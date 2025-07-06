https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/chp-grup-baskanvekili-murat-emir-kursuden-dustu-kaburgasinda-kirik-var-1097633898.html
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir kürsüden düştü: Kaburgasında kırık var
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir kürsüden düştü: Kaburgasında kırık var
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu ve Grup Başkanvekili Murat Emir, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca... 06.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-06T11:24+0300
2025-07-06T11:24+0300
2025-07-06T11:24+0300
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Cumhuriyet Halk Partisi, dün gözaltına alınan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere için CHP Adıyaman İl Merkezi önünde bir miting düzenledi.Mitingde konuşma yapan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, konuşmasının ardından kürsüden düşerek kaburgasını kırdı.Emir, yerde hareketsiz bekledikten sonra ayağa kaldırılıp Park Hospital’e götürüldü. Burada yapılan kontrollerin ardından L3, L4 kemiğinde kırıklar tespit edilen Murat Emir, ambulans uçakla Adıyaman Havaalanı’ndan Ankara’ya götürüleceği açıklandı. Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/adana-ve-adiyaman-belediye-baskanlari-gozaltina-alindi-1097617967.html
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cumhuriyet halk partisi (chp), chp, adıyaman, murat emir
cumhuriyet halk partisi (chp), chp, adıyaman, murat emir
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir kürsüden düştü: Kaburgasında kırık var
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu ve Grup Başkanvekili Murat Emir, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınmasını sonrasında kürsüde yaptığı konuşma sırasında düştü. Hastaneye kaldırılan Emir'in kaburgasında kırık oluştu.
Cumhuriyet Halk Partisi, dün gözaltına alınan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere için CHP Adıyaman İl Merkezi önünde bir miting düzenledi.
Mitingde konuşma yapan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, konuşmasının ardından kürsüden düşerek kaburgasını kırdı.
Emir, yerde hareketsiz bekledikten sonra ayağa kaldırılıp Park Hospital’e götürüldü. Burada yapılan kontrollerin ardından L3, L4 kemiğinde kırıklar tespit edilen Murat Emir, ambulans uçakla Adıyaman Havaalanı’ndan Ankara’ya götürüleceği açıklandı.
Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.