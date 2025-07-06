https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/erdogandan-taziye-mesaji-pence-kilit-harekati-bolgesinde-sehitlerimiz-oldugu-haberini-buyuk-bir-1097643466.html

Erdoğan'dan taziye mesajı: 'Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehitlerimiz olduğu haberini büyük bir üzüntüyle aldım'

Erdoğan'dan taziye mesajı: 'Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehitlerimiz olduğu haberini büyük bir üzüntüyle aldım'

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki askerlere yönelik yayınladığı taziye mesajında "Kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyor... 06.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-06T19:24+0300

2025-07-06T19:24+0300

2025-07-06T19:31+0300

türki̇ye

recep tayyip erdoğan

şehit

metan

taziye

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde 5 askerin hayatını kaybetmesiyle ilgili yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:Milli Savunma Bakanlığı, "Devam eden arama faaliyetleri kapsamında, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bulunan, önceden hastane maksadıyla kullanıldığı bilinen, teröristlerden temizlenmiş olan 852 rakımlı tepedeki bir mağarada bugün yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında 19 personelimiz metan gazına maruz kalmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 kahraman personelimiz şehit olmuştur" açıklamasında bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/msb-pence-kilit-harekti-bolgesinde-metan-gazindan-5-asker-sehit-oldu-1097641696.html

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recep tayyip erdoğan, şehit, metan, taziye