https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/-avusturyanin-batisinda-kucuk-ucak-dustu-1097628674.html

Avusturya'nın batısında küçük uçak düştü

Avusturya'nın batısında küçük uçak düştü

Sputnik Türkiye

Almanya'dan kalkan küçük uçak, Avusturya'nın Salzburg eyaletinde araziye çakıldı. Uçakta bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. 05.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-05T20:46+0300

2025-07-05T20:46+0300

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avusturya

uçak kazası

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Avusturya'nın Salzburg eyaletine bağlı Pinzgau bölgesinde küçük bir uçağın ormanlık araziye düştü. Kamu yayıncı kuruluşu ORF'nin haberine göre, itfaiye yetkilisi Klaus Portenkirchner, küçük uçağın, Pinzgau'daki ormanlık bir araziye düştüğünü aktardı. Uçakta bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Portenkirchner, uçağın düştüğü ormanlık alanda küçük çaplı bir yangın çıktığını, ancak itfaiye ekiplerinin olay yerine intikal ettikten sonra bu yangını söndürdüğünü belirtti.Polis, Almanya'nın Münih kentine bağlı bir bölgeden havalanan küçük uçağın Pinzgau'da düşmesinin ardından bölgenin çevresinin kapatılarak arama çalışmaları yürütüldüğünü açıkladı. Olayda uçakta bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran polis, yaşamını yitirenlerden 3'ünün erkek, birinin kadın olduğunu duyurdu.

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orf, avusturya, uçak kazası