https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/rusyaya-uygulanan-gumruk-vergileri-ab-gubre-ithalatinin-dortte-birini-kaybedebilir-1097478231.html
Rusya'ya uygulanan gümrük vergileri: AB, gübre ithalatının dörtte birini kaybedebilir
Rusya'ya uygulanan gümrük vergileri: AB, gübre ithalatının dörtte birini kaybedebilir
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya karşı alınan yeni tedbirler nedeniyle, aylık gübre ithalatının yaklaşık dörtte birini kaybedebilir veya tedarik için daha fazla... 01.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-01T08:37+0300
2025-07-01T08:37+0300
2025-07-01T09:03+0300
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Sputnik, Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat’ın verilerini değerlendirerek, AB’nin Rusya’ya uygulanan gümrük vergileri nedeniyle gübre ithalatının dörtte birini kaybedebileceği sonucuna ulaştı.AB, 1 Temmuz'dan itibaren Rusya’dan azotlu gübreler için uygulanan mevcut yüzde 6.5'lik vergiye ek olarak ton başına 40 euro ve karışık gübreler için ton başına 45 euro özel bir tarife uygulayacak. Bu oranlar daha sonra artacak ve 2028'e kadar sırasıyla 315 avro ve 430 euro’luk yasaklayıcı seviyelere ulaşacak.Rusya, sadece bu yılın Nisan ayında AB’ye 376 bin ton gübre tedarik etti. Bu da tüm Avrupa alımlarının yüzde 27'sine denk geliyor. Bu arada, gübre türüne bağlı olarak oran değişiyor. Rus şirketleri tüm potasyum gübrelerinin sadece yüzde 18'ini tedarik ederken, azotlu gübrelerin yüzde 29'unu ve karışık gübrelerin de yüzde 33'ünü sağlıyor.Bu durumda bile, yeni vergilere rağmen, Rus gübrelerinin ithalat maliyeti ana rakiplerininkinden daha düşük kalacak. Nisan ayında, AB'ye karma gübre tedarikinde Rusya’nın ana rakibi olan Fas, bu ürünün bir tonunu 578 euroya satıyordu. AB’ye azotlu gübrelerin ana tedarikçisi olan Mısır, onları 394 euroya satıyordu. Yeni tarifelerin eklenmesinden sonra, Rus gübreleri yerel çiftçilere sırasıyla 489 euro ve 373 euroya mal olabilir.Sonuç olarak, AB ülkeleri Rusya'dan alımlarını aynı seviyede tutarsa, azotlu gübre ithalatının maliyeti 9.1 milyon euro ve karışık gübre ithalatının maliyeti 4.9 milyon euro artacak.Bununla birlikte AB ülkeleri, Rusya’nın en büyük gübre alıcıları arasında yer almıyor. Geçen yıl Rusya’dan en çok gübre alan ilk üç ülke Brezilya, Hindistan ve Çin oldu. Avrupa ülkelerinden ilk 10’da sadece Polonya yer aldı. Ancak bu ülkenin alımları Brezilya'nınkinden dokuz kat daha azdı.
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rusya, avrupa birliği, gümrük vergisi, gübre, fas, mısır, brezilya
rusya, avrupa birliği, gümrük vergisi, gübre, fas, mısır, brezilya
Rusya'ya uygulanan gümrük vergileri: AB, gübre ithalatının dörtte birini kaybedebilir
08:37 01.07.2025 (güncellendi: 09:03 01.07.2025)
Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya karşı alınan yeni tedbirler nedeniyle, aylık gübre ithalatının yaklaşık dörtte birini kaybedebilir veya tedarik için daha fazla ödeme yapmak zorunda kalabilir.
Sputnik, Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat’ın verilerini değerlendirerek, AB’nin Rusya’ya uygulanan gümrük vergileri nedeniyle gübre ithalatının dörtte birini kaybedebileceği sonucuna ulaştı.
AB, 1 Temmuz'dan itibaren Rusya’dan azotlu gübreler için uygulanan mevcut yüzde 6.5'lik vergiye ek olarak ton başına 40 euro ve karışık gübreler için ton başına 45 euro özel bir tarife uygulayacak. Bu oranlar daha sonra artacak ve 2028'e kadar sırasıyla 315 avro ve 430 euro’luk yasaklayıcı seviyelere ulaşacak.
Rusya, sadece bu yılın Nisan ayında AB’ye 376 bin ton gübre tedarik etti. Bu da tüm Avrupa alımlarının yüzde 27'sine denk geliyor. Bu arada, gübre türüne bağlı olarak oran değişiyor. Rus şirketleri tüm potasyum gübrelerinin sadece yüzde 18'ini tedarik ederken, azotlu gübrelerin yüzde 29'unu ve karışık gübrelerin de yüzde 33'ünü sağlıyor.
Bu durumda bile, yeni vergilere rağmen, Rus gübrelerinin ithalat maliyeti ana rakiplerininkinden daha düşük kalacak. Nisan ayında, AB'ye karma gübre tedarikinde Rusya’nın ana rakibi olan Fas, bu ürünün bir tonunu 578 euroya satıyordu. AB’ye azotlu gübrelerin ana tedarikçisi olan Mısır, onları 394 euroya satıyordu. Yeni tarifelerin eklenmesinden sonra, Rus gübreleri yerel çiftçilere sırasıyla 489 euro ve 373 euroya mal olabilir.
Sonuç olarak, AB ülkeleri Rusya'dan alımlarını aynı seviyede tutarsa, azotlu gübre ithalatının maliyeti 9.1 milyon euro ve karışık gübre ithalatının maliyeti 4.9 milyon euro artacak.
Bununla birlikte AB ülkeleri, Rusya’nın en büyük gübre alıcıları arasında yer almıyor. Geçen yıl Rusya’dan en çok gübre alan ilk üç ülke Brezilya, Hindistan ve Çin oldu. Avrupa ülkelerinden ilk 10’da sadece Polonya yer aldı. Ancak bu ülkenin alımları Brezilya'nınkinden dokuz kat daha azdı.