https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/adalet-bakani-tunc-belediye-baskanlariyla-ilgili-rusvet-sorusturmalari-yasal-sinirlar-icinde-1097626033.html
Adalet Bakanı Tunç: Belediye başkanlarıyla ilgili rüşvet soruşturmaları yasal sınırlar içinde yürütülüyor
Adalet Bakanı Tunç: Belediye başkanlarıyla ilgili rüşvet soruşturmaları yasal sınırlar içinde yürütülüyor
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya, Manavgat, Adana ve Adıyaman belediye başkanları hakkında 'rüşvet ve irtikap iddialarıyla' başlatılan soruşturmaların hukuka... 05.07.2025, Sputnik Türkiye
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya, Manavgat, Adana ve Adıyaman belediye başkanları hakkında 'rüşvet ve irtikap iddialarına' ilişkin başlatılan soruşturmaların, hukukun gerekleri doğrultusunda ve tamamen yasal sınırlar içinde sürdürüldüğünü açıkladı.Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Antalya, Manavgat, Adana ve Adıyaman belediye başkanları hakkında rüşvet ve irtikap iddialarına ilişkin, ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan adli soruşturmalar, hukukun gerekleri doğrultusunda ve tamamen yasal sınırlar içinde sürdürülmektedir." ifadelerine yer verdi.Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160’ıncı maddesine atıf yapan Tunç, bir suç işlendiği izlenimini veren durumlarda Cumhuriyet savcılarının maddi gerçeği ortaya çıkarmak ve kamu davası açılıp açılmayacağına karar vermek üzere derhal soruşturma başlatmakla yükümlü olduğunu ifade etti.Kuvvetli suç şüphesinin varlığı halinde yargının buna kayıtsız kalamayacağını vurgulayan Tunç, ortaya konulan delil ve iddialar karşısında şüphelilerin savunma haklarının güvence altında olduğunu kaydetti.'Kamu görevi yürütenler dahil herkes, yargı denetimine tabidir'“Hiç kimse hukuk ve kanunlar karşısında layüsel değildir. Kamu görevi yürütenler dahil herkes, yargı denetimine tabidir” diyen Tunç, soruşturma safhasındaki adli işlemleri “siyasi”, “taraflı” ya da “kasıtlı” göstermek amacı taşıyan ithamların yargının tarafsızlığına ve bağımsızlığına zarar verdiğini dile getirdi.Dosyaların içeriği bilinmeden yapılan “ortada suç yoktur” ya da “kesin suç işlenmiştir” şeklindeki peşin hükümlerin, soruşturmayı etkilemeye yönelik beyanlar olduğunu belirten Tunç, 'bazı çevrelerin yargı mensuplarını hedef alan propagandalarının adli süreçlere ve hukuk güvenliğine zarar verdiğine' dikkati çekti.'Saldırgan ve sorumsuz söylemler asla kabul edilemez'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/chpli-belediyelere-pes-pese-operasyon-buyukcekmece-belediye-baskanvekili-ahmet-sahin-gozaltina-1097618412.html
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yılmaz tunç, antalya, manavgat, adana, soruşturma
yılmaz tunç, antalya, manavgat, adana, soruşturma
Adalet Bakanı Tunç: Belediye başkanlarıyla ilgili rüşvet soruşturmaları yasal sınırlar içinde yürütülüyor
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya, Manavgat, Adana ve Adıyaman belediye başkanları hakkında 'rüşvet ve irtikap iddialarıyla' başlatılan soruşturmaların hukuka uygun şekilde yürütüldüğünü belirterek, 'Hiç kimse hukuk karşısında layüsel değildir' dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya, Manavgat, Adana ve Adıyaman belediye başkanları hakkında 'rüşvet ve irtikap iddialarına' ilişkin başlatılan soruşturmaların, hukukun gerekleri doğrultusunda ve tamamen yasal sınırlar içinde sürdürüldüğünü açıkladı.
Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Antalya, Manavgat, Adana ve Adıyaman belediye başkanları hakkında rüşvet ve irtikap iddialarına ilişkin, ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan adli soruşturmalar, hukukun gerekleri doğrultusunda ve tamamen yasal sınırlar içinde sürdürülmektedir." ifadelerine yer verdi.
Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160’ıncı maddesine atıf yapan Tunç, bir suç işlendiği izlenimini veren durumlarda Cumhuriyet savcılarının maddi gerçeği ortaya çıkarmak ve kamu davası açılıp açılmayacağına karar vermek üzere derhal soruşturma başlatmakla yükümlü olduğunu ifade etti.
Kuvvetli suç şüphesinin varlığı halinde yargının buna kayıtsız kalamayacağını vurgulayan Tunç, ortaya konulan delil ve iddialar karşısında şüphelilerin savunma haklarının güvence altında olduğunu kaydetti.
'Kamu görevi yürütenler dahil herkes, yargı denetimine tabidir'
“Hiç kimse hukuk ve kanunlar karşısında layüsel değildir. Kamu görevi yürütenler dahil herkes, yargı denetimine tabidir” diyen Tunç, soruşturma safhasındaki adli işlemleri “siyasi”, “taraflı” ya da “kasıtlı” göstermek amacı taşıyan ithamların yargının tarafsızlığına ve bağımsızlığına zarar verdiğini dile getirdi.
Dosyaların içeriği bilinmeden yapılan “ortada suç yoktur” ya da “kesin suç işlenmiştir” şeklindeki peşin hükümlerin, soruşturmayı etkilemeye yönelik beyanlar olduğunu belirten Tunç, 'bazı çevrelerin yargı mensuplarını hedef alan propagandalarının adli süreçlere ve hukuk güvenliğine zarar verdiğine' dikkati çekti.
'Saldırgan ve sorumsuz söylemler asla kabul edilemez'
"Adli soruşturmaları saygısız ve hadsiz bir üslupla Sayın Cumhurbaşkanımızla ilişkilendirme cüreti göstererek mesnetsiz ve seviyesiz ithamlarda bulunanlar, aslında doğrudan yargıya, hukuka ve anayasal düzene saldırmaktadır. Soruşturmayı yürüten bağımsız adli makamlara yönelik hakaret ve tehdit içeren açıklamalar açıkça yargıya baskı kurma, adaletin tecellisini engelleme ve kamuoyunu yanıltma teşebbüsüdür. Bu tür saldırgan ve sorumsuz söylemler, asla kabul edilemez. Yargı süreci devam ederken, hiç kimse kendisini hakim-savcı yerine koyarak hüküm verme hadsizliğinde bulunamaz. Hukuka saygısı olan herkesin yapması gereken yargının vereceği kararı beklemek, hukuki sürece saygı göstermek ve adil yargılamaya gölge düşürecek tutumlardan kaçınmaktır."