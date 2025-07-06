https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/italyan-basini-acikladi-giyecegi-formayi-secti-1097634803.html

İtalyan basını açıkladı: Giyeceği formayı seçti

İtalyan basını açıkladı: Giyeceği formayı seçti

Sputnik Türkiye

İtalyan basınına göre Victor Osimhen, kariyerine Galatasaray’da devam etmek istiyor. Nijeryalı yıldız, 160 milyon Euro’luk teklifi reddetti. 06.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-06T12:27+0300

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2025-07-06T12:27+0300

spor

osimhen

galatasaray

suudi arabistan

al-hilal

transfer

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Galatasaray'ın transfer listesinin ilk sırasında yer alan Victor Osimhen için İtalya’dan dikkat çeken bir iddia geldi.Corriere Dello Sport’un haberine göre, Nijeryalı golcü kariyerine Türkiye’de, Galatasaray formasıyla devam etmek istiyor.Haberde, Osimhen’in bu kararının ardından Galatasaray’ın Napoli ile bonservis görüşmelerine başladığı ifade edildi. Napoli Başkanı De Laurentiis’in oyuncunun 75 milyon Euro’luk serbest kalma bedelinde ısrarcı olduğu aktarıldı.Ayrıca Osimhen’in, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’den gelen 160 milyon Euro’yu bulan teklifi reddettiği ve Avrupa’da kalmak istediği belirtildi.İtalyan basını, bu gelişmenin Galatasaray için büyük bir fırsat olduğunu vurgularken, transferin seyrinin önümüzdeki günlerde netleşeceği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/super-lig-transfer-sezonunda-son-durum-kimin-ismi-hangi-kuluplerle-aniliyor-kulisler-ne-diyor-1097559968.html

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osimhen, galatasaray, suudi arabistan, al-hilal, transfer