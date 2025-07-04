https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/cumhurbaskani-erdogan-ekonomik-isbirligi-teskilati-17-zirvesi-icin-azerbeycanda-1097600989.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi için Azerbeycan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi için Azerbeycan'da
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbeycan'nın Hankendi şehrinde düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan, Azerbaycan... 04.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-04T12:42+0300
2025-07-04T12:42+0300
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türki̇ye
türkiye
recep tayyip erdoğan
mesud pezeşkiyan
i̇ran
azerbaycan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde düzenlenecek olan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.Pezeşkiyan, İsrail çatışmaları sonrası ilk defa yurt dışı ziyareti gerçekleştirdiİran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Zirvesi'ne katılmak üzere İsrail’in, 13 Haziran'da başlayan ve 12 gün süren, İran’a yönelik saldırılarından bu yana, ilk defa bir yurt dışı ziyareti gerçekleştirdi.EİT Zirvesi'nde konuşma yapacağı açıklanan Pezeşkiyan’ın bazı ülke liderleriyle de bir araya geleceği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/erdogan-bu-ulkenin-kadinlarini-asla-dolgu-malzemesi-olarak-gormedik-1097531064.html
türki̇ye
i̇ran
azerbaycan
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türkiye, recep tayyip erdoğan, mesud pezeşkiyan, i̇ran, azerbaycan
türkiye, recep tayyip erdoğan, mesud pezeşkiyan, i̇ran, azerbaycan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi için Azerbeycan'da
12:42 04.07.2025 (güncellendi: 13:06 04.07.2025)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbeycan'nın Hankendi şehrinde düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde düzenlenecek olan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.
Pezeşkiyan, İsrail çatışmaları sonrası ilk defa yurt dışı ziyareti gerçekleştirdi
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Zirvesi'ne katılmak üzere İsrail’in, 13 Haziran'da başlayan ve 12 gün süren, İran’a yönelik saldırılarından bu yana, ilk defa bir yurt dışı ziyareti gerçekleştirdi.
EİT Zirvesi'nde konuşma yapacağı açıklanan Pezeşkiyan’ın bazı ülke liderleriyle de bir araya geleceği aktarıldı.