https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/ulastirma-ve-altyapi-bakanligindan-ankaraya-yeni-metro-projesi-sene-sonu-ya-da-basinda-ihalesi-1097626798.html

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Ankara'ya yeni metro projesi: 'Sene sonu ya da başında ihalesi yapılacak'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Ankara'ya yeni metro projesi: 'Sene sonu ya da başında ihalesi yapılacak'

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Esenboğa metrosu projesinin iki ay içinde tamamlanacağını ve yıl sonu ya da başında ihalesinin yapılarak çalışmaların... 05.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-05T18:50+0300

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türki̇ye

abdulkadir uraloğlu

ankara

batıkent

kızılay

başkentray

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Esenboğa metrosunun projesini iki aya içinde tamamlayacaklarını belirterek, "İnşallah bu sene süreci doğru yönetip sene sonu ya da başında ihalesini yaparak Esenboğa metrosunun çalışmalarına da başlıyoruz" dedi.'Ankara'da metronun çoğunu biz yaptık'Bakanlık olarak Ankara'da metro projelerini devreye aldıklarını anlatan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:''Esenboğa metromuzun yeni projesini iki aya kadar bitirmiş olacağız'Uraloğlu, bakanlık olarak Kızılay-Çayyolu, Batıkent-Sincan/Törekent metrolarını hizmete sunduklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/adalet-bakani-tunc-belediye-baskanlariyla-ilgili-rusvet-sorusturmalari-yasal-sinirlar-icinde-1097626033.html

türki̇ye

ankara

batıkent

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