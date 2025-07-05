https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/ukraynada-patriot-sistemi-imha-edildi-bin-200den-fazla-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1097621005.html

Ukrayna'da Patriot sistemi imha edildi: Bin 200’den fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

Ukrayna'da Patriot sistemi imha edildi: Bin 200’den fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

Rus topraklarını Ukraynalı aşırı milliyetçi militanlardan temizlemek için yürütülen harekata kararlılıkla devam eden Rus güçlerin son bir gün içerisinde bin... 05.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-05T12:36+0300

2025-07-05T12:36+0300

2025-07-05T12:42+0300

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ukrayna

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rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

patriot

himars

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın gidişatına ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştiren Rus ordusu, Ukraynalı silahlı oluşumları bozguna uğratmaya devam etti.Ukrayna ordusunun kaybı bin 265 asker ve 13 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 152 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu silah, Patriot hava savunma sistemine ait iki fırlatma rampası ve iki AN/МPQ-65 radarı imha edildi. Ayrıca bir hava üssünün altyapısı, yakıt ve teçhizat depoları, İHA imalat atölyeleri ve depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun ABD yapımı HIMARS füzesini, Neptun uzun menzilli güdümlü füzesini ve 371 uçak tipi İHA’sını imha etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/trumptan-putin-icin-profesyonel-nitelendirmesi-1097619629.html

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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, patriot, himars, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)