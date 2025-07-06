https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/msb-pence-kilit-harekti-bolgesinde-metan-gazindan-5-asker-sehit-oldu-1097641696.html

MSB: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde metan gazından 5 asker şehit oldu

MSB: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde metan gazından 5 asker şehit oldu

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında 5 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlık... 06.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-06T17:31+0300

2025-07-06T17:31+0300

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Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir mağarada yürütülen arama sırasında metan gazına maruz kalan 19 askerden 5’i hayatını kaybetti.6 Temmuz 2025 tarihinde, daha önce teröristler tarafından hastane amaçlı kullanıldığı tespit edilen 852 rakımlı tepedeki bir mağarada yapılan arama sırasında, 19 personel metan gazına maruz kaldı. Hastaneye sevk edilen personelden 5’i tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.Bakanlık açıklamasında, şehit P. Ütğm. Nuri Melih Bozkurt’un 28 Mayıs 2022’de aynı bölgede şehit düştüğü ve naaşına henüz ulaşılamadığı hatırlatıldı. Bölgede arama ve kurtarma çalışmaları, tam teçhizatlı AFAD ve TSK ekipleri tarafından koordineli şekilde sürdürülüyor.Millî Savunma Bakanlığı, hayatını kaybeden 5 askerin isimlerini paylaştı. Bakanlık, İsth.Ütğm. Ege Akar, Müht.Asb.Kd.Çvş Abdurrahman Akdoğan, P.Söz.Er Özkan Özkanlı, P.Söz.Er Mahsun Yeşildemir, ve P.Söz.Er Ahmet Kuşak'ın vefat ettiğini duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/milli-savunma-bakani-guler-turkiye-iran-sinirindaki-askeri-birlikleri-denetleyecek-1097111521.html

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Sputnik Türkiye

milli savunma bakanlığı (msb), şehit, şehit cenazesi, şehit aileleri, cenaze, cenaze töreni