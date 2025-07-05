https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/trump-buyuk-guzel-bir-yasa-tasarisini-imzaladi-1097617833.html
Trump, 'Büyük, Güzel Bir Yasa Tasarısı'nı imzaladı
Trump, 'Büyük, Güzel Bir Yasa Tasarısı'nı imzaladı
Sputnik Türkiye
Senato ve Temsilciler Meclisi'nde zorlu oylamaların ardından kabul edilen yasa, Trump’a göre ABD tarihinin en popüler tasarısı. 05.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-05T03:06+0300
2025-07-05T03:06+0300
2025-07-05T03:06+0300
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abd
senato
temsilciler meclisi
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ABD Başkanı Donald Trump, 'Büyük, Güzel Bir Yasa Tasarısı'nı imzalayarak yasalaştırdı.Trump, Beyaz Saray Gül Bahçesi'ndeki imza töreninde, "Ülkemizin tarihinde, ister asker olun ister başka biri, bu, şimdiye kadar imzalanan en popüler yasa tasarısı" dedi.ABD Temsilciler Meclisi, Salı günü Senato'da yapılan 50-50 oylamanın ardından, Perşembe günü dar bir çoğunlukla (218-214) "Büyük, Güzel Yasa Tasarısı"nı onayladı ve imzalanması için Trump'a gönderdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/cumhurbaskani-erdogan-ekonomik-isbirligi-teskilati-17-zirvesi-icin-azerbeycanda-1097600989.html
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abd, senato, temsilciler meclisi
abd, senato, temsilciler meclisi
Trump, 'Büyük, Güzel Bir Yasa Tasarısı'nı imzaladı
Senato ve Temsilciler Meclisi'nde zorlu oylamaların ardından kabul edilen yasa, Trump’a göre ABD tarihinin en popüler tasarısı.
ABD Başkanı Donald Trump, 'Büyük, Güzel Bir Yasa Tasarısı'nı imzalayarak yasalaştırdı.
Trump, Beyaz Saray Gül Bahçesi'ndeki imza töreninde, "Ülkemizin tarihinde, ister asker olun ister başka biri, bu, şimdiye kadar imzalanan en popüler yasa tasarısı" dedi.
ABD Temsilciler Meclisi, Salı günü Senato'da yapılan 50-50 oylamanın ardından, Perşembe günü dar bir çoğunlukla (218-214) "Büyük, Güzel Yasa Tasarısı"nı onayladı ve imzalanması için Trump'a gönderdi.