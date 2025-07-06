https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/msb-pence-kilit-harekti-bolgesinde-metan-gazindan-5-asker-sehit-oldu-1097641696.html
MSB: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde metan gazından 5 asker şehit oldu
MSB: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde metan gazından 5 asker şehit oldu
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında 5 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlık... 06.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-06T17:31+0300
2025-07-06T17:31+0300
2025-07-06T19:31+0300
türki̇ye
milli savunma bakanlığı (msb)
şehit
şehit cenazesi
şehit aileleri
cenaze
cenaze töreni
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/05/1048627749_0:28:1200:703_1920x0_80_0_0_40b4722df177db12005b83902958f590.jpg
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir mağarada yürütülen arama sırasında metan gazına maruz kalan 19 askerden 5’i hayatını kaybetti.6 Temmuz 2025 tarihinde, daha önce teröristler tarafından hastane amaçlı kullanıldığı tespit edilen 852 rakımlı tepedeki bir mağarada yapılan arama sırasında, 19 personel metan gazına maruz kaldı. Hastaneye sevk edilen personelden 5’i tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.Bakanlık açıklamasında, şehit P. Ütğm. Nuri Melih Bozkurt’un 28 Mayıs 2022’de aynı bölgede şehit düştüğü ve naaşına henüz ulaşılamadığı hatırlatıldı. Bölgede arama ve kurtarma çalışmaları, tam teçhizatlı AFAD ve TSK ekipleri tarafından koordineli şekilde sürdürülüyor.Millî Savunma Bakanlığı, hayatını kaybeden 5 askerin isimlerini paylaştı. Bakanlık, İsth.Ütğm. Ege Akar, Müht.Asb.Kd.Çvş Abdurrahman Akdoğan, P.Söz.Er Özkan Özkanlı, P.Söz.Er Mahsun Yeşildemir, ve P.Söz.Er Ahmet Kuşak'ın vefat ettiğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/milli-savunma-bakani-guler-turkiye-iran-sinirindaki-askeri-birlikleri-denetleyecek-1097111521.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/05/1048627749_114:0:1086:729_1920x0_80_0_0_5b31a912c0af327bd01e78a32f93dd3a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
milli savunma bakanlığı (msb), şehit, şehit cenazesi, şehit aileleri, cenaze, cenaze töreni
milli savunma bakanlığı (msb), şehit, şehit cenazesi, şehit aileleri, cenaze, cenaze töreni
MSB: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde metan gazından 5 asker şehit oldu
17:31 06.07.2025 (güncellendi: 19:31 06.07.2025)
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında 5 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlık, hayatını kaybeden 5 askerin isimlerini duyurdu.
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir mağarada yürütülen arama sırasında metan gazına maruz kalan 19 askerden 5’i hayatını kaybetti.
6 Temmuz 2025 tarihinde, daha önce teröristler tarafından hastane amaçlı kullanıldığı tespit edilen 852 rakımlı tepedeki bir mağarada yapılan arama sırasında, 19 personel metan gazına maruz kaldı. Hastaneye sevk edilen personelden 5’i tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.
Bakanlık açıklamasında, şehit P. Ütğm. Nuri Melih Bozkurt’un 28 Mayıs 2022’de aynı bölgede şehit düştüğü ve naaşına henüz ulaşılamadığı hatırlatıldı. Bölgede arama ve kurtarma çalışmaları, tam teçhizatlı AFAD ve TSK ekipleri tarafından koordineli şekilde sürdürülüyor.
Millî Savunma Bakanlığı, hayatını kaybeden 5 askerin isimlerini paylaştı. Bakanlık, İsth.Ütğm. Ege Akar, Müht.Asb.Kd.Çvş Abdurrahman Akdoğan, P.Söz.Er Özkan Özkanlı, P.Söz.Er Mahsun Yeşildemir, ve P.Söz.Er Ahmet Kuşak'ın vefat ettiğini duyurdu.