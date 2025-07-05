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Bakan Yumaklı: Antalya ve Çanakkale’de yangınlar söndürüldü, Hatay’da mücadele devam ediyor
Bakan Yumaklı: Antalya ve Çanakkale’de yangınlar söndürüldü, Hatay’da mücadele devam ediyor
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ve Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde çıkan yangınların tamamen kontrol altına alındığı duyuruldu. Hatay, Dörtyol'daki yangınlar... 05.07.2025, Sputnik Türkiye
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Muratpaşa ve Çanakkale'nin Lapseki ilçelerindeki yangınlarda tamamen kontrolün sağlandığını belirterek, "Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki yangını tamamen kontrol altına almak için havadan ve karadan mücadelemiz sürüyor" ifadesini kullandı.Dörtyol, Kırmızıburun mevkisinde dün çıkan ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınının kısmen kontrol altına alındığı bölgelerde soğutma çalışmaları yapılırken, yangının sürdüğü bölgelerde ekipler havadan ve karadan müdahalelerine devam ediyor.Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki Dişbudak köyünde saat 11.40 civarında tarlada başlayan yangın ormanlık alana sıçramıştı. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ise henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda yangın çıkmıştı. Bakan Yumaklı, Çanakkale ve Antalya'daki yangınların söndürüldüğünü, Hatay Dörtyol'daki yangının ise hala devam etmekte olduğunu aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/hatayin-dortyol-ilcesinde-orman-yangini-buyuyor-tahliyeler-ve-mudahale-suruyor-1097620076.html
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i̇brahim yumaklı, antalya, çanakkale, hatay, orman yangını
i̇brahim yumaklı, antalya, çanakkale, hatay, orman yangını

Bakan Yumaklı: Antalya ve Çanakkale’de yangınlar söndürüldü, Hatay’da mücadele devam ediyor

18:13 05.07.2025
© AA / Ali Kemal ZerenliTarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Hatay Dörtyol'daki orman yangınlarına müdahalenin devam ettiğini duyurdu
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Hatay Dörtyol'daki orman yangınlarına müdahalenin devam ettiğini duyurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2025
© AA / Ali Kemal Zerenli
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ve Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde çıkan yangınların tamamen kontrol altına alındığı duyuruldu. Hatay, Dörtyol'daki yangınlar devam ediyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Muratpaşa ve Çanakkale'nin Lapseki ilçelerindeki yangınlarda tamamen kontrolün sağlandığını belirterek, "Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki yangını tamamen kontrol altına almak için havadan ve karadan mücadelemiz sürüyor" ifadesini kullandı.
Dörtyol, Kırmızıburun mevkisinde dün çıkan ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınının kısmen kontrol altına alındığı bölgelerde soğutma çalışmaları yapılırken, yangının sürdüğü bölgelerde ekipler havadan ve karadan müdahalelerine devam ediyor.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki Dişbudak köyünde saat 11.40 civarında tarlada başlayan yangın ormanlık alana sıçramıştı. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ise henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda yangın çıkmıştı.
Bakan Yumaklı, Çanakkale ve Antalya'daki yangınların söndürüldüğünü, Hatay Dörtyol'daki yangının ise hala devam etmekte olduğunu aktardı.
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Hatay’ın Dörtyol ilçesinde orman yangını büyüyor: Tahliyeler ve müdahale sürüyor
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