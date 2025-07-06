https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/bakan-uraloglu-duyurdu-camlica-kulesine-benzer-verici-kuleler-30-sehre-kurulacak-1097640491.html
Bakan Uraloğlu duyurdu: Çamlıca Kulesi'ne benzer verici kuleler 30 şehre kurulacak
Bakan Uraloğlu duyurdu: Çamlıca Kulesi'ne benzer verici kuleler 30 şehre kurulacak
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çamlıca ve Çanakkale’deki verici kule modellerinin Türkiye genelinde yaygınlaştırılacağını açıkladı. '30 İl... 06.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-06T16:39+0300
2025-07-06T16:39+0300
2025-07-06T16:39+0300
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uydu haberleşme ve uzaktan algılama uygulama ve araştırma merkezi (uhuzam)
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Çamlıca Kulesi’ne benzer verici kulelerin 30 büyükşehirde hayata geçirileceği açıklandı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çamlıca Kulesi benzeri verici kulelerin, '30 İl Ortak Kule Altyapısı Projesi' kapsamında 30 büyükşehirde hayata geçirileceğini duyurdu. Yayıncılık altyapısının modernize edileceğini ve şehir siluetine katkı sağlanacağını belirten Uraloğlu, yeni kulelerin enerji verimliliği sağlayacağını, elektromanyetik kirliliği azaltacağını ve dijital yayın kalitesini artıracağını vurguladı. Ankara, İzmir, Trabzon, Gaziantep ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu şehirlerde FM, DAB+ ve DVB-T2 teknolojilerine uygun kule çalışmaları sürerken, Balıkesir, Adana, Sivas, Kayseri, Konya, Diyarbakır ve Samsun gibi illerde de kule yapım çalışmalarının başlayacağı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220529/camlica-kulesini-bir-yilda-563-bin-kisi-ziyaret-etti-1056786835.html
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türkiye, çamlıca kulesi, kule, akıllı kule, uydu, uydu haberleşme ve uzaktan algılama uygulama ve araştırma merkezi (uhuzam), uydu görüntüsü, uydu vericisi
türkiye, çamlıca kulesi, kule, akıllı kule, uydu, uydu haberleşme ve uzaktan algılama uygulama ve araştırma merkezi (uhuzam), uydu görüntüsü, uydu vericisi
Bakan Uraloğlu duyurdu: Çamlıca Kulesi'ne benzer verici kuleler 30 şehre kurulacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çamlıca ve Çanakkale’deki verici kule modellerinin Türkiye genelinde yaygınlaştırılacağını açıkladı. '30 İl Ortak Kule Altyapısı Projesi' kapsamında, Çamlıca Kulesi’ne benzer televizyon ve radyo verici kulelerinin 30 büyükşehirde inşa edileceği belirtildi.
Çamlıca Kulesi’ne benzer verici kulelerin 30 büyükşehirde hayata geçirileceği açıklandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çamlıca Kulesi benzeri verici kulelerin, '30 İl Ortak Kule Altyapısı Projesi' kapsamında 30 büyükşehirde hayata geçirileceğini duyurdu.
Yayıncılık altyapısının modernize edileceğini ve şehir siluetine katkı sağlanacağını belirten Uraloğlu, yeni kulelerin enerji verimliliği sağlayacağını, elektromanyetik kirliliği azaltacağını ve dijital yayın kalitesini artıracağını vurguladı.
Ankara, İzmir, Trabzon, Gaziantep ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu şehirlerde FM, DAB+ ve DVB-T2 teknolojilerine uygun kule çalışmaları sürerken, Balıkesir, Adana, Sivas, Kayseri, Konya, Diyarbakır ve Samsun gibi illerde de kule yapım çalışmalarının başlayacağı belirtildi.