https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/adiyamanda-feci-kaza-4-kisi-yasamini-yitirdi-bir-kisi-yaralandi-1097421824.html

Adıyaman'da feci kaza: 4 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı

Adıyaman'da feci kaza: 4 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Adıyaman'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaşamını yitirdi. 28.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-28T13:47+0300

2025-06-28T13:47+0300

2025-06-28T13:47+0300

türki̇ye

adıyaman

kaza

trafik kazası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1c/1097421668_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_806878f05c100e9446155421920f1072.jpg

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Mehmet Erdoğan idaresindeki 02 ABP 972 plakalı hafif ticari araç, Samsat-Adıyaman kara yolunun 15. kilometresinde Mehmet Engin Büyükfırat yönetimindeki 02 ADR 588 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.Kazada, sürücülerden Büyükfırat ile otomobildeki Hayriye Ata, Ayten Ata ve Kadriye Aktoprak hayatını kaybetti, diğer aracın sürücüsü yaralandı.Mehmet Erdoğan, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/unlu-oyuncu-ibrahim-celikkolun-luks-aracini-vale-duvara-carpti-tepkisi-sosyal-medyada-gundem-oldu-1097412911.html

türki̇ye

adıyaman

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

adıyaman, kaza, trafik kazası