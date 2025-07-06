https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/664-kirkpinar-yagli-gureslerinin-baspehlivani-orhan-okulu-oldu-1097643014.html
664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin Başpehlivanı Orhan Okulu oldu
664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin Başpehlivanı Orhan Okulu oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye’nin en prestijli geleneksel spor etkinliklerinden 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde altın kemer, finalde Feyzullah Aktürk’ü mağlup eden Orhan... 06.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-06T18:55+0300
2025-07-06T18:55+0300
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664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin Başpehlivanı Orhan Okulu oldu.Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Orhan Okulu, Feyzullah Aktürk’ü mağlup ederek altın kemerin sahibi oldu. Okulu, şampiyonluğu babasına armağan ettiğini belirtti ve destek veren herkese teşekkür etti.Öte yandan Pençe-Kilit Harekat bölgesinde 5 askerin hayatını kaybetmesi nedeniyle 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri, davul ve zurna çalınmadan yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/664-kirkpinar-yagli-guresleri-basladi-yagli-gures-hangi-kanalda-1097610296.html
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664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin Başpehlivanı Orhan Okulu oldu
Türkiye’nin en prestijli geleneksel spor etkinliklerinden 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde altın kemer, finalde Feyzullah Aktürk’ü mağlup eden Orhan Okulu’nun oldu. Orhan Okulu, gösterdiği üstün performansla büyük beğeni topladı ve başpehlivan unvanını kazandı.
664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin Başpehlivanı Orhan Okulu oldu.
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Orhan Okulu, Feyzullah Aktürk’ü mağlup ederek altın kemerin sahibi oldu. Okulu, şampiyonluğu babasına armağan ettiğini belirtti ve destek veren herkese teşekkür etti.
Öte yandan Pençe-Kilit Harekat bölgesinde 5 askerin hayatını kaybetmesi nedeniyle 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri, davul ve zurna çalınmadan yapıldı.