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Kuyumculardan Altınbank çağrısı: 'Yastık altında 500 milyar dolarlık rezerv var'
Kuyumculardan Altınbank çağrısı: 'Yastık altında 500 milyar dolarlık rezerv var'
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İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, yastık altındaki altın miktarının 5 bin tona yaklaştığını ve bunun yaklaşık 500 milyar dolar değerinde... 06.07.2025, Sputnik Türkiye
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İKO, yastık altı altının ekonomiye kazandırılması için Altınbank kurulmasını istedi.İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, Türkiye’de yastık altında bulunan altının 5 bin ton civarında olduğunu belirterek, bu miktarın yaklaşık 500 milyar dolarlık bir değere karşılık geldiğini söyledi. Atayık, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için kuyumcuları da sürece dahil eden Yastık Altı Altın Yatırımları Sistemi (YAY-SİS) ve Altınbank adında ihtisas bankası kurulması gibi projeleri kamuoyuyla paylaştı.Atayık, Dünya Altın Konseyi'nin verilerine dayanarak yaptığı açıklamada, yastık altındaki altın miktarının 5 bin ton civarında olduğunu ve bunun büyük bir ekonomik potansiyel taşıdığını belirtti. 2023 yılı itibarıyla Türkiye’de 35.5 ton, 2024’te ise 32.2 ton altın üretildiğini ifade eden Atayık, yıllık 170-200 tonluk altın ithalatına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Yerli üretim ve hurda dönüşümünün artırılmasının, ithalatın azaltılmasında kritik rol oynayacağını söyledi.Halkın altınlarını ekonomiye kazandırma sürecine yeterince güvenmediğini ifade eden Atayık, bu güven eksikliğini gidermek için kuyumcuların da sürece dahil edildiği YAY-SİS projesini önerdiklerini belirtti. Bu sistemle, kuyumcuların halkın altınlarını ekspertiz ederek gerçek değerini belirleyeceği ve kamu bankaları aracılığıyla kredi ilişkileri kurulabileceği bir yapı öngördü.Atayık ayrıca, kuyumculuk sektörünün ihtiyaçlarına özel, kamu destekli ve sermayesi altın bazlı bir banka olan Altınbank'ın kurulması için de çalıştıklarını açıkladı. Altınbank’ın hem yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına hız katacağını hem de kuyumcuların kredi ihtiyaçlarını karşılayacağını belirten Atayık, bu konuda Cumhurbaşkanlığı ve ilgili kurumların desteğini beklediklerini söyledi.Son olarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Altınbank için gerekli yasal ve teknik hazırlıkları yürüttüğünü belirten Atayık, bu projenin ithalatın azaltılması, cari açığın düşürülmesi ve kuyumculuk sektörünün güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.
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mustafa atayık, kuyumcu, i̇stanbul kuyumcular odası (i̇ko), i̇stanbul kuyumcular odası, altın, gram altın, külçe altın, banka
mustafa atayık, kuyumcu, i̇stanbul kuyumcular odası (i̇ko), i̇stanbul kuyumcular odası, altın, gram altın, külçe altın, banka

Kuyumculardan Altınbank çağrısı: 'Yastık altında 500 milyar dolarlık rezerv var'

14:18 06.07.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturAltınbank
Altınbank - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, yastık altındaki altın miktarının 5 bin tona yaklaştığını ve bunun yaklaşık 500 milyar dolar değerinde olduğunu açıkladı. Atayık, altınların ekonomiye kazandırılması için kuyumcuların da dahil olacağı YAY-SİS projesiyle Altınbank kurulması önerisini sundu.
İKO, yastık altı altının ekonomiye kazandırılması için Altınbank kurulmasını istedi.
İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, Türkiye’de yastık altında bulunan altının 5 bin ton civarında olduğunu belirterek, bu miktarın yaklaşık 500 milyar dolarlık bir değere karşılık geldiğini söyledi. Atayık, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için kuyumcuları da sürece dahil eden Yastık Altı Altın Yatırımları Sistemi (YAY-SİS) ve Altınbank adında ihtisas bankası kurulması gibi projeleri kamuoyuyla paylaştı.
Atayık, Dünya Altın Konseyi'nin verilerine dayanarak yaptığı açıklamada, yastık altındaki altın miktarının 5 bin ton civarında olduğunu ve bunun büyük bir ekonomik potansiyel taşıdığını belirtti. 2023 yılı itibarıyla Türkiye’de 35.5 ton, 2024’te ise 32.2 ton altın üretildiğini ifade eden Atayık, yıllık 170-200 tonluk altın ithalatına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Yerli üretim ve hurda dönüşümünün artırılmasının, ithalatın azaltılmasında kritik rol oynayacağını söyledi.
Halkın altınlarını ekonomiye kazandırma sürecine yeterince güvenmediğini ifade eden Atayık, bu güven eksikliğini gidermek için kuyumcuların da sürece dahil edildiği YAY-SİS projesini önerdiklerini belirtti. Bu sistemle, kuyumcuların halkın altınlarını ekspertiz ederek gerçek değerini belirleyeceği ve kamu bankaları aracılığıyla kredi ilişkileri kurulabileceği bir yapı öngördü.
Atayık ayrıca, kuyumculuk sektörünün ihtiyaçlarına özel, kamu destekli ve sermayesi altın bazlı bir banka olan Altınbank'ın kurulması için de çalıştıklarını açıkladı. Altınbank’ın hem yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına hız katacağını hem de kuyumcuların kredi ihtiyaçlarını karşılayacağını belirten Atayık, bu konuda Cumhurbaşkanlığı ve ilgili kurumların desteğini beklediklerini söyledi.
Son olarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Altınbank için gerekli yasal ve teknik hazırlıkları yürüttüğünü belirten Atayık, bu projenin ithalatın azaltılması, cari açığın düşürülmesi ve kuyumculuk sektörünün güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.
Gram altın - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2025
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