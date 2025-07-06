https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/gazeteci-ve-yazar-nihat-genc-son-yolculuguna-ugurlandi-1097644577.html
Gazeteci ve Yazar Nihat Genç son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci ve Yazar Nihat Genç son yolculuğuna uğurlandı
Sputnik Türkiye
Gazeteci ve yazar Nihat Genç, akciğer kanseri tedavisi gördüğü Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 69 yaşında hayatını kaybetti. Genç için Ankara Kocatepe... 06.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-06T20:52+0300
2025-07-06T20:52+0300
2025-07-06T20:52+0300
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Gazeteci ve yazar Nihat Genç, Ankara'da düzenlenen törenin ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.Akciğer kanseri nedeniyle Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavi gören ve 69 yaşında hayatını kaybeden Genç için düzenlenen törende, siyasetten sanata birçok isim hazır bulundu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, eski Bakan Vedat Bilgin, sanatçılar Ali Tufan Kıraç ve Çelik Erişçi gibi isimler de törende yer aldı.Taziyeleri, Nihat Genç'in eşi Nuriye Genç, oğlu Can Laçin Genç, Veryansın TV Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay ve yakın dostları kabul etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/gazeteci-yazar-nihat-genc-hayatini-kaybetti-1097607609.html
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türkiye, nihat genç, gazete, veryansın tv, gazeteci, yazar, yazarlık, köşe yazarı, türkiye yazarlar sendikası
türkiye, nihat genç, gazete, veryansın tv, gazeteci, yazar, yazarlık, köşe yazarı, türkiye yazarlar sendikası
Gazeteci ve Yazar Nihat Genç son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci ve yazar Nihat Genç, akciğer kanseri tedavisi gördüğü Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 69 yaşında hayatını kaybetti. Genç için Ankara Kocatepe Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine siyaset, sanat ve edebiyat dünyasından birçok isim katıldı. Cenaze namazının ardından Genç, Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Gazeteci ve yazar Nihat Genç, Ankara'da düzenlenen törenin ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Akciğer kanseri nedeniyle Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavi gören ve 69 yaşında hayatını kaybeden Genç için düzenlenen törende, siyasetten sanata birçok isim hazır bulundu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, eski Bakan Vedat Bilgin, sanatçılar Ali Tufan Kıraç ve Çelik Erişçi gibi isimler de törende yer aldı.
Taziyeleri, Nihat Genç'in eşi Nuriye Genç, oğlu Can Laçin Genç, Veryansın TV Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay ve yakın dostları kabul etti.