https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/trumptan-putin-icin-profesyonel-nitelendirmesi-1097619629.html

Trump’tan Putin için ‘profesyonel’ nitelendirmesi

Trump’tan Putin için ‘profesyonel’ nitelendirmesi

Sputnik Türkiye

Rusya’nın tüm yaptırımların üstesinden geldiğini kabul eden ABD Başkanı Trump, Rus mevkidaşı Putin için ‘profesyonel’ nitelendirmesinde bulundu. 05.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-05T10:15+0300

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ukrayna kri̇zi̇

abd

donald trump

rusya

vladimir putin

ukrayna

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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya lideri Vladimir Putin’in tüm yaptırımların üstesinden gelmeyi başardığını söyledi.Trump, “(Putin) yaptırımlarla başa çıkmayı başardı” şeklinde konuştu.Rus mevkidaşıyla son telefon görüşmesinde yaptırım konusunun gündeme geldiğini belirten ABD Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:İran ile kıyaslandığında, Rusya'ya karşı daha sert davrandığını dile getiren Trump, Moskova’ya yönelik yeni yaptırım kararının alınabileceği sinyalini verdi.Ukrayna çatışmasının çözüme kavuşturulmasını istediğini söyleyen ABD lideri, ama bunu garanti edemeyeceğini sözlerine ekledi.Putin-Trump telefon görüşmesiRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD’li mevkidaşı Donald Trump arasında 3 Temmuz Çarşamba günü bir telefon görüşmesi yapılmıştı. Yaklaşık bir saat süren görüşme sırasında Ukrayna kriziyle ilgili görüş alış verişi gerçekleşmişti.

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abd

rusya

ukrayna

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abd, donald trump, rusya, vladimir putin, ukrayna