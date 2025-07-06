https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/cumhurbaskani-erdoganin-dem-partiyle-gorusme-tarihi-belli-oldu-1097639375.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Parti'yle görüşme tarihi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Parti'yle görüşme tarihi belli oldu
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, DEM Parti heyetiyle yarın saat 15.00’te Beştepe’de bir araya geleceği bildirildi. Görüşmede, PKK’nın silah bırakma... 06.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-06T15:28+0300
2025-07-06T15:28+0300
2025-07-06T16:06+0300
poli̇ti̇ka
cumhurbaşkanı
cumhurbaşkanlığı
dem parti i̇mralı çağrısı
dem parti i̇mralı heyeti
dem parti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0a/1095286154_0:194:2914:1833_1920x0_80_0_0_36c4342d1b8890b69b15778bc05b6078.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın saat 15.00’te DEM Parti’nin İmralı heyetini Beştepe’de kabul edeceği açıklandı.Heyette vefat eden Sırrı Süreyya Önder’in yerine Mithat Sancar'ın olacağı belirtildi. Ayrıca heyette ilk görüşmede de yer alan Pervin Buldan'ın da olacağı açıklandı. Görüşmenin, PKK’nın silah bırakma süreci açısından kritik bir önemde olduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/dem-parti-heyeti-imraliya-gitti-1097633322.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0a/1095286154_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_354367bfa84886cb0a8d33698e0d26a2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı, dem parti i̇mralı çağrısı , dem parti i̇mralı heyeti, dem parti
cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı, dem parti i̇mralı çağrısı , dem parti i̇mralı heyeti, dem parti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Parti'yle görüşme tarihi belli oldu
15:28 06.07.2025 (güncellendi: 16:06 06.07.2025)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, DEM Parti heyetiyle yarın saat 15.00’te Beştepe’de bir araya geleceği bildirildi. Görüşmede, PKK’nın silah bırakma sürecine ilişkin gelişmelerin ele alınacağı ifade edildi. Zirvenin, çözüm sürecine dair olası yeni adımlar açısından kritik önemde olduğu değerlendirilirken, kamuoyunun gözü bu görüşmede olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın saat 15.00’te DEM Parti’nin İmralı heyetini Beştepe’de kabul edeceği açıklandı.
Heyette vefat eden Sırrı Süreyya Önder’in yerine Mithat Sancar'ın olacağı belirtildi. Ayrıca heyette ilk görüşmede de yer alan Pervin Buldan'ın da olacağı açıklandı. Görüşmenin, PKK’nın silah bırakma süreci açısından kritik bir önemde olduğu belirtildi.