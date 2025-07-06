https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/chp-grup-baskanvekili-murat-emir-kursuden-dustu-kaburgasinda-kirik-var-1097633898.html

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir kürsüden düştü: Kaburgasında kırık var

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir kürsüden düştü: Kaburgasında kırık var

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu ve Grup Başkanvekili Murat Emir, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca... 06.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-06T11:24+0300

2025-07-06T11:24+0300

2025-07-06T11:24+0300

türki̇ye

cumhuriyet halk partisi (chp)

chp

adıyaman

murat emir

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/06/1097633744_0:0:954:537_1920x0_80_0_0_2ac5009e244f7f13d9a8c0d9f749a7e2.png

Cumhuriyet Halk Partisi, dün gözaltına alınan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere için CHP Adıyaman İl Merkezi önünde bir miting düzenledi.Mitingde konuşma yapan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, konuşmasının ardından kürsüden düşerek kaburgasını kırdı.Emir, yerde hareketsiz bekledikten sonra ayağa kaldırılıp Park Hospital’e götürüldü. Burada yapılan kontrollerin ardından L3, L4 kemiğinde kırıklar tespit edilen Murat Emir, ambulans uçakla Adıyaman Havaalanı’ndan Ankara’ya götürüleceği açıklandı. Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/adana-ve-adiyaman-belediye-baskanlari-gozaltina-alindi-1097617967.html

türki̇ye

adıyaman

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cumhuriyet halk partisi (chp), chp, adıyaman, murat emir