https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/kartalkayadaki-yangin-faciasinda-ilk-durusma-bin-998er-yil-hapis-isteniyor-1097631995.html

Kartalkaya’daki yangın faciasında ilk duruşma: Bin 998'er yıl hapis isteniyor

Kartalkaya’daki yangın faciasında ilk duruşma: Bin 998'er yıl hapis isteniyor

Sputnik Türkiye

Bolu Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta çıkan ve 36’sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin dava yarın Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde başlıyor. 13... 06.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-06T10:02+0300

2025-07-06T10:02+0300

2025-07-06T10:02+0300

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Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciasının üzerinden neredeyse 6 ay geçti. 36'sı çocuk 78 kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili dava yarın (7 Temmuz Pazartesi) Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlıyor. 13 kişiye bin 998'er, 19 şüpheli hakkında da 22,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.İddianamede, otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve İtfaiye Eri İrfan Acar'ın meydana gelen olaydan "olası kastları ile sorumlu oldukları" belirtilerek haklarında 78 kez "olası kastla öldürme" suçu ile "olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam bin 998'er yıla kadar hapis cezası istenmişti.Başsavcılıkça hazırlanan iddianamede, otelin teknik personelleri Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ile Muharrem Şen, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ve eski Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/kartalkaya-otel-yangini-meclis-gundeminde-vali-aydin-sureci-anlatti-1096230436.html

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