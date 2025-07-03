https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/super-lig-transfer-sezonunda-son-durum-kimin-ismi-hangi-kuluplerle-aniliyor-kulisler-ne-diyor-1097559968.html
Süper Lig transfer sezonunda son durum: Kimin ismi hangi kulüplerle anılıyor? Kulisler ne diyor?
Süper Lig transfer sezonunda son durum: Kimin ismi hangi kulüplerle anılıyor? Kulisler ne diyor?
Sputnik Türkiye
Süper Lig 2025 yaz transfer döneminde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor kadrolarını yıldız isimlerle güçlendiriyor. Kimle imzalar atıldı, kimlerle görüşmeler sürüyor? Tüm transfer kulisleri burada!
2025-07-03T13:01+0300
2025-07-03T13:01+0300
2025-07-03T13:01+0300
spor
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Süper Lig'de transfer sezonu tüm hızıyla sürerken, dört büyük kulüpten dikkat çeken transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Avrupa'dan gelen yıldız isimler Türkiye'yi tercih ediyor.Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, kadrolarını güçlendirmek için hem yurtiçinde hem de Avrupa piyasasında yoğun mesai harcıyor. Bazı transferler resmen açıklanırken, bazı isimler için temaslar hız kesmeden devam ediyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un transfer gündeminde hangi futbolcular var?Fenerbahçe transfer sezonuna hızlı başladı kulislere göre Fenerbahçe'nin adı bu oyuncularla anılıyor:Galatasaray, Leroy Sane ile Avrupa basınında manşetlere çıktıGalatasaray transfer sezonunda Sane ile imzayı attı. Sarı kırmızılıların transferde son durumu ve kulis bilgileri:Trabzonspor’da en son kulis bilgileri şöyle gelişti:Beşiktaş, transferde Tammy Abraham ile el sıkıştı. Siyah beyazlı kulübün diğer temasları ve kulis konuşmaları basına şöyle yansıdı:
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süper lig transfer haberleri 2025, fenerbahçe transferleri, galatasaray transfer listesi, beşiktaş yeni transferler, trabzonspor transfer gündemi, süper lig yaz transfer sezonu, leroy sané galatasaray, sofyan amrabat fenerbahçe, tammy abraham beşiktaş, süper lig son dakika transferleri
süper lig transfer haberleri 2025, fenerbahçe transferleri, galatasaray transfer listesi, beşiktaş yeni transferler, trabzonspor transfer gündemi, süper lig yaz transfer sezonu, leroy sané galatasaray, sofyan amrabat fenerbahçe, tammy abraham beşiktaş, süper lig son dakika transferleri
Süper Lig transfer sezonunda son durum: Kimin ismi hangi kulüplerle anılıyor? Kulisler ne diyor?
2025 Süper Lig yaz transfer döneminde dört büyük kulüp önemli yıldızlarla gündemde. Dört büyükler kadrolarını güçlendirmek için atağa kalkarken, birçok yıldız futbolcunun ismi kulislerde dolaşıyor. Kim resmen imzayı attı, kimle görüşmeler sürüyor, kimler için iddialar var?
Süper Lig'de transfer sezonu tüm hızıyla sürerken, dört büyük kulüpten dikkat çeken transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Avrupa'dan gelen yıldız isimler Türkiye'yi tercih ediyor.
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, kadrolarını güçlendirmek için hem yurtiçinde hem de Avrupa piyasasında yoğun mesai harcıyor. Bazı transferler resmen açıklanırken, bazı isimler için temaslar hız kesmeden devam ediyor.
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un transfer gündeminde hangi futbolcular var?
Fenerbahçe transfer sezonuna hızlı başladı kulislere göre Fenerbahçe'nin adı bu oyuncularla anılıyor:
Milan Skriniar
– Kiralama sonrası kalıcı anlaşma konuluşuyor
Marco Asensio
– İddia - PSG’ye 15 M€ teklif edilmiş, görüşmeler aktif deniliyor
Yves Bissouma
– İddia - Tottenham’dan kiralama + satın alma planı “an meselesi”
Sofyan Ambarat
- Bonservisi için 12 milyon euro ödenecek
Galatasaray, Leroy Sane ile Avrupa basınında manşetlere çıktı
Galatasaray transfer sezonunda Sane ile imzayı attı. Sarı kırmızılıların transferde son durumu ve kulis bilgileri:
Leroy Sane
: Kesinleşti – imzalandı, 3 yıl, net 9 M€ + bonus
Marc‑Andre ter Stegen
: İddia – 5 M€ + masadaydı reddettiği konuşuluyor
Yann Sommer
: İddia – Inter’den temasa geçildi, yaş etkili
Kingsley Coman
: Adı Galatasaray’la anıldı ancak yeni adresi Suudi Arabistan deniliyor
Victor Osimhen
: Teklif sunulmuştu ancak adı Juventus ve Liverpool ile anılıyor
Alvaro Morata:
İtalyan basını sarı-kırmızılı yönetimin Morata'nın ayrılığına izin vermeyeceğini yazdı
Trabzonspor’da en son kulis bilgileri şöyle gelişti:
Paul Onuachu
: Kesinleşti – Golcü imzalandı
Christopher Wooh
: İddia – Premier League ekibi Wolverhampton’ın devreye girdi, transfer zorda
Eric Bailly
: İddia – Gündemdeki yedek stoper adayı, Afrika basını Trabzonspor'la adını anıyor
Jeremie Boga
: İddia – Kiralık + satın alma opsiyonlu görüşmeler var, teklif hazırlanıyor
Joe Aribo
: İddia – İlk görüşme yapıldı, temas sürüyor
Beşiktaş, transferde Tammy Abraham ile el sıkıştı. Siyah beyazlı kulübün diğer temasları ve kulis konuşmaları basına şöyle yansıdı:
Tammy Abraham
: Kesinleşti – Roma’dan kiralama + satın alma opsiyonlu transfer.
Joao Mario
: Arap ligi kulüplerinin peşinde olduğu konuluşuyor
Felix Uduokhai
: Kesinleşti – Zorunlu satın alma maddesi devreye girdi
David Jurasek
: Kesinleşti – Kadroya katıldı