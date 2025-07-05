https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/bakan-yumakli-antalya-ve-canakkalede-yanginlar-sonduruldu-hatayda-mucadele-devam-ediyor-1097626934.html

Bakan Yumaklı: Antalya ve Çanakkale’de yangınlar söndürüldü, Hatay’da mücadele devam ediyor

Bakan Yumaklı: Antalya ve Çanakkale’de yangınlar söndürüldü, Hatay’da mücadele devam ediyor

Sputnik Türkiye

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ve Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde çıkan yangınların tamamen kontrol altına alındığı duyuruldu. Hatay, Dörtyol'daki yangınlar... 05.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-05T18:13+0300

2025-07-05T18:13+0300

2025-07-05T18:13+0300

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antalya

çanakkale

hatay

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Muratpaşa ve Çanakkale'nin Lapseki ilçelerindeki yangınlarda tamamen kontrolün sağlandığını belirterek, "Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki yangını tamamen kontrol altına almak için havadan ve karadan mücadelemiz sürüyor" ifadesini kullandı.Dörtyol, Kırmızıburun mevkisinde dün çıkan ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınının kısmen kontrol altına alındığı bölgelerde soğutma çalışmaları yapılırken, yangının sürdüğü bölgelerde ekipler havadan ve karadan müdahalelerine devam ediyor.Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki Dişbudak köyünde saat 11.40 civarında tarlada başlayan yangın ormanlık alana sıçramıştı. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ise henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda yangın çıkmıştı. Bakan Yumaklı, Çanakkale ve Antalya'daki yangınların söndürüldüğünü, Hatay Dörtyol'daki yangının ise hala devam etmekte olduğunu aktardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/hatayin-dortyol-ilcesinde-orman-yangini-buyuyor-tahliyeler-ve-mudahale-suruyor-1097620076.html

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i̇brahim yumaklı, antalya, çanakkale, hatay, orman yangını