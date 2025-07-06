https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/erdogandan-taziye-mesaji-pence-kilit-harekati-bolgesinde-sehitlerimiz-oldugu-haberini-buyuk-bir-1097643466.html
Erdoğan'dan taziye mesajı: 'Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehitlerimiz olduğu haberini büyük bir üzüntüyle aldım'
Erdoğan'dan taziye mesajı: 'Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehitlerimiz olduğu haberini büyük bir üzüntüyle aldım'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki askerlere yönelik yayınladığı taziye mesajında "Kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyor... 06.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-06T19:24+0300
2025-07-06T19:24+0300
2025-07-06T19:31+0300
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recep tayyip erdoğan
şehit
metan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde 5 askerin hayatını kaybetmesiyle ilgili yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:Milli Savunma Bakanlığı, "Devam eden arama faaliyetleri kapsamında, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bulunan, önceden hastane maksadıyla kullanıldığı bilinen, teröristlerden temizlenmiş olan 852 rakımlı tepedeki bir mağarada bugün yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında 19 personelimiz metan gazına maruz kalmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 kahraman personelimiz şehit olmuştur" açıklamasında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/msb-pence-kilit-harekti-bolgesinde-metan-gazindan-5-asker-sehit-oldu-1097641696.html
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recep tayyip erdoğan, şehit, metan, taziye
recep tayyip erdoğan, şehit, metan, taziye
Erdoğan'dan taziye mesajı: 'Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehitlerimiz olduğu haberini büyük bir üzüntüyle aldım'
19:24 06.07.2025 (güncellendi: 19:31 06.07.2025)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki askerlere yönelik yayınladığı taziye mesajında "Kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi. Haberi büyük bir üzüntüyle aldığını belirten Erdoğan tedavisi süren askerlere acil şifa diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde 5 askerin hayatını kaybetmesiyle ilgili yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde gerçekleştirilen arama faaliyeti esnasında metan gazından etkilenerek hastanede tedavi altına alınan kahraman askerlerimizden şehitlerimiz olduğu haberini büyük bir üzüntüyle aldım. Türkiye'nin güvenliği, Türk milletinin huzuru için canı pahasına görev yapan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Tedavisi sürmekte olan askerlerimize acil şifalar temenni ediyorum."
Milli Savunma Bakanlığı, "Devam eden arama faaliyetleri kapsamında, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bulunan, önceden hastane maksadıyla kullanıldığı bilinen, teröristlerden temizlenmiş olan 852 rakımlı tepedeki bir mağarada bugün yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında 19 personelimiz metan gazına maruz kalmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 kahraman personelimiz şehit olmuştur" açıklamasında bulunmuştu.