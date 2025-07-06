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Mersin'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Mersin'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Sputnik Türkiye

Mersin’in Tarsus ilçesinde Ankara-Tarsus Otoyolu Damlama mevkiinde bir hafif ticari araç, tıra arkadan çarptı. Kazada, araçta bulunan 1’i çocuk 5 kişi hayatını... 06.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-06T18:12+0300

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Mersin’in Tarsus ilçesinde hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 27 BTB 95 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden 63 ACP 670 plakalı tıra arkadan çarptı.Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede, hafif ticari araçta bulunan 5 kişinin yaşamını yitirdiği tespit edilirken, 1 çocuk ise ağır yaralı olarak ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/adiyamanda-feci-kaza-4-kisi-yasamini-yitirdi-bir-kisi-yaralandi-1097421824.html

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Sputnik Türkiye

mersin, mersin valiliği, mersin büyükşehir belediyesi, mersin emniyet müdürlüğü, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, trafik kazası, tarsus