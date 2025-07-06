https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/brics-ulkeleri-ukraynadaki-ihtilafin-cozume-kavusmasini-umuyor-1097644866.html

BRICS ülkeleri Ukrayna'daki ihtilafın çözüme kavuşmasını umuyor

BRICS ülkeleri Ukrayna'daki ihtilafın çözüme kavuşmasını umuyor

Sputnik Türkiye

BRICS liderleri, Brezilya'da düzenlenen zirvenin bildirgesinde Ukrayna'da ihtilafın çözümüne yönelik devam eden çabaların barışçıl bir anlaşmayla... 06.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-06T21:03+0300

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BRICS liderleri, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen zirve ile ilgili sonuç bildirgesinde Ukrayna'da ihtilafın çözümüne yönelik devam eden çabaların barışçıl bir anlaşmayla sonuçlanacağına olan umudunu dile getirerek, ayrıca bu konuda arabuluculuğa yönelik güncel önerileri takdirle karşıladıklarını kaydetti.BRICS liderleri bildirgede Rusya’nın Kursk, Bryansk ve Voronej bölgelerindeki köprülere ve demiryollarına yönelik saldırıları kınadı.BRICS liderleri, İsrail'in Suriye topraklarından askerlerini derhal çekmesi çağrısında bulunarak, Ayrıca bu ülkenin bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılıklarını da yineledi.BRICS liderleri, Gazze Şeridi'nin işgal altındaki Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.Brezilya'daki zirvede kabul edilen sonuç bildirgesine göre, BRICS liderleri uzayda silahlanma yarışına karşı çıkıyor ve buna uygun bir belgenin kabul edilmesini öneriyor. Liderler aynı zamanda nükleer çatışma risklerinin artmasından endişe duyduklarını ifade ederek, bu tür silahların kontrol altına alınması gerektiğini savundu.Sonuç bildirgesine göre, bir sonraki BRICS Zirvesi, 2026'da dönem başkanlığını üstlenecek olan Hindistan'da düzenlenecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/putin-brics-ulkeleri-muazzam-bir-siyasi-ekonomik-ve-insani-potansiyele-sahip-1097642348.html

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