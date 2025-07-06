https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/664-kirkpinar-yagli-gureslerinin-baspehlivani-orhan-okulu-oldu-1097643014.html

664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin Başpehlivanı Orhan Okulu oldu

664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin Başpehlivanı Orhan Okulu oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye’nin en prestijli geleneksel spor etkinliklerinden 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde altın kemer, finalde Feyzullah Aktürk’ü mağlup eden Orhan... 06.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-06T18:55+0300

2025-07-06T18:55+0300

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664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin Başpehlivanı Orhan Okulu oldu.Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Orhan Okulu, Feyzullah Aktürk’ü mağlup ederek altın kemerin sahibi oldu. Okulu, şampiyonluğu babasına armağan ettiğini belirtti ve destek veren herkese teşekkür etti.Öte yandan Pençe-Kilit Harekat bölgesinde 5 askerin hayatını kaybetmesi nedeniyle 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri, davul ve zurna çalınmadan yapıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/664-kirkpinar-yagli-guresleri-basladi-yagli-gures-hangi-kanalda-1097610296.html

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