https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/cumhurbaskani-erdogan-ekonomik-isbirligi-teskilati-17-zirvesi-icin-azerbeycanda-1097600989.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi için Azerbeycan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi için Azerbeycan'da

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbeycan'nın Hankendi şehrinde düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan, Azerbaycan... 04.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-04T12:42+0300

2025-07-04T12:42+0300

2025-07-04T13:06+0300

türki̇ye

türkiye

recep tayyip erdoğan

mesud pezeşkiyan

i̇ran

azerbaycan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/04/1097600686_0:36:1461:858_1920x0_80_0_0_dd1c7cbd141dccac7bc38fdefbf3f988.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde düzenlenecek olan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.Pezeşkiyan, İsrail çatışmaları sonrası ilk defa yurt dışı ziyareti gerçekleştirdiİran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Zirvesi'ne katılmak üzere İsrail’in, 13 Haziran'da başlayan ve 12 gün süren, İran’a yönelik saldırılarından bu yana, ilk defa bir yurt dışı ziyareti gerçekleştirdi.EİT Zirvesi'nde konuşma yapacağı açıklanan Pezeşkiyan’ın bazı ülke liderleriyle de bir araya geleceği aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/erdogan-bu-ulkenin-kadinlarini-asla-dolgu-malzemesi-olarak-gormedik-1097531064.html

türki̇ye

i̇ran

azerbaycan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, recep tayyip erdoğan, mesud pezeşkiyan, i̇ran, azerbaycan