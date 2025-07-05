https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/trumptan-putin-icin-profesyonel-nitelendirmesi-1097619629.html
Trump’tan Putin için ‘profesyonel’ nitelendirmesi
Trump’tan Putin için ‘profesyonel’ nitelendirmesi
Sputnik Türkiye
Rusya’nın tüm yaptırımların üstesinden geldiğini kabul eden ABD Başkanı Trump, Rus mevkidaşı Putin için ‘profesyonel’ nitelendirmesinde bulundu. 05.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-05T10:15+0300
2025-07-05T10:15+0300
2025-07-05T10:21+0300
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ukrayna
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya lideri Vladimir Putin’in tüm yaptırımların üstesinden gelmeyi başardığını söyledi.Trump, “(Putin) yaptırımlarla başa çıkmayı başardı” şeklinde konuştu.Rus mevkidaşıyla son telefon görüşmesinde yaptırım konusunun gündeme geldiğini belirten ABD Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:İran ile kıyaslandığında, Rusya'ya karşı daha sert davrandığını dile getiren Trump, Moskova’ya yönelik yeni yaptırım kararının alınabileceği sinyalini verdi.Ukrayna çatışmasının çözüme kavuşturulmasını istediğini söyleyen ABD lideri, ama bunu garanti edemeyeceğini sözlerine ekledi.Putin-Trump telefon görüşmesiRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD’li mevkidaşı Donald Trump arasında 3 Temmuz Çarşamba günü bir telefon görüşmesi yapılmıştı. Yaklaşık bir saat süren görüşme sırasında Ukrayna kriziyle ilgili görüş alış verişi gerçekleşmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/slovakya-abnin-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirimlarini-bir-kez-daha-engelledi-1097617572.html
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abd, donald trump, rusya, vladimir putin, ukrayna
abd, donald trump, rusya, vladimir putin, ukrayna
Trump’tan Putin için ‘profesyonel’ nitelendirmesi
10:15 05.07.2025 (güncellendi: 10:21 05.07.2025)
Rusya’nın tüm yaptırımların üstesinden geldiğini kabul eden ABD Başkanı Trump, Rus mevkidaşı Putin için ‘profesyonel’ nitelendirmesinde bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya lideri Vladimir Putin’in tüm yaptırımların üstesinden gelmeyi başardığını söyledi.
Trump, “(Putin) yaptırımlarla başa çıkmayı başardı” şeklinde konuştu.
Rus mevkidaşıyla son telefon görüşmesinde yaptırım konusunun gündeme geldiğini belirten ABD Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:
Yaptırımlar hakkında çok konuştuk, evet. Onun (Putin'in) yaptırımlardan ilham aldığını söyleyemem. Yaptırımların gelebileceğini anlıyor, o bir profesyonel.
İran ile kıyaslandığında, Rusya'ya karşı daha sert davrandığını dile getiren Trump, Moskova’ya yönelik yeni yaptırım kararının alınabileceği sinyalini verdi.
Ukrayna çatışmasının çözüme kavuşturulmasını istediğini söyleyen ABD lideri, ama bunu garanti edemeyeceğini sözlerine ekledi.
Putin-Trump telefon görüşmesi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD’li mevkidaşı Donald Trump arasında 3 Temmuz Çarşamba günü bir telefon görüşmesi yapılmıştı. Yaklaşık bir saat süren görüşme sırasında Ukrayna kriziyle ilgili görüş alış verişi gerçekleşmişti.
Ukrayna konusunda müzakerelere devam etmeye hazır olduklarını doğrulayan Putin, ABD Başkanı’na İstanbul’da varılan anlaşmaların hayata geçirilmesi ile ilgili bilgi vermişti.
Görüşmede, İstanbul’da yapılması muhtemel üçüncü tur görüşmelerin içeriği ele alınmazken, Trump bir kez acil ateşkes konusunu gündeme getirmişti.
Putin, Rusya’nın özel askeri harekat hedeflerine ulaşmak için elinden geleni yapacağını ve bu yoldan dönmeyeceğini vurgulamıştı.
İki ülke lideri ayrıca İran ve Ortadoğu’daki durumu ele almışlardı.