https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/maliye-bakani-siluanov-rus-ekonomisinde-2025te-yuzde-15-2lik-buyume-bekliyoruz-1097672998.html

Maliye Bakanı Siluanov: Rus ekonomisinde 2025'te yüzde 1.5-2'lik büyüme bekliyoruz

Maliye Bakanı Siluanov: Rus ekonomisinde 2025'te yüzde 1.5-2'lik büyüme bekliyoruz

Sputnik Türkiye

Maliye Bakanı Siluanov, Rus ekonomisinin 2025 yılında büyüme oranına ilişkin tahminde bulundu. 06.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-06T17:05+0300

2025-07-06T17:05+0300

2025-07-07T17:05+0300

ekonomi̇

anton siluanov

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Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rus ekonomisinin 2025'te GSYİH'nin yüzde 1.5-2'si oranında büyümesini beklediklerini söyledi.Sputnik'e demeç veren Siluanov, "Genel olarak cari yıl için ekonomik büyüme dinamiğinin yüzde 1.5-2 civarında olmasını bekliyoruz. Bu yıl için beklentilerimiz bu yönde" dedi.Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, Rusya'nın GSYİH'sinin bu yıl yüzde 2.5 oranında büyüyeceğini öngörüyor. Bununla beraber bakanlığın tahminlerine göre Ocak-Mayıs aylarındaki büyüme yüzde 1.5 iken, Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 1.2'ye geriledi.Haziran ayında Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Rus ekonomisinin resesyona girmenin eşiğinde olduğunu, ancak hükümetin para politikası da dahil her şeyi doğru yapması halinde bunun önlenebileceğini söyledi. Rusya Merkez Bankası, ülkede bu yıl ekonomik büyümenin yüzde bir ila iki aralığında olacağını öngörüyor. Aynı zamanda banka, önceki yıllardaki hızlı büyümenin ardından ekonomide bir yavaşlamanın kaçınılmaz olduğunu da belirtiyor.

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