Süper Lig transfer sezonunda son durum: Kimin ismi hangi kulüplerle anılıyor? Kulisler ne diyor?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
CHP kurultayı davasına asliye ceza mahkemesi mi bakacak?
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Madımak Katliamı’nın 32. yıldönümü
09:08
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
7 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Avukat Mustafa Alper Oral: 'Bankalar en hafif kusurlarından bile sorumludur'
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:31
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Zihin sağlığı krizi kapıda
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Madımak katliamının üzerinden 32 yıl geçti: Neler olmuştu?
15:44
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Savaşsızlık hali her zaman barış anlamına gelmez. İran meselesi burada bitmedi'
16:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin ilgilendiği Eurofighter savaş uçaklarının karnesi
17:49
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
TARİHTE BUGÜN
Milli mücadelenin kadın kahramanı: Kara Fatma
18:13
1 dk
SESLİ HABER
Mayo ve bikininin mütevazı başlangıçlardan modern modaya yolculuğu
18:29
14 dk
ÖZEL HABER
Lunaparkların doğuşu, evrimi ve Türkiye’ye uzanan serüveni
18:51
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:10
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: '100. gün mitingine katılmama talimatını ben verdim'
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İklim Kanunu’na muhalefet neden tepkili?
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Gazeteci Mustafa Hoş: 'Emekliye sadaka verir gibi maaş ödeniyor'
11:06
68 dk
GÜN ORTASI
"İklim Kanunu" kabul edildi
12:14
73 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:27
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:31
34 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka internetten bilgi çalamayacak
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
88 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YEŞİLÇAM'IN GÜLEN YÜZÜ
'Atamın vefat ettiği günde doğum günümü kutlayamam'
17:40
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Ümit Özdağ: ‘Teşkilatımı önce sözlü, sonra yazılı olarak mitinge katılmamaları konusunda uyardım’
18:10
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/super-lig-transfer-sezonunda-son-durum-kimin-ismi-hangi-kuluplerle-aniliyor-kulisler-ne-diyor-1097559968.html
Süper Lig transfer sezonunda son durum: Kimin ismi hangi kulüplerle anılıyor? Kulisler ne diyor?
Süper Lig transfer sezonunda son durum: Kimin ismi hangi kulüplerle anılıyor? Kulisler ne diyor?
Sputnik Türkiye
Süper Lig 2025 yaz transfer döneminde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor kadrolarını yıldız isimlerle güçlendiriyor. Kimle imzalar atıldı, kimlerle görüşmeler sürüyor? Tüm transfer kulisleri burada!
2025-07-03T13:01+0300
2025-07-03T13:01+0300
spor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/03/1097559794_0:354:1961:1457_1920x0_80_0_0_409997e1cf2298ef74865e0cb0b5af82.jpg
Süper Lig'de transfer sezonu tüm hızıyla sürerken, dört büyük kulüpten dikkat çeken transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Avrupa'dan gelen yıldız isimler Türkiye'yi tercih ediyor.Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, kadrolarını güçlendirmek için hem yurtiçinde hem de Avrupa piyasasında yoğun mesai harcıyor. Bazı transferler resmen açıklanırken, bazı isimler için temaslar hız kesmeden devam ediyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un transfer gündeminde hangi futbolcular var?Fenerbahçe transfer sezonuna hızlı başladı kulislere göre Fenerbahçe'nin adı bu oyuncularla anılıyor:Galatasaray, Leroy Sane ile Avrupa basınında manşetlere çıktıGalatasaray transfer sezonunda Sane ile imzayı attı. Sarı kırmızılıların transferde son durumu ve kulis bilgileri:Trabzonspor’da en son kulis bilgileri şöyle gelişti:Beşiktaş, transferde Tammy Abraham ile el sıkıştı. Siyah beyazlı kulübün diğer temasları ve kulis konuşmaları basına şöyle yansıdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/persepolis-ismail-kartalla-yollarini-ayirdi-iran-ekibi-rotayi-abdullah-avciya-cevirdi-1097540233.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/03/1097559794_0:0:1961:1471_1920x0_80_0_0_53a3c33e8f36fae6300bd76cf64f1ae5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
süper lig transfer haberleri 2025, fenerbahçe transferleri, galatasaray transfer listesi, beşiktaş yeni transferler, trabzonspor transfer gündemi, süper lig yaz transfer sezonu, leroy sané galatasaray, sofyan amrabat fenerbahçe, tammy abraham beşiktaş, süper lig son dakika transferleri
süper lig transfer haberleri 2025, fenerbahçe transferleri, galatasaray transfer listesi, beşiktaş yeni transferler, trabzonspor transfer gündemi, süper lig yaz transfer sezonu, leroy sané galatasaray, sofyan amrabat fenerbahçe, tammy abraham beşiktaş, süper lig son dakika transferleri

Süper Lig transfer sezonunda son durum: Kimin ismi hangi kulüplerle anılıyor? Kulisler ne diyor?

