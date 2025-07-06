https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/bakan-uraloglu-duyurdu-camlica-kulesine-benzer-verici-kuleler-30-sehre-kurulacak-1097640491.html

Bakan Uraloğlu duyurdu: Çamlıca Kulesi'ne benzer verici kuleler 30 şehre kurulacak

Bakan Uraloğlu duyurdu: Çamlıca Kulesi'ne benzer verici kuleler 30 şehre kurulacak

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çamlıca ve Çanakkale’deki verici kule modellerinin Türkiye genelinde yaygınlaştırılacağını açıkladı. '30 İl... 06.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-06T16:39+0300

2025-07-06T16:39+0300

2025-07-06T16:39+0300

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çamlıca kulesi

kule

akıllı kule

uydu

uydu haberleşme ve uzaktan algılama uygulama ve araştırma merkezi (uhuzam)

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Çamlıca Kulesi’ne benzer verici kulelerin 30 büyükşehirde hayata geçirileceği açıklandı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çamlıca Kulesi benzeri verici kulelerin, '30 İl Ortak Kule Altyapısı Projesi' kapsamında 30 büyükşehirde hayata geçirileceğini duyurdu. Yayıncılık altyapısının modernize edileceğini ve şehir siluetine katkı sağlanacağını belirten Uraloğlu, yeni kulelerin enerji verimliliği sağlayacağını, elektromanyetik kirliliği azaltacağını ve dijital yayın kalitesini artıracağını vurguladı. Ankara, İzmir, Trabzon, Gaziantep ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu şehirlerde FM, DAB+ ve DVB-T2 teknolojilerine uygun kule çalışmaları sürerken, Balıkesir, Adana, Sivas, Kayseri, Konya, Diyarbakır ve Samsun gibi illerde de kule yapım çalışmalarının başlayacağı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20220529/camlica-kulesini-bir-yilda-563-bin-kisi-ziyaret-etti-1056786835.html

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türkiye, çamlıca kulesi, kule, akıllı kule, uydu, uydu haberleşme ve uzaktan algılama uygulama ve araştırma merkezi (uhuzam), uydu görüntüsü, uydu vericisi