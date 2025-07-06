https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/dem-parti-heyeti-imraliya-gitti-1097633322.html
DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti
DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti
Sputnik Türkiye
DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile Avukat Özgür Faik Erol'dan oluşan İmralı heyeti, PKK elebaşı Abdullah... 06.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-06T10:39+0300
2025-07-06T10:39+0300
2025-07-06T10:39+0300
poli̇ti̇ka
i̇mralı heyeti
pervin buldan
abdullah öcalan
mithat sancar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/03/1070524371_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_d8a70b305a5727da1b729b94749d13f3.jpg
DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol’dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası’na doğru hareket etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/dem-partiden-adalet-bakanligina-imamoglu-basvurusu-1097063349.html
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i̇mralı heyeti, pervin buldan, abdullah öcalan, mithat sancar
i̇mralı heyeti, pervin buldan, abdullah öcalan, mithat sancar
DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti
DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile Avukat Özgür Faik Erol'dan oluşan İmralı heyeti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası’na gitti.
DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol’dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası’na doğru hareket etti.