https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/adana-ve-adiyaman-belediye-baskanlari-gozaltina-alindi-1097617967.html
Adana ve Adıyaman Belediye başkanları gözaltına alındı
Adana ve Adıyaman Belediye başkanları gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı... 05.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-05T08:29+0300
2025-07-05T08:29+0300
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı. Karalar ve Tutdere'nin İstanbul'a götürüldüğü öğrenildi. Öte yandan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturmasında da Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de arasında olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.Gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger ve Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'ın İstanbul'a getirildiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/adana-ve-adiyamanin-ardindan-antalya-buyuksehir-belediye-baskani-muhittin-bocek-de-gozaltina-alindi-1097618063.html
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cumhuriyet başsavcılığı, türkiye, adana, adıyaman, adana büyükşehir belediyesi, adıyaman belediyesi
cumhuriyet başsavcılığı, türkiye, adana, adıyaman, adana büyükşehir belediyesi, adıyaman belediyesi
Adana ve Adıyaman Belediye başkanları gözaltına alındı
08:29 05.07.2025 (güncellendi: 09:35 05.07.2025)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı. Karalar ve Tutdere'nin İstanbul'a götürüldüğü öğrenildi. Öte yandan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturmasında da Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de arasında olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger ve Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'ın İstanbul'a getirildiği öğrenildi.