https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/fantastik-dortlu-ve-nip-tuckin-yildiz-oyuncusu-julian-mcmahon-56-yasinda-hayatini-kaybetti-1097623778.html

'Fantastik Dörtlü’ ve 'Nip Tuck'ın yıldız oyuncusu Julian McMahon, 56 yaşında hayatını kaybetti

'Fantastik Dörtlü’ ve 'Nip Tuck'ın yıldız oyuncusu Julian McMahon, 56 yaşında hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Julian McMahon, uzun süredir mücadele ettiği kanser nedeniyle 56 yaşında vefat etti. Nip/Tuck’ın Christian Troy’u ve Fantastik Dörtlü’nün Doctor Doom’u olarak hafızalara kazınan oyuncunun hayatı ve filmleri haberimizde.

2025-07-05T15:02+0300

2025-07-05T15:02+0300

2025-07-05T15:02+0300

yaşam

hollywood

marvel

julian mcmahon

kanser

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/05/1097622845_0:0:2824:1589_1920x0_80_0_0_cafc52b10715d9bff23f605e91618a5a.jpg

Avustralyalı oyuncu Julian McMahon, 56 yaşında hayatını kaybetti. McMahon’un eşi Kelly Paniagua tarafından yapılan açıklamada, ünlü oyuncunun uzun süredir kanserle mücadele ettiği ve hastalığını gizli tuttuğu belirtildi. McMahon’un son anlarını ailesiyle birlikte, huzur içinde geçirdiği ifade edildi.McMahon'un eşi tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Sevgili kocam Julian McMahon'un kanseri yenmek için gösterdiği cesur çabanın ardından bu hafta huzur içinde öldüğünü açık bir yüreklilikle tüm dünyayla paylaşmak istiyorum"McMahon, kariyerine Avustralya’da “Home and Away” dizisiyle başladı, ardından “Profiler” ve “Charmed” dizileriyle adını duyurdu. Ancak asıl çıkışını, plastik cerrah Dr. Christian Troy karakterini canlandırdığı “Nip/Tuck” dizisiyle yaptı.Türkiye’de ise en çok Marvel’ın Fantastik Dörtlü serisindeki Doctor Doom rolüyle tanındı. Ayrıca Premonition, Faces in the Crowd, Red ve son olarak The Surfer gibi filmlerde de yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/kill-bill-ve-reservoir-dogsun-efsane-oyuncusu-michael-madsen-67-yasinda-hayatini-kaybetti-1097584100.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

julian mcmahon öldü, julian mcmahon ölüm nedeni, julian mcmahon kanser, julian mcmahon fantastik dörtlü, julian mcmahon doctor doom, julian mcmahon nip tuck, julian mcmahon filmleri, julian mcmahon kaç yaşında öldü