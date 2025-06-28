https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/adiyamanda-feci-kaza-4-kisi-yasamini-yitirdi-bir-kisi-yaralandi-1097421824.html
Adıyaman'da feci kaza: 4 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı
Adıyaman'da feci kaza: 4 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Adıyaman'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaşamını yitirdi. 28.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-28T13:47+0300
2025-06-28T13:47+0300
2025-06-28T13:47+0300
türki̇ye
adıyaman
kaza
trafik kazası
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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Mehmet Erdoğan idaresindeki 02 ABP 972 plakalı hafif ticari araç, Samsat-Adıyaman kara yolunun 15. kilometresinde Mehmet Engin Büyükfırat yönetimindeki 02 ADR 588 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.Kazada, sürücülerden Büyükfırat ile otomobildeki Hayriye Ata, Ayten Ata ve Kadriye Aktoprak hayatını kaybetti, diğer aracın sürücüsü yaralandı.Mehmet Erdoğan, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/unlu-oyuncu-ibrahim-celikkolun-luks-aracini-vale-duvara-carpti-tepkisi-sosyal-medyada-gundem-oldu-1097412911.html
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adıyaman, kaza, trafik kazası
adıyaman, kaza, trafik kazası
Adıyaman'da feci kaza: 4 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı
Adıyaman'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaşamını yitirdi.
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Mehmet Erdoğan idaresindeki 02 ABP 972 plakalı hafif ticari araç, Samsat-Adıyaman kara yolunun 15. kilometresinde Mehmet Engin Büyükfırat yönetimindeki 02 ADR 588 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücülerden Büyükfırat ile otomobildeki Hayriye Ata, Ayten Ata ve Kadriye Aktoprak hayatını kaybetti, diğer aracın sürücüsü yaralandı.
Mehmet Erdoğan, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.