https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/meteoroloji-uyardi-sicakliklar-5-derece-yukseliyor-ruzgarin-hizi-saatte-60-kmye-variyor-10-ilde-1097630123.html

Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 5 derece yükseliyor, rüzgarın hızı saatte 60 km'ye varıyor, 10 ilde sağanak yağış var

Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 5 derece yükseliyor, rüzgarın hızı saatte 60 km'ye varıyor, 10 ilde sağanak yağış var

Sputnik Türkiye

Meteoroloji 6 Temmuz hava durumu: Sıcaklıklar 5 derece artıyor, 10 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Erzurum, Kars ve Ardahan'da yerel kuvvetli yağış, Doğu Anadolu’da kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

2025-07-06T09:10+0300

2025-07-06T09:10+0300

2025-07-06T09:10+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 6 Temmuz Pazar günü hava tahmin raporuna göre, öğle saatlerinden itibaren Kars, Ardahan, Artvin çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Erzurum, Ağrı, Van ve Hakkari'nin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum'un doğusu, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklıklarının tüm yurtta 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Ani sel, su baskını ve dolu yağışı uyarısı varYağışların Erzurum’un doğusu, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Rüzgarın Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.MARMARAYaz sıcakları Marmara'da etkili oluyor, gökyüzü açık.EGEEge'de sıcaklıklar yüksek, hava güneşli.AKDENİZAkdeniz'de güneşli ve sıcak bir gün bekleniyor.İÇ ANADOLUBölge genelinde açık hava hâkim, doğuda parçalı bulutlu.BATI KARADENİZBölge genelinde açık hava ile birlikte mevsim normallerinde sıcaklıklar görülüyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZBölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili; iç kesimlerde sağanaklar bekleniyor.DOĞU ANADOLUDoğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanaklar etkili olabilir. Rüzgar güneydoğuda kuvvetli.GÜNEYDOĞU ANADOLUGüneydoğu'da sıcaklık yüksek, gökyüzü berrak.

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