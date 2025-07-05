https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/adalet-bakani-tunc-belediye-baskanlariyla-ilgili-rusvet-sorusturmalari-yasal-sinirlar-icinde-1097626033.html

Adalet Bakanı Tunç: Belediye başkanlarıyla ilgili rüşvet soruşturmaları yasal sınırlar içinde yürütülüyor

Adalet Bakanı Tunç: Belediye başkanlarıyla ilgili rüşvet soruşturmaları yasal sınırlar içinde yürütülüyor

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya, Manavgat, Adana ve Adıyaman belediye başkanları hakkında 'rüşvet ve irtikap iddialarıyla' başlatılan soruşturmaların hukuka... 05.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-05T17:34+0300

2025-07-05T17:34+0300

2025-07-05T17:34+0300

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya, Manavgat, Adana ve Adıyaman belediye başkanları hakkında 'rüşvet ve irtikap iddialarına' ilişkin başlatılan soruşturmaların, hukukun gerekleri doğrultusunda ve tamamen yasal sınırlar içinde sürdürüldüğünü açıkladı.Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Antalya, Manavgat, Adana ve Adıyaman belediye başkanları hakkında rüşvet ve irtikap iddialarına ilişkin, ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan adli soruşturmalar, hukukun gerekleri doğrultusunda ve tamamen yasal sınırlar içinde sürdürülmektedir." ifadelerine yer verdi.Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160’ıncı maddesine atıf yapan Tunç, bir suç işlendiği izlenimini veren durumlarda Cumhuriyet savcılarının maddi gerçeği ortaya çıkarmak ve kamu davası açılıp açılmayacağına karar vermek üzere derhal soruşturma başlatmakla yükümlü olduğunu ifade etti.Kuvvetli suç şüphesinin varlığı halinde yargının buna kayıtsız kalamayacağını vurgulayan Tunç, ortaya konulan delil ve iddialar karşısında şüphelilerin savunma haklarının güvence altında olduğunu kaydetti.'Kamu görevi yürütenler dahil herkes, yargı denetimine tabidir'“Hiç kimse hukuk ve kanunlar karşısında layüsel değildir. Kamu görevi yürütenler dahil herkes, yargı denetimine tabidir” diyen Tunç, soruşturma safhasındaki adli işlemleri “siyasi”, “taraflı” ya da “kasıtlı” göstermek amacı taşıyan ithamların yargının tarafsızlığına ve bağımsızlığına zarar verdiğini dile getirdi.Dosyaların içeriği bilinmeden yapılan “ortada suç yoktur” ya da “kesin suç işlenmiştir” şeklindeki peşin hükümlerin, soruşturmayı etkilemeye yönelik beyanlar olduğunu belirten Tunç, 'bazı çevrelerin yargı mensuplarını hedef alan propagandalarının adli süreçlere ve hukuk güvenliğine zarar verdiğine' dikkati çekti.'Saldırgan ve sorumsuz söylemler asla kabul edilemez'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/chpli-belediyelere-pes-pese-operasyon-buyukcekmece-belediye-baskanvekili-ahmet-sahin-gozaltina-1097618412.html

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yılmaz tunç, antalya, manavgat, adana, soruşturma