https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/wimbledonda-tarih-yazan-zeynep-sonmez-hayallerime-cok-uzak-olmadigimi-gordum-1097629303.html

Wimbledon'da tarih yazan Zeynep Sönmez: Hayallerime çok uzak olmadığımı gördüm

Wimbledon'da tarih yazan Zeynep Sönmez: Hayallerime çok uzak olmadığımı gördüm

Sputnik Türkiye

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'nın 3. turunda karşılaştığı Rus rakibi Ekaterina Aleksandrova'ya 2-0 (3-6, 6-7) yenilerek... 05.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-05T21:41+0300

2025-07-05T21:41+0300

2025-07-05T21:41+0300

spor

zeynep sönmez

wimbledon tenis turnuvası

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Wimbledon Tenis Turnuvası'na 3. turda veda eden milli sporcu Zeynep Sönmez, ilk kez ana tabloda mücadele ettiği organizasyondan önemli tecrübelerle ayrıldığını belirterek, "Hayallerime çok uzak olmadığımı, böyle adım adım gidersem hayallerime ne kadar yakın olduğumu görmüş oldum" dedi.Zeynep Sönmez, hem kendisinin hem de rakibi Aleksandrova'nın çok iyi bir oyun ortaya koyduğunu belirterek, rakibinin bazı kritik anlarda daha iyi oynadığını ve daha tecrübeli bir oyuncu olduğunu ifade etti.Açık dönemde bir grand slam turnuvasında üçüncü tura çıkan ilk Türk tenisçi olan Zeynep Sönmez, bu başarıya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:Milli tenisçi, ileriye dönük hedeflerine ilişkin ise "Hep dünümden daha iyi olmaya çalışıyorum. Daha önce çok kez söyledim; kendime rakamsal ya da somut hedefler koymuyorum. İnsan olarak da oyuncu olarak da kortta duruş olarak da tenis olarak da her zaman bir önceki günümden daha iyi olmaya çalışıyorum" dedi.Bu turnuvanın kendisi için çok özel olduğunu vurgulayan 23 yaşındaki sporcu, "İlk kez ana tabloda yer aldım. Destek çok güzeldi, atmosfer çok güzeldi. Benim için çok eğlendiğim bir turnuva oldu" diye konuştu.Zeynep Sönmez, buradaki turnuvadan çıkardığı mesajın ne olduğu sorusuna, "Hayallerime çok uzak olmadığımı, böyle adım adım gidersem hayallerime ne kadar yakın olduğumu görmüş oldum" yanıtını verdi.Milli tenisçi, sözlerini şöyle sürdürdü:Zeynep Sönmez, bugün verdiği mücadelenin ardından takımıyla maçla ilgili bir değerlendirme yapacaklarını, ardından bir süre dinleneceğini, ailesi ve sevdikleriyle vakit geçireceğini sözlerine ekledi.

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zeynep sönmez, wimbledon tenis turnuvası