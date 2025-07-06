https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/dem-parti-heyeti-imraliya-gitti-1097633322.html

DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti

DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti

Sputnik Türkiye

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile Avukat Özgür Faik Erol'dan oluşan İmralı heyeti, PKK elebaşı Abdullah... 06.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-06T10:39+0300

2025-07-06T10:39+0300

2025-07-06T10:39+0300

poli̇ti̇ka

i̇mralı heyeti

pervin buldan

abdullah öcalan

mithat sancar

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DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol’dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası’na doğru hareket etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/dem-partiden-adalet-bakanligina-imamoglu-basvurusu-1097063349.html

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i̇mralı heyeti, pervin buldan, abdullah öcalan, mithat sancar