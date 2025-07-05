https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/ukraynada-patriot-sistemi-imha-edildi-bin-200den-fazla-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1097621005.html
Ukrayna'da Patriot sistemi imha edildi: Bin 200’den fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Ukrayna'da Patriot sistemi imha edildi: Bin 200’den fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Rus topraklarını Ukraynalı aşırı milliyetçi militanlardan temizlemek için yürütülen harekata kararlılıkla devam eden Rus güçlerin son bir gün içerisinde bin... 05.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-05T12:36+0300
2025-07-05T12:36+0300
2025-07-05T12:42+0300
ukrayna kri̇zi̇
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ukrayna
donbass
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
patriot
himars
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın gidişatına ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştiren Rus ordusu, Ukraynalı silahlı oluşumları bozguna uğratmaya devam etti.Ukrayna ordusunun kaybı bin 265 asker ve 13 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 152 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu silah, Patriot hava savunma sistemine ait iki fırlatma rampası ve iki AN/МPQ-65 radarı imha edildi. Ayrıca bir hava üssünün altyapısı, yakıt ve teçhizat depoları, İHA imalat atölyeleri ve depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun ABD yapımı HIMARS füzesini, Neptun uzun menzilli güdümlü füzesini ve 371 uçak tipi İHA’sını imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/trumptan-putin-icin-profesyonel-nitelendirmesi-1097619629.html
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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, patriot, himars, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, patriot, himars, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Ukrayna'da Patriot sistemi imha edildi: Bin 200’den fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
12:36 05.07.2025 (güncellendi: 12:42 05.07.2025)
Rus topraklarını Ukraynalı aşırı milliyetçi militanlardan temizlemek için yürütülen harekata kararlılıkla devam eden Rus güçlerin son bir gün içerisinde bin 200’den fazla Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın gidişatına ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştiren Rus ordusu, Ukraynalı silahlı oluşumları bozguna uğratmaya devam etti.
Ukrayna ordusunun kaybı bin 265 asker ve 13 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Ukrayna’nın 152 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu silah, Patriot hava savunma sistemine ait iki fırlatma rampası ve iki AN/МPQ-65 radarı imha edildi. Ayrıca bir hava üssünün altyapısı, yakıt ve teçhizat depoları, İHA imalat atölyeleri ve depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun ABD yapımı HIMARS füzesini, Neptun uzun menzilli güdümlü füzesini ve 371 uçak tipi İHA’sını imha etti.