https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/cumhurbaskani-erdoganin-dem-partiyle-gorusme-tarihi-belli-oldu-1097639375.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Parti'yle görüşme tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Parti'yle görüşme tarihi belli oldu

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, DEM Parti heyetiyle yarın saat 15.00’te Beştepe’de bir araya geleceği bildirildi. Görüşmede, PKK’nın silah bırakma... 06.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-06T15:28+0300

2025-07-06T15:28+0300

2025-07-06T16:06+0300

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cumhurbaşkanlığı

dem parti i̇mralı çağrısı

dem parti i̇mralı heyeti

dem parti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın saat 15.00’te DEM Parti’nin İmralı heyetini Beştepe’de kabul edeceği açıklandı.Heyette vefat eden Sırrı Süreyya Önder’in yerine Mithat Sancar'ın olacağı belirtildi. Ayrıca heyette ilk görüşmede de yer alan Pervin Buldan'ın da olacağı açıklandı. Görüşmenin, PKK’nın silah bırakma süreci açısından kritik bir önemde olduğu belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/dem-parti-heyeti-imraliya-gitti-1097633322.html

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