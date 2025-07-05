https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/medvedev-nato-genel-sekreteri-rutte-rusca-ogrenmeli-sibiryadaki-kamplarda-isine-yarayabilir-1097629957.html

Medvedev: NATO Genel Sekreteri Rutte Rusça öğrenmeli, Sibirya'daki kamplarda işine yarayabilir

Medvedev: NATO Genel Sekreteri Rutte Rusça öğrenmeli, Sibirya'daki kamplarda işine yarayabilir

Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ‘Rusya’nın Avrupa’ya saldıracağı’ iddiasını öne süren NATO Genel Sekreteri Rutte’ye Sibirya’daki... 05.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-05T23:18+0300

2025-07-05T23:18+0300

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Rutte'nin ‘Rusya ve Çin arasındaki askeri işbirliğinin NATO ülkelerine tehdit oluşturduğu ve Rusya’nın Avrupa’ya saldıracağı’ yönündeki ifadelerine Telegram kanalından yanıt veren Medvedev, NATO Genel Sekreteri'nin açıklamalarında bir miktar doğruluk payı bulunduğunu belirterek, şunları ifade etti:Daha önce NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, New York Times’a verdiği röportajda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ‘Tayvan'a saldırmaya’ karar vermesi halinde Rusya’dan ‘Avrupa'da NATO topraklarına saldırarak ABD’nin dikkatini dağıtmasını’ isteyeceği iddiasında bulunmuştu. Rutte ayrıca, herhangi bir kanıt sunmadan, Rusya'nın 5-7 yıl içinde Estonya'ya saldırabileceğini öne sürmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/nato-genel-sekreteri-rutte-cin-rusyadan-nato-topraklarina-saldirmasini-isteyecek-1097628485.html

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dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, mark rutte, nato, sibirya, rusya, çin, şi cinping, avrupa