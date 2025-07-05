https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/trump-buyuk-guzel-bir-yasa-tasarisini-imzaladi-1097617833.html

Trump, 'Büyük, Güzel Bir Yasa Tasarısı'nı imzaladı

Trump, 'Büyük, Güzel Bir Yasa Tasarısı'nı imzaladı

Sputnik Türkiye

Senato ve Temsilciler Meclisi'nde zorlu oylamaların ardından kabul edilen yasa, Trump’a göre ABD tarihinin en popüler tasarısı. 05.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-05T03:06+0300

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2025-07-05T03:06+0300

dünya

abd

senato

temsilciler meclisi

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ABD Başkanı Donald Trump, 'Büyük, Güzel Bir Yasa Tasarısı'nı imzalayarak yasalaştırdı.Trump, Beyaz Saray Gül Bahçesi'ndeki imza töreninde, "Ülkemizin tarihinde, ister asker olun ister başka biri, bu, şimdiye kadar imzalanan en popüler yasa tasarısı" dedi.ABD Temsilciler Meclisi, Salı günü Senato'da yapılan 50-50 oylamanın ardından, Perşembe günü dar bir çoğunlukla (218-214) "Büyük, Güzel Yasa Tasarısı"nı onayladı ve imzalanması için Trump'a gönderdi.

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