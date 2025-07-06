Putin: ABD'nin İngiltere'den bağımsızlık kazanması için her türlü desteği verdik
© Sputnik / Сергей БобылевRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında konuştu
© Sputnik / Сергей Бобылев
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2025'te Kremlin'de göreve başlamasının 25. yıldönümünü kutlayan Putin, bu özel tarih için hazırlanan belgeselde Rusya-ABD ilişkileriyle ilgili önemli açıklama yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçmişte ülkesinin ABD'nin İngiltere'den bağımsızlık kazanma arzusunu desteklediğini belirtti.
'Rusya. Kremlin. Putin. 25. Yıl' adlı belgesel filmi Saida Medvedeva'yla birlikte hazırlayan gazeteci Pavel Zarubin'e konuşan Putin'in daha önce yayınlanmayan bir fragmanı kamuoyuyla paylaşıldı.
Belgeselde Rusya-ABD ilişkilerine değinen Putin, "ABD'yle çok uzun bir süre boyunca her zaman çok iyi ve kendine özgü ilişkilerimiz oldu. Onların İngiltere'den bağımsızlık isteklerini destekledik. Onlara fiilen silah sağladık ve para yardımında bulunduk. Daha sonra Kuzey-Güney İç Savaşı sırasında Kuzey'i destekledik" dedi.
Putin, bu açıdan bakıldığında, Rusya ve ABD'nin iki ülkeyi birbirine bağlayacak unsurları her zaman ve her şeye rağmen bulduğunu ifade etti.
'Rusya. Kremlin. Putin. 25. Yıl' adlı belgesel filmi Saida Medvedeva'yla birlikte hazırlayan gazeteci Pavel Zarubin'e konuşan Putin'in daha önce yayınlanmayan bir fragmanı kamuoyuyla paylaşıldı.
Belgeselde Rusya-ABD ilişkilerine değinen Putin, "ABD'yle çok uzun bir süre boyunca her zaman çok iyi ve kendine özgü ilişkilerimiz oldu. Onların İngiltere'den bağımsızlık isteklerini destekledik. Onlara fiilen silah sağladık ve para yardımında bulunduk. Daha sonra Kuzey-Güney İç Savaşı sırasında Kuzey'i destekledik" dedi.
Putin, bu açıdan bakıldığında, Rusya ve ABD'nin iki ülkeyi birbirine bağlayacak unsurları her zaman ve her şeye rağmen bulduğunu ifade etti.