https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/mersinde-feci-kaza-olu-ve-yaralilar-var-1097642016.html
Mersin'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Mersin'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Sputnik Türkiye
Mersin’in Tarsus ilçesinde Ankara-Tarsus Otoyolu Damlama mevkiinde bir hafif ticari araç, tıra arkadan çarptı. Kazada, araçta bulunan 1’i çocuk 5 kişi hayatını... 06.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-06T18:12+0300
2025-07-06T18:12+0300
2025-07-06T18:12+0300
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mersin valiliği
mersin büyükşehir belediyesi
mersin emniyet müdürlüğü
kaza
kaza sebebi
kaza tespit tutanağı
trafik kazası
tarsus
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Mersin’in Tarsus ilçesinde hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 27 BTB 95 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden 63 ACP 670 plakalı tıra arkadan çarptı.Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede, hafif ticari araçta bulunan 5 kişinin yaşamını yitirdiği tespit edilirken, 1 çocuk ise ağır yaralı olarak ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/adiyamanda-feci-kaza-4-kisi-yasamini-yitirdi-bir-kisi-yaralandi-1097421824.html
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mersin, mersin valiliği, mersin büyükşehir belediyesi, mersin emniyet müdürlüğü, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, trafik kazası, tarsus
Mersin'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Mersin’in Tarsus ilçesinde Ankara-Tarsus Otoyolu Damlama mevkiinde bir hafif ticari araç, tıra arkadan çarptı. Kazada, araçta bulunan 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybederken, 1 çocuk ağır yaralandı. Yaralı çocuk Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mersin’in Tarsus ilçesinde hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 27 BTB 95 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden 63 ACP 670 plakalı tıra arkadan çarptı.Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yapılan ilk müdahalede, hafif ticari araçta bulunan 5 kişinin yaşamını yitirdiği tespit edilirken, 1 çocuk ise ağır yaralı olarak ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.