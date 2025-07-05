https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/ulastirma-ve-altyapi-bakanligindan-ankaraya-yeni-metro-projesi-sene-sonu-ya-da-basinda-ihalesi-1097626798.html
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Ankara'ya yeni metro projesi: 'Sene sonu ya da başında ihalesi yapılacak'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Ankara'ya yeni metro projesi: 'Sene sonu ya da başında ihalesi yapılacak'
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Esenboğa metrosu projesinin iki ay içinde tamamlanacağını ve yıl sonu ya da başında ihalesinin yapılarak çalışmaların... 05.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-05T18:50+0300
2025-07-05T18:50+0300
2025-07-05T18:50+0300
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abdulkadir uraloğlu
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batıkent
kızılay
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Esenboğa metrosunun projesini iki aya içinde tamamlayacaklarını belirterek, "İnşallah bu sene süreci doğru yönetip sene sonu ya da başında ihalesini yaparak Esenboğa metrosunun çalışmalarına da başlıyoruz" dedi.'Ankara'da metronun çoğunu biz yaptık'Bakanlık olarak Ankara'da metro projelerini devreye aldıklarını anlatan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:''Esenboğa metromuzun yeni projesini iki aya kadar bitirmiş olacağız'Uraloğlu, bakanlık olarak Kızılay-Çayyolu, Batıkent-Sincan/Törekent metrolarını hizmete sunduklarını anımsatarak, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/adalet-bakani-tunc-belediye-baskanlariyla-ilgili-rusvet-sorusturmalari-yasal-sinirlar-icinde-1097626033.html
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abdulkadir uraloğlu, ankara, batıkent, kızılay, başkentray
abdulkadir uraloğlu, ankara, batıkent, kızılay, başkentray
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Ankara'ya yeni metro projesi: 'Sene sonu ya da başında ihalesi yapılacak'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Esenboğa metrosu projesinin iki ay içinde tamamlanacağını ve yıl sonu ya da başında ihalesinin yapılarak çalışmaların başlayacağını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Esenboğa metrosunun projesini iki aya içinde tamamlayacaklarını belirterek, "İnşallah bu sene süreci doğru yönetip sene sonu ya da başında ihalesini yaparak Esenboğa metrosunun çalışmalarına da başlıyoruz" dedi.
'Ankara'da metronun çoğunu biz yaptık'
Bakanlık olarak Ankara'da metro projelerini devreye aldıklarını anlatan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
Ankara'daki 58 kilometre metronun neredeyse çoğunu biz yaptık. Ankara Büyükşehir Belediyesi belli vaatlerle geldi. Şimdi siz dersinizi iyi çalışırsınız, görevlerinizi yaparsınız, ondan sonra da yapamayanı eleştirirsiniz. Biz de 'başımızın üstünde yeriniz var' deriz. Siz 6 yılda bir metre ray döşemeden tutup da Bakanlığı eleştiriyorsanız, AK Partimizi eleştiriyorsanız, kusura bakmayın siz kendi yapamadığınızı bu şekilde vatandaşımızın gözünde düşürmeye çalışıyorsunuz.
''Esenboğa metromuzun yeni projesini iki aya kadar bitirmiş olacağız'
Uraloğlu, bakanlık olarak Kızılay-Çayyolu, Batıkent-Sincan/Törekent metrolarını hizmete sunduklarını anımsatarak, şunları kaydetti:
Başkentray’ı biz bitirerek hizmete sunduk. Elbette bizim planladıklarımız var. 'Siz Esenboğa'yı metroyla buluşturamadınız' diyorlar. Şehrin değişen dinamiklerini ve imar yapısını da dikkate alarak Etlik Şehir Hastanesi'nden -onu da kapsayacak şekilde- Esenboğa metromuzun yeni projesini iki aya kadar bitirmiş olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımıza bunu arz ettik. İnşallah bu sene süreci doğru yönetip sene sonu ya da başında ihalesini yaparak Esenboğa metrosunun çalışmalarına da başlıyoruz.