Putin: Askerlerimiz cephede Rusya'nın güvenliği ve barışçıl geleceği için savaşıyor

Moskova'daki bir forumda konuşan Rus lider Putin, özel askeri harekatın amacını, Rusların duruşunu ve Batı'nın politikasını değerlendirdi. 06.07.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askerlerin cephe hattında Rusya'nın güvenliği ve barışçıl geleceği için savaştığını belirtti.Rusya Halk Cephesi tarafından düzenlenen 'Her Şey Zafer İçin!' Forumu'na katılan Putin, "Bugün tüm ülke birleşmiş ve dayanışma içindeki bir halk cephesidir. Sizin girişimleriniz, hassasiyetiniz, enerjiniz, günlük çalışmalarınız da milyonlarca insana zafere katkıda bulunma fırsatı vermeye yönelik olmalıdır. Rusya'nın güvenli ve barışçıl geleceğini sağlamak olan ana hedefimize bağlıyız. Hepimiz bunun için çalışıyoruz. Evlatlarımız bunun için cephede savaşıyor" dedi.'Birlik olduğumuzda muazzam ve yıkılmaz bir gücüz'Rusların doğrulukları ve birlikleri sayesinde beraber durduklarında muazzam, yıkılmaz bir güç teşkil ettiğini söyleyen Putin, "'Her şey zafer için!' her birimizin bildiği ve anladığı, Büyük Anavatan Savaşı'nın ilk günlerinde duyulan tarihi bir çağrıdır. Günümüzde de özgürlük ve adalet mücadelesinin, sınırlarımızın güvenliğinin, Rusya halkının kendi gelişim yolunu bağımsız olarak belirleme hakkının bir sembolü haline geldi. Bunu başaracağız ve öyle de olacak. Çünkü birlikte, doğruluğumuz ve birliğimiz sayesinde muazzam, yıkılmaz bir gücüz" ifadelerini kullandı.'Rusya karşıtı politika sürerse Batı'nın sorunları artar' Rus İHA'larının cephe hattında düşman güçlerine ait 2 milyar dolarlık askeri teçhizatı imha ettiğini belirten Putin, "Batılı ülkelerin vergi mükellefleri, bu rakamları duysunlar ve hükümetlerinin halkın parasının nereye harcadığını düşünsünler" mesajını gönderdi. Putin, Batılı ülkelerin kendi sosyal sistemleri yerine Kiev'e destek vermeyi tercih ettiğine dikkat çekerek Rusya karşıtı politikanın sürmesi halinde Batı'nın sorunlarının artacağı uyarısında bulundu.

