeşitli uluslararası oturumlar düzenlenecek
Zirve’nin ilk günü, üye ülkelerin katılımıyla 'Barış ve Güvenlik, Küresel Yönetişim Reformu' başlıklı oturum gerçekleştirilecek.
'Çok Taraflılığın Güçlendirilmesi, Ekonomik-Mali Meseleler ve Yapay Zeka' ile 'Çevre, COP30 ve Küresel Sağlık' başlıklı oturumlar da BROCS Zirvesi'nin programında yer alıyor.
Oturumlar kapsamında jeopolitik konular, çok taraflılık, ekonomik gelişmeler, yapay zeka, çevre ve küresel sağlık dahil olmak üzere muhtelif başlıkların ele alınması öngörülüyor.
'Çok Taraflılığın Güçlendirilmesi, Ekonomik-Mali Meseleler ve Yapay Zeka' ile 'Çevre, COP30 ve Küresel Sağlık' başlıklı oturumlar da BROCS Zirvesi'nin programında yer alıyor.
Oturumlar kapsamında jeopolitik konular, çok taraflılık, ekonomik gelişmeler, yapay zeka, çevre ve küresel sağlık dahil olmak üzere muhtelif başlıkların ele alınması öngörülüyor.
Rusya'da zirveye Erdoğan da katılmıştı
Brezilya, 1 Ocak 2025'te Rusya'dan BRICS dönem başkanlığını devralmıştı.
Rusya'nın ev sahipliğindeki zirve 22-24 Ekim'de Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zirveye katılmıştı.
Rusya'daki zirvede BRICS bünyesinde 'ortak ülkeler' kategorisi kurulması karara bağlanmış ve Belarus, Kazakistan, Özbekistan, Küba, Bolivya, Malezya, Tayland, Nijerya ve Uganda ortak üye sıfatıyla birliğe dahil olmuştu.
Rusya'nın ev sahipliğindeki zirve 22-24 Ekim'de Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zirveye katılmıştı.
Rusya'daki zirvede BRICS bünyesinde 'ortak ülkeler' kategorisi kurulması karara bağlanmış ve Belarus, Kazakistan, Özbekistan, Küba, Bolivya, Malezya, Tayland, Nijerya ve Uganda ortak üye sıfatıyla birliğe dahil olmuştu.