https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/brics-ulkeleri-ukraynadaki-ihtilafin-cozume-kavusmasini-umuyor-1097644866.html
BRICS ülkeleri Ukrayna'daki ihtilafın çözüme kavuşmasını umuyor
BRICS ülkeleri Ukrayna'daki ihtilafın çözüme kavuşmasını umuyor
Sputnik Türkiye
BRICS liderleri, Brezilya'da düzenlenen zirvenin bildirgesinde Ukrayna'da ihtilafın çözümüne yönelik devam eden çabaların barışçıl bir anlaşmayla... 06.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-06T21:03+0300
2025-07-06T21:03+0300
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BRICS liderleri, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen zirve ile ilgili sonuç bildirgesinde Ukrayna'da ihtilafın çözümüne yönelik devam eden çabaların barışçıl bir anlaşmayla sonuçlanacağına olan umudunu dile getirerek, ayrıca bu konuda arabuluculuğa yönelik güncel önerileri takdirle karşıladıklarını kaydetti.BRICS liderleri bildirgede Rusya’nın Kursk, Bryansk ve Voronej bölgelerindeki köprülere ve demiryollarına yönelik saldırıları kınadı.BRICS liderleri, İsrail'in Suriye topraklarından askerlerini derhal çekmesi çağrısında bulunarak, Ayrıca bu ülkenin bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılıklarını da yineledi.BRICS liderleri, Gazze Şeridi'nin işgal altındaki Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.Brezilya'daki zirvede kabul edilen sonuç bildirgesine göre, BRICS liderleri uzayda silahlanma yarışına karşı çıkıyor ve buna uygun bir belgenin kabul edilmesini öneriyor. Liderler aynı zamanda nükleer çatışma risklerinin artmasından endişe duyduklarını ifade ederek, bu tür silahların kontrol altına alınması gerektiğini savundu.Sonuç bildirgesine göre, bir sonraki BRICS Zirvesi, 2026'da dönem başkanlığını üstlenecek olan Hindistan'da düzenlenecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/putin-brics-ulkeleri-muazzam-bir-siyasi-ekonomik-ve-insani-potansiyele-sahip-1097642348.html
ukrayna
gazze
suriye
brezilya
rio de janeiro
i̇srail
rusya
kursk
voronej
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brics, brics zirvesi, brics liderler zirvesi, ukrayna, gazze, suriye, brezilya, rio de janeiro, i̇srail, rusya, kursk, voronej, bryansk, nükleer silah, silahlanma yarışı
brics, brics zirvesi, brics liderler zirvesi, ukrayna, gazze, suriye, brezilya, rio de janeiro, i̇srail, rusya, kursk, voronej, bryansk, nükleer silah, silahlanma yarışı
BRICS ülkeleri Ukrayna'daki ihtilafın çözüme kavuşmasını umuyor
21:03 06.07.2025 (güncellendi: 21:15 06.07.2025)
BRICS liderleri, Brezilya'da düzenlenen zirvenin bildirgesinde Ukrayna'da ihtilafın çözümüne yönelik devam eden çabaların barışçıl bir anlaşmayla sonuçlanacağına olan umudunu dile getirdi.
BRICS liderleri, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen zirve ile ilgili sonuç bildirgesinde Ukrayna'da ihtilafın çözümüne yönelik devam eden çabaların barışçıl bir anlaşmayla sonuçlanacağına olan umudunu dile getirerek, ayrıca bu konuda arabuluculuğa yönelik güncel önerileri takdirle karşıladıklarını kaydetti.
BRICS liderleri bildirgede Rusya’nın Kursk, Bryansk ve Voronej bölgelerindeki köprülere ve demiryollarına yönelik saldırıları kınadı.
BRICS liderleri, İsrail'in Suriye topraklarından askerlerini derhal çekmesi çağrısında bulunarak, Ayrıca bu ülkenin bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılıklarını da yineledi.
BRICS liderleri, Gazze Şeridi'nin işgal altındaki Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.
Brezilya'daki zirvede kabul edilen sonuç bildirgesine göre, BRICS liderleri uzayda silahlanma yarışına karşı çıkıyor ve buna uygun bir belgenin kabul edilmesini öneriyor. Liderler aynı zamanda nükleer çatışma risklerinin artmasından endişe duyduklarını ifade ederek, bu tür silahların kontrol altına alınması gerektiğini savundu.
Sonuç bildirgesine göre, bir sonraki BRICS Zirvesi, 2026'da dönem başkanlığını üstlenecek olan Hindistan'da düzenlenecek.