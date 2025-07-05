https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/fantastik-dortlu-ve-nip-tuckin-yildiz-oyuncusu-julian-mcmahon-56-yasinda-hayatini-kaybetti-1097623778.html
'Fantastik Dörtlü’ ve 'Nip Tuck'ın yıldız oyuncusu Julian McMahon, 56 yaşında hayatını kaybetti
'Fantastik Dörtlü’ ve 'Nip Tuck'ın yıldız oyuncusu Julian McMahon, 56 yaşında hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Julian McMahon, uzun süredir mücadele ettiği kanser nedeniyle 56 yaşında vefat etti. Nip/Tuck’ın Christian Troy’u ve Fantastik Dörtlü’nün Doctor Doom’u olarak hafızalara kazınan oyuncunun hayatı ve filmleri haberimizde.
2025-07-05T15:02+0300
2025-07-05T15:02+0300
2025-07-05T15:02+0300
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julian mcmahon
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Avustralyalı oyuncu Julian McMahon, 56 yaşında hayatını kaybetti. McMahon’un eşi Kelly Paniagua tarafından yapılan açıklamada, ünlü oyuncunun uzun süredir kanserle mücadele ettiği ve hastalığını gizli tuttuğu belirtildi. McMahon’un son anlarını ailesiyle birlikte, huzur içinde geçirdiği ifade edildi.McMahon'un eşi tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Sevgili kocam Julian McMahon'un kanseri yenmek için gösterdiği cesur çabanın ardından bu hafta huzur içinde öldüğünü açık bir yüreklilikle tüm dünyayla paylaşmak istiyorum"McMahon, kariyerine Avustralya’da “Home and Away” dizisiyle başladı, ardından “Profiler” ve “Charmed” dizileriyle adını duyurdu. Ancak asıl çıkışını, plastik cerrah Dr. Christian Troy karakterini canlandırdığı “Nip/Tuck” dizisiyle yaptı.Türkiye’de ise en çok Marvel’ın Fantastik Dörtlü serisindeki Doctor Doom rolüyle tanındı. Ayrıca Premonition, Faces in the Crowd, Red ve son olarak The Surfer gibi filmlerde de yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/kill-bill-ve-reservoir-dogsun-efsane-oyuncusu-michael-madsen-67-yasinda-hayatini-kaybetti-1097584100.html
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'Fantastik Dörtlü’ ve 'Nip Tuck'ın yıldız oyuncusu Julian McMahon, 56 yaşında hayatını kaybetti
Uzun süredir kanserle mücadele ettiği ortaya çıkan ünlü oyuncu Julian McMahon, 56 yaşında hayatını kaybetti. Nip/Tuck dizisindeki Dr. Christian Troy ve Fantastik Dörtlü’deki Doctor Doom rolleriyle tanınan Julian McMahon, hastalığını gizli tutmuştu.
Avustralyalı oyuncu Julian McMahon, 56 yaşında hayatını kaybetti. McMahon’un eşi Kelly Paniagua tarafından yapılan açıklamada, ünlü oyuncunun uzun süredir kanserle mücadele ettiği ve hastalığını gizli tuttuğu belirtildi. McMahon’un son anlarını ailesiyle birlikte, huzur içinde geçirdiği ifade edildi.
McMahon'un eşi tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Sevgili kocam Julian McMahon'un kanseri yenmek için gösterdiği cesur çabanın ardından bu hafta huzur içinde öldüğünü açık bir yüreklilikle tüm dünyayla paylaşmak istiyorum"
McMahon, kariyerine Avustralya’da “Home and Away” dizisiyle başladı, ardından “Profiler” ve “Charmed” dizileriyle adını duyurdu. Ancak asıl çıkışını, plastik cerrah Dr. Christian Troy karakterini canlandırdığı “Nip/Tuck” dizisiyle yaptı.
Türkiye’de ise en çok Marvel’ın Fantastik Dörtlü serisindeki Doctor Doom rolüyle tanındı. Ayrıca Premonition, Faces in the Crowd, Red ve son olarak The Surfer gibi filmlerde de yer aldı.