https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/kartalkaya-otel-yangini-meclis-gundeminde-vali-aydin-sureci-anlatti-1096230436.html
Kartalkaya Otel yangını Meclis gündeminde: Vali Aydın, süreci anlattı
Kartalkaya Otel yangını Meclis gündeminde: Vali Aydın, süreci anlattı
Sputnik Türkiye
TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlığında toplandı. Komisyon Bolu... 14.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-14T20:48+0300
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TBMM Otel Yangınını Araştırma Komisyonu’na sunum yapan Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, konu hakkında konuştu.Vali Aydın, yangının yaşandığı oteldeki ruhsatsız alan için izin verilmediğini, belediyenin komisyona sunduğu fotoğrafın ise yanmış otele değil, başka bir otele ait olduğunu söyledi.Komisyonda, yangında iki çocuğunu kaybeden Duygu Can’ın, “Vali Bey üzülüyor burada ağlama” dendiği iddiası hatırlatılınca Aydın, Can'ı hemen aradığını ve bir baba olarak başsağlığı dilediğini o anlarda ''Olayın heyecanı, olayın vahameti, iki evladını arayan bir anneye, hiçbir kimsenin Vali orada ağlıyor diyeceğini ben düşünmüyorum hocam' dedim'' şeklinde konuştuğunu aktardı.Vali Aydın ayrıca, olay sonrası morg ihtiyacını öngören bir belediye yetkilisinin, üzerinde 'kızarmış piliç' yazılı kamyonu kimlik tespiti amacıyla talep ettiğini ve bu konuda kötü niyet olmadığını savundu.Yangın ihbarının 03.27'de ulaştığını, 04.10’da ambulans, 04.21’de itfaiyenin olay yerine girdiğini anlatan Aydın, toplamda 171 araç ve 533 personelle müdahale edildiğini bildirdi. Yangını MHP’li vekilin eşi ve çocuğunun otelde kalması nedeniyle İçişleri Bakanlığı üzerinden öğrendiğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/meclisi-gozyaslarina-bogan-bolu-komisyonu-oglunun-yanginda-anne-seni-seviyorum-diye-attigi-ses-1095830113.html
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meclis, tbmm, tbmm başkanlığı, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın alarmı, yangın felaketi, bolu, bolu belediyesi, bolu valiliği, bolu i̇l emniyet müdürlüğü
meclis, tbmm, tbmm başkanlığı, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın alarmı, yangın felaketi, bolu, bolu belediyesi, bolu valiliği, bolu i̇l emniyet müdürlüğü
Kartalkaya Otel yangını Meclis gündeminde: Vali Aydın, süreci anlattı
20:48 14.05.2025 (güncellendi: 20:54 14.05.2025)
TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlığında toplandı. Komisyon Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'ı dinledi. Vali Aydın, Grand Kartal Otel’in ruhsat sürecini aktararak, belediyeye yapılan başvuruda 8 eksikliğin tespit edildiğini ve ruhsatın düzenlenmediğini belirtti.
TBMM Otel Yangınını Araştırma Komisyonu’na sunum yapan Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, konu hakkında konuştu.
Vali Aydın, yangının yaşandığı oteldeki ruhsatsız alan için izin verilmediğini, belediyenin komisyona sunduğu fotoğrafın ise yanmış otele değil, başka bir otele ait olduğunu söyledi.
Komisyonda, yangında iki çocuğunu kaybeden Duygu Can’ın, “Vali Bey üzülüyor burada ağlama” dendiği iddiası hatırlatılınca Aydın, Can'ı hemen aradığını ve bir baba olarak başsağlığı dilediğini o anlarda ''Olayın heyecanı, olayın vahameti, iki evladını arayan bir anneye, hiçbir kimsenin Vali orada ağlıyor diyeceğini ben düşünmüyorum hocam' dedim'' şeklinde konuştuğunu aktardı.
Vali Aydın ayrıca, olay sonrası morg ihtiyacını öngören bir belediye yetkilisinin, üzerinde 'kızarmış piliç' yazılı kamyonu kimlik tespiti amacıyla talep ettiğini ve bu konuda kötü niyet olmadığını savundu.
Yangın ihbarının 03.27'de ulaştığını, 04.10’da ambulans, 04.21’de itfaiyenin olay yerine girdiğini anlatan Aydın, toplamda 171 araç ve 533 personelle müdahale edildiğini bildirdi. Yangını MHP’li vekilin eşi ve çocuğunun otelde kalması nedeniyle İçişleri Bakanlığı üzerinden öğrendiğini açıkladı.