13:01 03.07.2025
© AP Photo / Manu FernandezSofyan Amrabat
Sofyan Amrabat - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
© AP Photo / Manu Fernandez
Abone ol
2025 Süper Lig yaz transfer döneminde dört büyük kulüp önemli yıldızlarla gündemde. Dört büyükler kadrolarını güçlendirmek için atağa kalkarken, birçok yıldız futbolcunun ismi kulislerde dolaşıyor. Kim resmen imzayı attı, kimle görüşmeler sürüyor, kimler için iddialar var?
Süper Lig'de transfer sezonu tüm hızıyla sürerken, dört büyük kulüpten dikkat çeken transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Avrupa'dan gelen yıldız isimler Türkiye'yi tercih ediyor.
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, kadrolarını güçlendirmek için hem yurtiçinde hem de Avrupa piyasasında yoğun mesai harcıyor. Bazı transferler resmen açıklanırken, bazı isimler için temaslar hız kesmeden devam ediyor.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un transfer gündeminde hangi futbolcular var?

Fenerbahçe transfer sezonuna hızlı başladı kulislere göre Fenerbahçe'nin adı bu oyuncularla anılıyor:
Milan Skriniar – Kiralama sonrası kalıcı anlaşma konuluşuyor
Marco Asensio – İddia - PSG’ye 15 M€ teklif edilmiş, görüşmeler aktif deniliyor
Yves Bissouma – İddia - Tottenham’dan kiralama + satın alma planı “an meselesi”
Sofyan Ambarat - Bonservisi için 12 milyon euro ödenecek

Galatasaray, Leroy Sane ile Avrupa basınında manşetlere çıktı

Galatasaray transfer sezonunda Sane ile imzayı attı. Sarı kırmızılıların transferde son durumu ve kulis bilgileri:
Leroy Sane: Kesinleşti – imzalandı, 3 yıl, net 9 M€ + bonus
Marc‑Andre ter Stegen: İddia – 5 M€ + masadaydı reddettiği konuşuluyor
Yann Sommer: İddia – Inter’den temasa geçildi, yaş etkili
Kingsley Coman: Adı Galatasaray’la anıldı ancak yeni adresi Suudi Arabistan deniliyor
Victor Osimhen: Teklif sunulmuştu ancak adı Juventus ve Liverpool ile anılıyor
Alvaro Morata: İtalyan basını sarı-kırmızılı yönetimin Morata'nın ayrılığına izin vermeyeceğini yazdı
Trabzonspor’da en son kulis bilgileri şöyle gelişti:
Paul Onuachu: Kesinleşti – Golcü imzalandı
Christopher Wooh: İddia – Premier League ekibi Wolverhampton’ın devreye girdi, transfer zorda
Eric Bailly: İddia – Gündemdeki yedek stoper adayı, Afrika basını Trabzonspor'la adını anıyor
Jeremie Boga: İddia – Kiralık + satın alma opsiyonlu görüşmeler var, teklif hazırlanıyor
Joe Aribo: İddia – İlk görüşme yapıldı, temas sürüyor
Beşiktaş, transferde Tammy Abraham ile el sıkıştı. Siyah beyazlı kulübün diğer temasları ve kulis konuşmaları basına şöyle yansıdı:
Tammy Abraham: Kesinleşti – Roma’dan kiralama + satın alma opsiyonlu transfer.
Joao Mario: Arap ligi kulüplerinin peşinde olduğu konuluşuyor
Felix Uduokhai: Kesinleşti – Zorunlu satın alma maddesi devreye girdi
David Jurasek: Kesinleşti – Kadroya katıldı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, mücadeleyi takip etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2025
SPOR
Persepolis, İsmail Kartal'la yollarını ayırdı: İran ekibi rotayı Abdullah Avcı'ya çevirdi
Dün, 22:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала