https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/medvedev-nato-genel-sekreteri-rutte-rusca-ogrenmeli-sibiryadaki-kamplarda-isine-yarayabilir-1097629957.html
Medvedev: NATO Genel Sekreteri Rutte Rusça öğrenmeli, Sibirya'daki kamplarda işine yarayabilir
Medvedev: NATO Genel Sekreteri Rutte Rusça öğrenmeli, Sibirya'daki kamplarda işine yarayabilir
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ‘Rusya’nın Avrupa’ya saldıracağı’ iddiasını öne süren NATO Genel Sekreteri Rutte’ye Sibirya’daki... 05.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-05T23:18+0300
2025-07-05T23:18+0300
2025-07-05T23:16+0300
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Rutte'nin ‘Rusya ve Çin arasındaki askeri işbirliğinin NATO ülkelerine tehdit oluşturduğu ve Rusya’nın Avrupa’ya saldıracağı’ yönündeki ifadelerine Telegram kanalından yanıt veren Medvedev, NATO Genel Sekreteri'nin açıklamalarında bir miktar doğruluk payı bulunduğunu belirterek, şunları ifade etti:Daha önce NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, New York Times’a verdiği röportajda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ‘Tayvan'a saldırmaya’ karar vermesi halinde Rusya’dan ‘Avrupa'da NATO topraklarına saldırarak ABD’nin dikkatini dağıtmasını’ isteyeceği iddiasında bulunmuştu. Rutte ayrıca, herhangi bir kanıt sunmadan, Rusya'nın 5-7 yıl içinde Estonya'ya saldırabileceğini öne sürmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/nato-genel-sekreteri-rutte-cin-rusyadan-nato-topraklarina-saldirmasini-isteyecek-1097628485.html
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dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, mark rutte, nato, sibirya, rusya, çin, şi cinping, avrupa
dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, mark rutte, nato, sibirya, rusya, çin, şi cinping, avrupa
Medvedev: NATO Genel Sekreteri Rutte Rusça öğrenmeli, Sibirya'daki kamplarda işine yarayabilir
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ‘Rusya’nın Avrupa’ya saldıracağı’ iddiasını öne süren NATO Genel Sekreteri Rutte’ye Sibirya’daki kamplarda sıkıntı yaşamaması için Rusça öğrenmesini tavsiye etti.
Rutte'nin ‘Rusya ve Çin arasındaki askeri işbirliğinin NATO ülkelerine tehdit oluşturduğu ve Rusya’nın Avrupa’ya saldıracağı’ yönündeki ifadelerine Telegram kanalından yanıt veren Medvedev, NATO Genel Sekreteri'nin açıklamalarında bir miktar doğruluk payı bulunduğunu belirterek, şunları ifade etti:
NATO Genel Sekreteri Rutte'nin Hollandalıların sevdiği sihirli mantarları fazla kaçırdığı açık. Tayvan konusunda Çin ve Rusya arasında gizli bir anlaşma olduğunu ve ardından Rusya'nın Avrupa'ya saldıracağını düşünüyor. Ama bir konuda haklı: Rusça öğrenmeli. Sibirya'daki kamplarda işine yarayabilir.
Daha önce NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, New York Times’a verdiği röportajda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ‘Tayvan'a saldırmaya’ karar vermesi halinde Rusya’dan ‘Avrupa'da NATO topraklarına saldırarak ABD’nin dikkatini dağıtmasını’ isteyeceği iddiasında bulunmuştu. Rutte ayrıca, herhangi bir kanıt sunmadan, Rusya'nın 5-7 yıl içinde Estonya'ya saldırabileceğini öne sürmüştü.