https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/super-lig-transfer-sezonunda-son-durum-kimin-ismi-hangi-kuluplerle-aniliyor-kulisler-ne-diyor-1097559968.html

Süper Lig transfer sezonunda son durum: Kimin ismi hangi kulüplerle anılıyor? Kulisler ne diyor?

Süper Lig transfer sezonunda son durum: Kimin ismi hangi kulüplerle anılıyor? Kulisler ne diyor?

Sputnik Türkiye

Süper Lig 2025 yaz transfer döneminde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor kadrolarını yıldız isimlerle güçlendiriyor. Kimle imzalar atıldı, kimlerle görüşmeler sürüyor? Tüm transfer kulisleri burada!

2025-07-03T13:01+0300

2025-07-03T13:01+0300

2025-07-03T13:01+0300

spor

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Süper Lig'de transfer sezonu tüm hızıyla sürerken, dört büyük kulüpten dikkat çeken transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Avrupa'dan gelen yıldız isimler Türkiye'yi tercih ediyor.Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, kadrolarını güçlendirmek için hem yurtiçinde hem de Avrupa piyasasında yoğun mesai harcıyor. Bazı transferler resmen açıklanırken, bazı isimler için temaslar hız kesmeden devam ediyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un transfer gündeminde hangi futbolcular var?Fenerbahçe transfer sezonuna hızlı başladı kulislere göre Fenerbahçe'nin adı bu oyuncularla anılıyor:Galatasaray, Leroy Sane ile Avrupa basınında manşetlere çıktıGalatasaray transfer sezonunda Sane ile imzayı attı. Sarı kırmızılıların transferde son durumu ve kulis bilgileri:Trabzonspor’da en son kulis bilgileri şöyle gelişti:Beşiktaş, transferde Tammy Abraham ile el sıkıştı. Siyah beyazlı kulübün diğer temasları ve kulis konuşmaları basına şöyle yansıdı:

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