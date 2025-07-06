Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 5 derece yükseliyor, rüzgarın hızı saatte 60 km'ye varıyor, 10 ilde sağanak yağış var
© AA / Ekber TürkoğluSıcak hava dalgası
© AA / Ekber Türkoğlu
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Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve sıcaklık uyarısı. Türkiye genelinde hava sıcaklıkları 5 dereceye kadar artıyor. Doğu Anadolu ve Karadeniz’in doğusunda 10 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yağışlar yerel olarak kuvvetli olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 6 Temmuz Pazar günü hava tahmin raporuna göre, öğle saatlerinden itibaren Kars, Ardahan, Artvin çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Erzurum, Ağrı, Van ve Hakkari'nin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum'un doğusu, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının tüm yurtta 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Ani sel, su baskını ve dolu yağışı uyarısı var
Yağışların Erzurum’un doğusu, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Rüzgarın Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Yaz sıcakları Marmara'da etkili oluyor, gökyüzü açık.
Balıkesir – 36°C – Az bulutlu ve açık
Edirne – 38°C – Az bulutlu ve açık
İstanbul – 32°C – Az bulutlu ve açık
Kırklareli – 35°C – Az bulutlu ve açık
EGE
Ege'de sıcaklıklar yüksek, hava güneşli.
Afyonkarahisar – 32°C – Az bulutlu ve açık
Denizli – 40°C – Az bulutlu ve açık
İzmir – 35°C – Az bulutlu ve açık
Manisa – 40°C – Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Akdeniz'de güneşli ve sıcak bir gün bekleniyor.
Adana – 37°C – Az bulutlu ve açık
Antalya – 34°C – Az bulutlu ve açık
Hatay – 36°C – Az bulutlu ve açık
Isparta – 35°C – Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Bölge genelinde açık hava hâkim, doğuda parçalı bulutlu.
Ankara – 33°C – Az bulutlu ve açık
Eskişehir – 33°C – Az bulutlu ve açık
Konya – 32°C – Az bulutlu ve açık
Nevşehir – 25°C – Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Bölge genelinde açık hava ile birlikte mevsim normallerinde sıcaklıklar görülüyor.
Bolu – 32°C – Az bulutlu ve açık
Düzce – 34°C – Az bulutlu ve açık
Sinop – 29°C – Az bulutlu ve açık
Zonguldak – 28°C – Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili; iç kesimlerde sağanaklar bekleniyor.
Amasya – 32°C – Parçalı bulutlu
Artvin – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun – 28°C – Parçalı bulutlu
Trabzon – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Doğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanaklar etkili olabilir. Rüzgar güneydoğuda kuvvetli.
Erzurum – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yerel kuvvetli)
Kars – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yerel kuvvetli)
Malatya – 34°C – Parçalı bulutlu
Van – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Güneydoğu'da sıcaklık yüksek, gökyüzü berrak.
Diyarbakır – 37°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep – 36°C – Az bulutlu ve açık
Mardin – 33°C – Az bulutlu ve açık
Siirt – 35°C – Az bulutlu ve açık