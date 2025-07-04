https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/romada-akaryakit-istasyonu-patlamasinda-yarali-sayisi-50ye-yukseldi-zehirli-gaz-mahalleye-yayildi-1097617402.html

Roma’da akaryakıt istasyonu patlamasında yaralı sayısı 50'ye yükseldi: Zehirli gaz mahalleye yayıldı

Roma’da akaryakıt istasyonu patlamasında yaralı sayısı 50'ye yükseldi: Zehirli gaz mahalleye yayıldı

Sputnik Türkiye

İtalya’nın başkenti Roma’da, Prenestino semtinde bulunan bir LPG akaryakıt istasyonunda şiddetli bir patlama meydana geldi. Olayda 50 kişi yaralanırken... 04.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-04T23:41+0300

2025-07-04T23:41+0300

2025-07-04T23:41+0300

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Roma’nın Prenestino semtinde bir LPG akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada yaralı sayısı 50'ye yükseldi.Patlamanın gaz sistemi arızasından kaynaklandığı belirtilirken, iki yaralının hayati tehlikesini bulunduğu açıklandı. Yetkililer, havaya yayılan zararlı gazlar nedeniyle halka evde kalma uyarısında bulundu.Lazio Bölgesi İtfaiye Direktörü Ennio Aquilino, patlamanın büyük olasılıkla gaz sisteminde meydana gelen bir arızadan kaynaklandığını ifade etti. Olay yerinde ilk incelemeler yapılırken, patlamadan kısa süre önce bölgede yoğun gaz kokusu nedeniyle itfaiye ekiplerinin çağrıldığı öğrenildi.İlk patlamanın ardından daha güçlü ikinci bir patlama meydana geldi. Patlama sonucu çevredeki binalarda büyük hasar oluştu, bazıları alev aldı. Olayın etkisiyle bölgede bulunan bir ambulans deposunda yer alan oksijen tüplerinin de patlamaya karıştığı belirtildi. Görgü tanıkları, patlamanın ardından havada uçuşan metal parçaların insanlara ve araçlara isabet ettiğini anlattı.İtalya Başbakanı Giorgia Meloni sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti ve yaralananlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri de olay yerine giderek tahliye çalışmalarını yürüten ekiplere teşekkür etti.Arpa (Çevre Koruma Ajansı), havadaki kirleticileri tespit etmek amacıyla bölgedeki hava kalitesini izlemeye başladı. Patlama sonrası ortaya çıkan yoğun dumanın sağlığa zararlı kimyasallar içerdiği belirtildi. Roma Emniyet Müdürlüğü ise bölge sakinlerine camlarını kapatmalarını ve dışarı çıkmamalarını tavsiye etti. Semptom gösteren kişilerin sağlık kuruluşlarına başvurması istendi.

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