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Lavrov, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü
Lavrov, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un Brezilya'da gerçekleşen BRICS Zirvesi kapsamında İranlı mevkidaşı Arakçi ile ABD ve İsrail’in saldırılarını görüştüğü, ayrıca... 06.07.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya geldi. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını kınayan Lavrov ayrıca İran’ın nükleer programı etrafındaki krizin yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinin önemine vurgu yaptı.Açıklamada, “Taraflar bölgesel ve uluslararası konularda notlarını paylaştı, ikili gündemdeki güncel konulara değindi. Rus tarafı, ülkenin UAEA güvencesi kapsamında olan nükleer enerji altyapı tesislerinin bombalanması da dahil olmak üzere İsrail ve ABD'nin BM Tüzüğü ve uluslararası hukuku ihlal ederek İran topraklarına yönelik gerçekleştirdiği sebepsiz askeri saldırılarını kınadığını yineledi. İran nükleer programı etrafındaki krizin yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinin önemi vurgulandı” ifadelerine yer verildi.Görüşmede ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce ortaya koyduğu somut girişimler de dahil olmak üzere, Moskova'nın Ortadoğu'daki ihtilafa karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümler bulunması konusunda yardım etmeye hazır olduğu ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/brics-ulkeleri-ukraynadaki-ihtilafin-cozume-kavusmasini-umuyor-1097644866.html
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Lavrov, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü

23:45 06.07.2025
Lavrov İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştü
Lavrov İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2025
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un Brezilya'da gerçekleşen BRICS Zirvesi kapsamında İranlı mevkidaşı Arakçi ile ABD ve İsrail’in saldırılarını görüştüğü, ayrıca İran’ın nükleer programı ile ilgili çözümünün önemine vurgu yaptığı bildirildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya geldi. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını kınayan Lavrov ayrıca İran’ın nükleer programı etrafındaki krizin yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinin önemine vurgu yaptı.
Açıklamada, “Taraflar bölgesel ve uluslararası konularda notlarını paylaştı, ikili gündemdeki güncel konulara değindi. Rus tarafı, ülkenin UAEA güvencesi kapsamında olan nükleer enerji altyapı tesislerinin bombalanması da dahil olmak üzere İsrail ve ABD'nin BM Tüzüğü ve uluslararası hukuku ihlal ederek İran topraklarına yönelik gerçekleştirdiği sebepsiz askeri saldırılarını kınadığını yineledi. İran nükleer programı etrafındaki krizin yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinin önemi vurgulandı” ifadelerine yer verildi.
Görüşmede ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce ortaya koyduğu somut girişimler de dahil olmak üzere, Moskova'nın Ortadoğu'daki ihtilafa karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümler bulunması konusunda yardım etmeye hazır olduğu ifade edildi.
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