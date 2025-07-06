https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/italyan-basini-acikladi-giyecegi-formayi-secti-1097634803.html
İtalyan basını açıkladı: Giyeceği formayı seçti
İtalyan basını açıkladı: Giyeceği formayı seçti
Sputnik Türkiye
İtalyan basınına göre Victor Osimhen, kariyerine Galatasaray’da devam etmek istiyor. Nijeryalı yıldız, 160 milyon Euro’luk teklifi reddetti. 06.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-06T12:27+0300
2025-07-06T12:27+0300
2025-07-06T12:27+0300
spor
osimhen
galatasaray
suudi arabistan
al-hilal
transfer
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Galatasaray'ın transfer listesinin ilk sırasında yer alan Victor Osimhen için İtalya’dan dikkat çeken bir iddia geldi.Corriere Dello Sport’un haberine göre, Nijeryalı golcü kariyerine Türkiye’de, Galatasaray formasıyla devam etmek istiyor.Haberde, Osimhen’in bu kararının ardından Galatasaray’ın Napoli ile bonservis görüşmelerine başladığı ifade edildi. Napoli Başkanı De Laurentiis’in oyuncunun 75 milyon Euro’luk serbest kalma bedelinde ısrarcı olduğu aktarıldı.Ayrıca Osimhen’in, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’den gelen 160 milyon Euro’yu bulan teklifi reddettiği ve Avrupa’da kalmak istediği belirtildi.İtalyan basını, bu gelişmenin Galatasaray için büyük bir fırsat olduğunu vurgularken, transferin seyrinin önümüzdeki günlerde netleşeceği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/super-lig-transfer-sezonunda-son-durum-kimin-ismi-hangi-kuluplerle-aniliyor-kulisler-ne-diyor-1097559968.html
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osimhen, galatasaray, suudi arabistan, al-hilal, transfer
osimhen, galatasaray, suudi arabistan, al-hilal, transfer
İtalyan basını açıkladı: Giyeceği formayı seçti
İtalyan basınına göre Victor Osimhen, kariyerine Galatasaray’da devam etmek istiyor. Nijeryalı yıldız, 160 milyon Euro’luk teklifi reddetti.
Galatasaray'ın transfer listesinin ilk sırasında yer alan Victor Osimhen için İtalya’dan dikkat çeken bir iddia geldi.
Corriere Dello Sport’un haberine göre, Nijeryalı golcü kariyerine Türkiye’de, Galatasaray formasıyla devam etmek istiyor.
Haberde, Osimhen’in bu kararının ardından Galatasaray’ın Napoli ile bonservis görüşmelerine başladığı ifade edildi. Napoli Başkanı De Laurentiis’in oyuncunun 75 milyon Euro’luk serbest kalma bedelinde ısrarcı olduğu aktarıldı.
Ayrıca Osimhen’in, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’den gelen 160 milyon Euro’yu bulan teklifi reddettiği ve Avrupa’da kalmak istediği belirtildi.
İtalyan basını, bu gelişmenin Galatasaray için büyük bir fırsat olduğunu vurgularken, transferin seyrinin önümüzdeki günlerde netleşeceği bildirildi.