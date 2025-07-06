https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/canakkale-ayvacikta-cikan-orman-yanginina-mudahale-ediliyor-1097637037.html

Çanakkale, Ayvacık'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale, Ayvacık'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Sputnik Türkiye

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bozuk orman alanında çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. 06.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-06T14:03+0300

2025-07-06T14:03+0300

2025-07-06T14:03+0300

türki̇ye

orman yangını

ayvacık

çanakkale valiliği

çanakkale

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Ayvacık'a bağlı Kösedere köyü yakınındaki bozuk orman alanında bilinmeyen nedenle yangın meydana geldi. Haber verilmesi üzerine bölgeye hava ve kara ekipleri sevk edildi.Orman ekipleri, yangının köydeki evlere sıçramaması için büyük bir mücadele verdi.Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Kösedere köyünde saat 11.25 sıralarında yangın meydana geldiği belirtildi.Yangına 2 uçak ve 1 helikopterle havadan, 8 arazöz, 1 dozer ve 48 personel ile karadan müdahale edildiği aktarılan açıklamada, "An itibarıyla yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/bakan-yumakli-antalya-ve-canakkalede-yanginlar-sonduruldu-hatayda-mucadele-devam-ediyor-1097626934.html

türki̇ye

ayvacık

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orman yangını, ayvacık, çanakkale valiliği, çanakkale