https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/canakkale-ayvacikta-cikan-orman-yanginina-mudahale-ediliyor-1097637037.html
Çanakkale, Ayvacık'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Çanakkale, Ayvacık'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Sputnik Türkiye
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bozuk orman alanında çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. 06.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-06T14:03+0300
2025-07-06T14:03+0300
2025-07-06T14:03+0300
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orman yangını
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çanakkale valiliği
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Ayvacık'a bağlı Kösedere köyü yakınındaki bozuk orman alanında bilinmeyen nedenle yangın meydana geldi. Haber verilmesi üzerine bölgeye hava ve kara ekipleri sevk edildi.Orman ekipleri, yangının köydeki evlere sıçramaması için büyük bir mücadele verdi.Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Kösedere köyünde saat 11.25 sıralarında yangın meydana geldiği belirtildi.Yangına 2 uçak ve 1 helikopterle havadan, 8 arazöz, 1 dozer ve 48 personel ile karadan müdahale edildiği aktarılan açıklamada, "An itibarıyla yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/bakan-yumakli-antalya-ve-canakkalede-yanginlar-sonduruldu-hatayda-mucadele-devam-ediyor-1097626934.html
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orman yangını, ayvacık, çanakkale valiliği, çanakkale
orman yangını, ayvacık, çanakkale valiliği, çanakkale
Çanakkale, Ayvacık'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bozuk orman alanında çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Ayvacık'a bağlı Kösedere köyü yakınındaki bozuk orman alanında bilinmeyen nedenle yangın meydana geldi. Haber verilmesi üzerine bölgeye hava ve kara ekipleri sevk edildi.
Orman ekipleri, yangının köydeki evlere sıçramaması için büyük bir mücadele verdi.
Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Kösedere köyünde saat 11.25 sıralarında yangın meydana geldiği belirtildi.
Yangına 2 uçak ve 1 helikopterle havadan, 8 arazöz, 1 dozer ve 48 personel ile karadan müdahale edildiği aktarılan açıklamada, "An itibarıyla yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.