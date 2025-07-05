https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/-avusturyanin-batisinda-kucuk-ucak-dustu-1097628674.html
Avusturya'nın batısında küçük uçak düştü
Avusturya'nın batısında küçük uçak düştü
Sputnik Türkiye
Almanya'dan kalkan küçük uçak, Avusturya'nın Salzburg eyaletinde araziye çakıldı. Uçakta bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. 05.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-05T20:46+0300
2025-07-05T20:46+0300
2025-07-05T21:21+0300
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avusturya
uçak kazası
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Avusturya'nın Salzburg eyaletine bağlı Pinzgau bölgesinde küçük bir uçağın ormanlık araziye düştü. Kamu yayıncı kuruluşu ORF'nin haberine göre, itfaiye yetkilisi Klaus Portenkirchner, küçük uçağın, Pinzgau'daki ormanlık bir araziye düştüğünü aktardı. Uçakta bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Portenkirchner, uçağın düştüğü ormanlık alanda küçük çaplı bir yangın çıktığını, ancak itfaiye ekiplerinin olay yerine intikal ettikten sonra bu yangını söndürdüğünü belirtti.Polis, Almanya'nın Münih kentine bağlı bir bölgeden havalanan küçük uçağın Pinzgau'da düşmesinin ardından bölgenin çevresinin kapatılarak arama çalışmaları yürütüldüğünü açıkladı. Olayda uçakta bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran polis, yaşamını yitirenlerden 3'ünün erkek, birinin kadın olduğunu duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/abdde-ucak-kazasi-ucakta-kongre-uyeleri-vardi-1095300838.html
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orf, avusturya, uçak kazası
orf, avusturya, uçak kazası
Avusturya'nın batısında küçük uçak düştü
20:46 05.07.2025 (güncellendi: 21:21 05.07.2025)
Almanya'dan kalkan küçük uçak, Avusturya'nın Salzburg eyaletinde araziye çakıldı. Uçakta bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Avusturya'nın Salzburg eyaletine bağlı Pinzgau bölgesinde küçük bir uçağın ormanlık araziye düştü. Kamu yayıncı kuruluşu ORF'nin haberine göre, itfaiye yetkilisi Klaus Portenkirchner, küçük uçağın, Pinzgau'daki ormanlık bir araziye düştüğünü aktardı. Uçakta bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Portenkirchner, uçağın düştüğü ormanlık alanda küçük çaplı bir yangın çıktığını, ancak itfaiye ekiplerinin olay yerine intikal ettikten sonra bu yangını söndürdüğünü belirtti.
Polis, Almanya'nın Münih kentine bağlı bir bölgeden havalanan küçük uçağın Pinzgau'da düşmesinin ardından bölgenin çevresinin kapatılarak arama çalışmaları yürütüldüğünü açıkladı. Olayda uçakta bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran polis, yaşamını yitirenlerden 3'ünün erkek, birinin kadın olduğunu duyurdu.