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EKONOMİ
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Kredi kartı ile altın alanlar dikkat! Para veya hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz
Kredi kartı ile altın alanlar dikkat! Para veya hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz
Sputnik Türkiye
Nakit ihtiyacını kredi kartı ile altın alıp onu yeniden paraya çevirenler bankaların ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın radarına girdi. Özellikle kart borcunu... 04.07.2025, Sputnik Türkiye
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Kredi kartı ile altın alıp hemen sonrasında satarak nakit ihtiyacını karşılayanlar bankaların, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın ve BDDK'nın radarına takıldı. Bankalar bu işlemleri yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanırken, müşterilere gönderilen mesajlarda da 'kartınız kapatılabilir' uyarısında bulundu. Yine altın aldığı tespit edilen ve kart borcunu ödemeyen kart kullanıcıları için 'kasten dolandırıcılık' iddiasını gündemde. Hukukçular, bu işlemlerin yalnızca borç riskini değil, cezai sorumluluğu da doğurabileceğine dikkat çekiyor. Kuyumculara tebligat gönderiliyorAltını alıp aynı gün içerisinde geri bozan kuyumcular da denetimlerin odağına geldi. Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi usulüne aykırı işlem yapan ve kredi kartı üzerinden 'nakit dönüşüm zinciri' kuran işletmelere para cezası, belge iptali ve hatta faaliyet durdurma cezaları uygulayabilecek. Sektörde bazı kuyumculara lisans iptali tehdidiyle tebligatlar gönderildiği belirtiliyor.500 bin TL ve üzeri altın alım işlemleri artık risk analiz sistemleri tarafından otomatik olarak tespit ediliyor. Bu tutardaki harcamaların ardından birkaç gün içinde denetim süreci başlayabiliyor. Bu kapsamda hem kullanıcı hem de işlem yapılan işletme mercek altına alınıyor.Bankalar, müşterilerini 'mesajla' uyardıBankalar, kullanıcıları uyarmaya başladı. Bazı bankalar müşterilerine gönderdiği kredi kartı ekstrelerinde şu ifadeyi kullandı: “Kredi kartınızla altın, döviz, kripto varlık alımı, vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, sistem dışı transfer veya nakit dönüşüm amaçlı işlemler yapılması halinde kartınız kapatılabilir”
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gelir i̇daresi başkanlığı, bddk, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), gram altın, gram fiyatı
gelir i̇daresi başkanlığı, bddk, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), gram altın, gram fiyatı

Kredi kartı ile altın alanlar dikkat! Para veya hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz

11:17 04.07.2025 (güncellendi: 11:18 04.07.2025)
© AAGram altın
Gram altın - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2025
© AA
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Nakit ihtiyacını kredi kartı ile altın alıp onu yeniden paraya çevirenler bankaların ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın radarına girdi. Özellikle kart borcunu ödemeyenlerin 'kasten dolandırıcılık'la suçlanabileceğini belirten hukukçular uyardı.
Kredi kartı ile altın alıp hemen sonrasında satarak nakit ihtiyacını karşılayanlar bankaların, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın ve BDDK'nın radarına takıldı. Bankalar bu işlemleri yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanırken, müşterilere gönderilen mesajlarda da 'kartınız kapatılabilir' uyarısında bulundu. Yine altın aldığı tespit edilen ve kart borcunu ödemeyen kart kullanıcıları için 'kasten dolandırıcılık' iddiasını gündemde. Hukukçular, bu işlemlerin yalnızca borç riskini değil, cezai sorumluluğu da doğurabileceğine dikkat çekiyor.

Kuyumculara tebligat gönderiliyor

Altını alıp aynı gün içerisinde geri bozan kuyumcular da denetimlerin odağına geldi. Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi usulüne aykırı işlem yapan ve kredi kartı üzerinden 'nakit dönüşüm zinciri' kuran işletmelere para cezası, belge iptali ve hatta faaliyet durdurma cezaları uygulayabilecek. Sektörde bazı kuyumculara lisans iptali tehdidiyle tebligatlar gönderildiği belirtiliyor.
500 bin TL ve üzeri altın alım işlemleri artık risk analiz sistemleri tarafından otomatik olarak tespit ediliyor. Bu tutardaki harcamaların ardından birkaç gün içinde denetim süreci başlayabiliyor. Bu kapsamda hem kullanıcı hem de işlem yapılan işletme mercek altına alınıyor.

Bankalar, müşterilerini 'mesajla' uyardı

Bankalar, kullanıcıları uyarmaya başladı. Bazı bankalar müşterilerine gönderdiği kredi kartı ekstrelerinde şu ifadeyi kullandı: “Kredi kartınızla altın, döviz, kripto varlık alımı, vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, sistem dışı transfer veya nakit dönüşüm amaçlı işlemler yapılması halinde kartınız kapatılabilir”
Altın, çeyrek altın, gram altın - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2025
EKONOMİ
Altın alıcıları dikkat: Gram altında düşüş sonrası yeni tahmin ne?
30 Haziran , 09:48
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